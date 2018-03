HSV-Fan beweist mit seinem Outfit beim Gastspiel in München echten Galgenhumor

Es gibt Situationen, da hilft nur noch Galgenhumor. Ein Fan des Hamburger SV hat das beim Auswärtsspiel seines Teams beim FC Bayern mit einem kuriosen Outfit bewiesen.

München - Nein, als HSV-Fan hat man es nicht leicht. Zwölf Spiele in Folge hat der Hamburger SV in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Der noch nie abgestiegene Verein aus der Hansestadt ist dem Absturz in die 2. Liga so nah wie noch nie, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Punkte und unter der Woche wurde die sportliche Führung rausgeschmissen.

Und als würde das alles noch nicht reichen, muss der HSV am Samstag auch noch beim FC Bayern antreten (wir berichten von dem Spiel im Live-Ticker). Beim Rekordmeister, der die Norddeutschen regelmäßig aus seiner Arena prügelte. 0:6, 0:5, 2:9, 1:3, 0:8, 0:5, 0:8 - das waren die letzten Ergebnisse zwischen Bayern und Hamburg in München. Da braucht es schon ein dickes Fell und eine gehörige Portion Humor, um das HSV-Dilemma zu ertragen.

Und genau das scheint dieser Fan des Hamburger SV zu haben. Denn nicht nur, dass er die rund 800 Kilometer lange Reise zum Auswärtsspiel in der bayerischen Landeshauptstadt angetreten hat, er beweist auch Galgenhumor. Verkleidet mit zwei aufblasbaren Gummipuppen auf je einer Seite, stülpte er sich eine Tafel über, auf der geschrieben steht: „Endlich mal wieder ein 3er in München“. Keine Frage, ein zwar schmutziger, aber angesichts der Ausgangslage der Hamburger bemerkenswerter Humor, den dieser Anhänger beweist.

Übrigens: Zum bislang letzten Mal holte der HSV am 15. August 2008 einen Zähler bei den Bayern, damals bei einem 2:2-Remis. Bayern-Trainer war damals Jürgen Klinsmann. Der letzte Hamburger Sieg in München war am 28. April 2007, damals gewann Hamburg mit 2:1 (0:1) in der Allianz Arena.

