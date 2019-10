PK im Live-Ticker: Niko Kovac trifft auf die alte Liebe - Wie reagiert er nach seinem Fan-Patzer?

Der FC Bayern München ist am Samstag zu Gast bei Eintracht Frankfurt. Am Donnerstag wird Niko Kovac auf der Pressekonferenz sprechen. Der Live-Ticker zur PK.

+++ Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz! Am Donnerstag spricht Bayern-Trainer Niko Kovac schon wieder über das nächste Spiel: Ab 13 Uhr beantwortet er Fragen zum anstehenden Bundesliga-Match bei Eintracht Frankfurt. Wir sind im Live-Ticker dabei. +++

Kovac-PK im Live-Ticker: FC Bayern trifft auf den Ex-Klub des Kroaten

München - Weiter geht es mit den Marathon-Wochen des FC Bayern München: Nach dem Beinahe-Aus im DFB-Pokal gegen Bochum ist der FCB wieder in der Bundesliga gefordert: Am Samstag ist der Rekordmeister zu Gast bei Eintracht Frankfurt.

Für Niko Kovac ist es bei seinem Ex-Verein so oder so ein besonderes Spiel. Derzeit wird der Kroate massiv kritisiert, zuletzt verärgerte er mit einer Aussage auch noch die FCB-Fans. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge soll offenbar schon einen Favoriten auf eine Nachfolge haben.

Kovac-PK im Live-Ticker: Wen lässt der Bayern-Coach spielen?

In Bochum (Partie zum Nachlesen im Ticker) hatte Kovac seinen Star zunächst draußen gelassen: Robert Lewandowski saß bis zur Halbzeit auf der Bank. Dann kam er als Joker - in dieser Rolle tauchte er am Mittwoch auch bei einer Halloween-Party auf und verwirrte mit einer Aussage.

Dass Kovac seine Bayern in Frankfurt ohne Lewandowski starten lässt, gilt als ausgeschlossen. Zu viel steht auf dem Spiel. Trotzdem wird er im Vergleich zum DFB-Pokal wohl rotieren, schließlich wartet schon die nächste Partie: Am Mittwoch geht es in der Champions League gegen Olympiakos Piräus. Wer Kovac kennt, der weiß: Er wird sich auf der Pressekonferenz voll auf Frankfurt konzentrieren. In unserem PK-Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Währenddessen gibt es kuriose Geschichten aus dem DFB-Pokal. Im Mittelpunkt: BVB-Trainer Lucien Favre und Lautern-Keeper Lennart Grill.

