Rangelei zwischen Kovac und Müller-Wohlfahrt: So kam es zu dieser drastischen Szene

Kurz vor Ende der Partie Werder Bremen gegen den FC Bayern gingen Niko Kovac und Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ganz schön auf Tuchfühlung. Was war passiert?

Bremen - Nach dem 3:2-Auswärtssieg im DFB-Pokal-Halbfinale beim SV Werder Bremen steht der FC Bayern im Finale. Im Duell mit den Hanseaten schien für den Rekordpokalsieger eigentlich alles nach Plan zu laufen. Bremen verlangte der Kovac-Elf zwar einiges ab, durch eine komfortable 2:0-Führung bis 15 Minuten vor Schluss war der FCB allerdings klar auf Kurs Pokalfinale. Doch durch zwei Bremer Tore binnen einer Minute drohte die Partie im stimmungsvollen Weserstadion zu kippen. Es entwickelte sich eine packende Schlussphase, die ihren vorläufigen Höhepunkt rund zehn Minuten vor Abpfiff fand. Nach einer harten Elfmeterentscheidung ging der FC Bayern durch Robert Lewandowski mit 3:2 in Führung. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig. Bayern-Doc Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt wollte auf das Spielfeld, doch er durfte nicht. Trainer Niko Kovac hielt ihn vehement zurück. Was war passiert?

FC Bayern: Gerangel zwischen Niko Kovac und Müller-Wohlfahrt - aus diesem Grund

Als Javi Martinez kurz vor Schluss gefoult wurde, wollte Müller-Wohlfahrt auf den Rasen eilen, um den Spanier zu behandeln. Niko Kovac wollte dies mit aller Macht verhindern, was der Kroate auch deutlich zeigte, energisch stellte er sich dem Teamarzt in den Weg. Hätte Müller-Wohlfahrt Martinez behandelt, hätte der zweikampfstarke Mittelfeldspieler das Spielfeld verlassen müssen - der FC Bayern wäre für kurze Zeit zu zehnt gewesen, was Kovac eben unbedingt verhindern wollte. Gegenüber der Bild erklärte der Coach zur Auseinandersetzung mit Müller-Wohlfahrt: „Da ging es aber mal gar nicht um einen Zoff! Sondern nur darum, dass ich nicht wollte, dass Javi behandelt wird, damit er danach nicht vom Feld muss und wir die Schlussminuten nicht zu zehnt spielen müssen.“

FC Bayern in Bremen im Glück: Umstrittene Elfer-Entscheidung - Wie hätten Sie entschieden?

In der Schlussphase rannten die Bremer zwar an, konnten allerdings nie wirklich entscheidend vor dem Tor von Sven Ulreich, der weiterhin den verletzten Manuel Neuer vertrat, auftauchen. Unterm Strich zog der FC Bayern letztlich durchaus verdient ins Finale ein, einen bitteren Beigeschmack hatte das Ergebnis allerdings trotzdem. Der umstrittene Elfmeterpfiff sorgte während und nach der Partie für ordentlich Gesprächsstoff. Die Bayern-Seite vertrat nachvollziehbar die Meinung, dass man den Elfmeter schon geben kann, während die Norddeutschen großes Unverständnis für die Entscheidung zeigten. Insbesondere Werders Geschäftsführer Sport Frank Baumann wurde in seiner Kritik deutlich, wie deichstube.de* berichtet. Wir wollen es wissen, wie bewerten Sie die Szene?

