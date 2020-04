Trotz Corona-Krise: Real Madrid buhlt um BVB-Superstar - auch französischer Weltmeister soll kommen

Weltmeister Kylian Mbappé soll ganz oben auf der Einkaufsliste von Real Madrid stehen. Auch BVB-Bomber Erling Haaland soll es den Königlichen angetan haben.

Kylian Mbappé (Paris St. Germain) sorgt mit seinen Toren für großes Interesse bei Europas Spitzenklubs.

Seit seiner Kindheit soll er ein Fan von Real Madrid gewesen sein.

Uli Hoeneß nannte Mbappé als seinen absoluten Wunschspieler für den FC Bayern. Doch die Münchener sollen wohl längst aus dem Rennen sein.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid plant laut eines Medienberichts in diesem Jahr und im kommenden Jahr große Transfercoups. Angeblich soll für 75 Millionen Euro Ablöse noch in diesem Jahr der norwegische Ausnahmestürmer Erling Haaland (19) vom Bundesligisten Borussia Dortmund geholt werden, 2021 soll Weltmeister Kylian Mbappe (21) von Paris St. Germain folgen. Das berichtet die Tageszeitung Marca am Montag auf der Titelseite.

Das Blatt schätzt, dass die Transfers schwierig, "aber nicht unmöglich" seien. Teenager Haaland war erst im Januar für 20 Millionen Euro von RB Salzburg vom BVB verpflichtet worden und erwies sich auf Anhieb als Volltreffer. In acht Bundesligaspielen gelangen ihm neun Treffer.

Real Madrid plant offenbar große Shoppingtour

Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2024, allerdings soll es eine Ausstiegsklausel für bestimmte Klubs von 75 Millionen Euro geben. Dazu sollen auch die Königlichen aus Madrid zählen.

Mbappe ist noch bis 2022 an PSG gebunden. Sein Marktwert wird derzeit auf 180 Millionen Euro taxiert, jene Summe hatte Paris beim Transfer des Youngsters auch an die AS Monaco überwiesen (inklusive einer Leihgebühr von 35 Millionen Euro). Seit 2017 spielt Mbappe - zunächst für eine Saison auf Leihbasis - für den Klub von der Seine.

400 Millionen für Mbappé: Zahlen über Mega-Deal sickern vor Paris-Spiel bei Real durch - FCB endgültig raus?

Erstmeldung vom 25. November 2019:

Der 20 Jahre alte Ausnahme-Stürmer Kylian Mbappé (69 Tore und 36 Assists in 99 Pflichtspielen für Paris) steht angeblich vor dem Absprung. Neben anderen internationalen Top-Klubs, die Interesse an den Diensten des Weltmeisters haben sollen, bereitet Real laut der französischen Zeitung Parisien ein Mega-Angebot über 400 Millionen Euro vor. Zahlen, die ausgerechnet vor dem Aufeinandertreffen an die Öffentlichkeit gelangten.

Mbappe, der seit Kindheitstagen davon träumt, irgendwann einmal für Real aufzulaufen, bleibt bei all dem Trubel gelassen. Dem Spiegel sagte er, angesprochen auf eine mögliche Zukunft in Madrid, schmallippig, dass "ich einen Klub und einen Vertrag habe. Ganz einfach". In Paris bastelt man gerade fieberhaft an einem neuen Multi-Millionen-Deal, um den Superstar über dessen Vertragsende 2022 hinaus zu halten.

Doch auch Reals Trainer Zinedine Zidane ist ein Bewunderer seines Landsmanns, daraus macht er kein Geheimnis. Mbappé könnte bei den Königlichen die Zukunft einleiten und in die Fußstapfen Karim Benzemas treten, der in der spanischen Hauptstadt (noch) die Gegenwart bestimmt. "Kylian ist einer der besten Spieler, das zeigt er mit seinen Statistiken", sagte Zidane zuletzt: "Im Moment ist er bei PSG, und wir werden sehen, was in der Zukunft passiert. Er hat immer gesagt, dass es sein Traum wäre, für Real zu spielen."

Keine Frage: Am Dienstag werden wieder viele Augen auf Mbappé gerichtet sein. Dem Status eines Wunderkinds, so denkt er, sei er längst entwachsen. "Vorbilder" habe er keine mehr. Selbst Messi und Ronaldo nicht. "Sobald man dort angelangt ist, wo ich jetzt bin, braucht man auch keine", sagte Mbappé: "Ich suche eher nach Inspirationen." Vielleicht kann ihm die Zidane bieten.

sid

Mit dem Papa war man schon klar: PSG-Star Mbappé stand kurz vor Wechsel nach Deutschland

Update vom 16. September 2019: Gerade in Zeiten von astronomischen Ablösesummen wird das Talent-Scouting von vielen Vereinen immer weiter in den Jugendbereich verlagert. Besonders erfolgreich ist dabei seit Jahren RB Leipzig. Allerdings klappt auch bei den Bullen nicht alles. Wie nun bekannt wurde war RB bereits im Jahr 2015 an dem mittlerweile zum Weltstar avancierten Kylian Mbappé dran und stand kurz vor einer Einigung mit dem flinken Angreifer.

Damals war Mbappé gerade 16 Jahre alt und spielte noch für die AS Monaco. Ralf Rangnick bestätigte nun gegenüber Bild (hinter Bezahlschranke): „Nach guten Gesprächen schaltete sich der Papa ein. Er sagte zu mir: ‘Wenn Sie mir garantieren können, dass Sie Trainer werden, würde ich Ihnen meinen Jungen sofort überlassen.‘“

Das Problem: Die Gespräche fanden im Februar statt - Rangnick sagte RB Leipzig erst im Juni 2015 für das Traineramt zu. Der Transfer scheiterte - Kylian Mbappé blieb in Monaco und wechselte im Sommer 2018 für 135 Millionen Euro Ablöse nach Paris.

Wechselt Mbappé zu Real Madrid? Journalist verrät neue Details

Update vom 5. Juni 2019: Kylian Mbappé und Real Madrid - wird es bald ernst? Wie der spanische Sportjournalist Jose Luis Sanchez in der TV-Sendung „Jugones“ erklärte, kommt neue Bewegung in den möglichen Transfer. Das Umfeld Mbappés soll sich mit der offiziellen Absage der PSG-Führung nicht zufrieden geben. Im Gegenteil: Im Hintergrund sollen viele Kräfte weiter daran arbeiten, einen Wechsel zu Real Madrid zu forcieren.

Am 18. September trifft Kylian Mbappés Verein PSG in der Champions League auf Real Madrid. Auf tz.de* erfahren Sie, wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream sehen können.

Update vom 23. April 2019: Topstürmer Kylian Mbappé räumte mit Spekulationen auf, wonach er PSG in Richtung Real Madrid verlassen wolle. „Ich bin hier, ich bin Teil des Projekts“, sagte der Fußball-Weltmeister nach dem Gewinn des Meistertitels im TV-Sender Canal Plus. Zuletzt hieß es, der neue Real-Trainer Zinédine Zidane wolle Mbappé zu den Königlichen locken. „Es ist gut für Real Madrid, wenn Zizou da ist, aber ich werde mir das nur als Bewunderer anschauen“, sagte der Angreifer.

Real Madrid? Mbappé macht klare Ansage zu Wechsel-Gerüchten

Update vom 16. April 2019: Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß schwärmt für den französischen Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé. „Mbappé würde ich sofort kaufen. Der Spieler ist toll“, sagt Hoeneß im Interview der Deutschen Presse-Agentu r über den 20 Jahre alten Jungstar von Paris Saint Germain. „Aber für den fehlt uns das notwendige Geld“, ergänzt der Präsident des deutschen Rekordmeisters.

PSG hatte für den Stürmer schon vor knapp zwei Jahren 180 Millionen Euro an den AS Monaco bezahlt. Der Marktwert von Mbappé wird inzwischen auf deutlich über 200 Millionen Euro taxiert.

Uli Hoeneß träumt von PSG-Superstar: „Für ihn würde ich viele Grenzen sprengen“

Update vom 9. November 2018: Der FC Bayern München fährt in Sachen Transferpolitik eine klare Linie - an dem Ausgaben-Wahnsinn und den horrenden Summen für neue Spieler will sich der Rekordmeister einfach nicht beteiligen. Für einen Fußballer jedoch würde Präsident Uli Hoeneß eine große Ausnahme machen. Der französische Superstar Kylian Mbappé von Paris St- Germain hat es dem Bayern-Boss angetan. Für den PSG-Ausnahmefußballer würde Hoeneß sogar in die Vollen gehen.

"Für Mbappé aus Paris würde ich finanziell viele Grenzen sprengen“, betonte der Bayern-Boss in Dresden beim "sächsischen Wirtschaftsdialog saxxess". Schränkte aber ein: „Der will nicht zu uns."

Video: Mbappé gehört zur Spitze:

Nach angeblicher Schlägerei mit Neymar: Wechselt Mbappé jetzt zum FC Bayern?

Meldung vom 10. Juli 2018: Nach außen hin scheint der französische Super-Star Kylian Mbappé die Witze über sein Aussehen und seinen daher rührenden Spitznamen „Donatello“ mit Humor zu nehmen. Doch wie die spanische Tageszeitung El Pais berichtet, ist der Stürmer mittlerweile nur noch genervt von den Frotzeleien seiner Mitspieler. Besonders seine beiden brasilianischen Team-Kollegen Dani Alves und Neymar sollen sich dem Bericht zufolge häufig über Mbappés Aussehen lustig machen.

Zu Neymar scheint der Franzose nicht nur deshalb ein äußerst angespanntes Verhältnis zu haben. Laut El Pais soll es sogar schon zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Star-Stürmern gekommen sein. Grund dafür sind aber nicht die Scherze des Brasilianers, sondern dessen egoistisches Verhalten auf dem Platz gewesen sein. Beim Spiel gegen Toulouse sollen die beiden dann aneinander geraten sein, als Neymar einmal mehr nicht auf seinen Nebenmann spielte.

Mbappé könnte sich seinen neuen Arbeitgeber wohl frei aussuchen

Mbappé soll auf den Wunschlisten der europäischen Spitzenklubs stehen. Neben den beiden Teams aus Manchester, Real Madrid und Chelsea, nennt El Pais auch den FC Bayern als mögliches Ziel des Franzosen. Ein Wechsel scheint aber unwahrscheinlich, auch wenn die Pariser Führungsebene Medienberichten zufolge einem Verkauf gar nicht abgeneigt sei. Man wolle Neymar als alleinigen Star-Spieler behalten. Mbappé war erst im vergangenen Jahr auf Leihbasis nach Paris gekommen. Erst in diesem Sommer wurde der Wechsel vollzogen.

Und auch ein Interesse des FC Bayern kann man wohl ins Reich der Märchen verweisen. Ein Transfer des Stümers würde die 222 Millionen, die Neymar kostete, wohl noch übertreffen. Dass die Münchner derartige Summen für einen Spieler aufwenden, ist wohl ausgeschlossen.

