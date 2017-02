Alleingang ohne Ansage

Der Rücktritt von Philipp Lahm ist freilich keine Überraschung, der Zeitpunkt und die Art der Verkündung jedoch schon. Selbst die Bayern-Bosse waren überrumpelt - und müssen nun zwei Lücken füllen. Gesucht: Ein Verteidiger, ein Sportvorstand.

München – Dieser Blumenstrauß, dieses wuchtige rot-weiße Exemplar, er hatte ja schon bei der Übergabe von Karl-Heinz Rummenigge auf dem Platz für eine herrliche Pointe gesorgt. Aber dass Philipp Lahm das Gesteck auch nicht aus den Händen gab, während er nach dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg – ohne Absprache – seinen im Sommer anstehenden Abschied vom FC Bayern verkündete, war die Krönung der Posse, die sich da am Dienstagabend in der Allianz Arena abgespielt hatte. Lahm, vor der Partie noch nachträglich für sein 500. Bayern-Spiel geehrt, fiel seinen Bossen vor versammelter Medienschar in den Rücken. Er wollte den Zeitpunkt seines Rücktritts selbst bestimmen – er bestimmte ihn auch selbst. Die weißen Gerbera hin oder her.

„Ich habe immer gesagt, wenn es feststeht, erkläre ich mich. Ich habe den Verantwortlichen Bescheid gesagt, dass ich am Ende der Saison aufhöre, Fußball zu spielen“, sagte der 33-Jährige einleitend, da war es kurz vor halb zwölf. Bedachte Worte, eine Reaktion auf den Bericht, den die „Sport Bild“ zum Anpfiff des am Ende im Hintergrund stehenden Pokal-Achtelfinals herausgegeben hatte. Aber auch ein Zeichen an Karl-Heinz Rummenigge und vor allem Uli Hoeneß. Denn dass der Präsident wenige Minuten zuvor im TV jegliche Nachfragen mit der Begründung abgewiegelt hatte, man werde zeitnah eine gemeinsame Erklärung abgeben, ignorierte Lahm einfach. Offensichtlicher als mit diesem Alleingang hätte er seine Verstimmung nicht ausdrücken können.

Reagieren konnte der Verein erst am Tag danach, denn als Lahm fertig war mit seiner Erklärung, laut der er ab Sommer „als Privatier“ jegliche Möglichkeiten für eine berufliche Zukunft abseits des Fußballfeldes ausloten wird, war Zapfenstreich. Gestern dann, um die Mittagszeit, ließ Rummenigge verlauten, dass der Verein „überrascht über das Vorgehen Lahms und seines Beraters“ sei. Zwar sei ihm und Hoeneß nach „offenen, intensiven und konstruktiven Gesprächen“ seit Ende der vergangenen Woche bekannt gewesen, dass Lahm „derzeit nicht für eine Position in der sportlichen Leitung zur Verfügung stehen und seinen bis zum 30. Juni 2018 laufenden Lizenzspieler-Vertrag vorzeitig zum Saisonende auflösen möchte“. Man habe sich aber eigentlich gemeinsam erklären wollen. Auch Hoeneß betonte: „Wir sahen keine Eile.“ Lahm allerdings schon.

Die Entscheidung ist schon lange gereift, denn Lahm – gegen Wolfsburg einer der Besten im nach wie vor wenig dominanten Bayern-Team – hat zunehmend Zweifel daran bekommen, das Team noch über ein Jahr auf dem Niveau zu führen, „das ich und meine Mitspieler von mir gewohnt sind“. In vier Gesprächen mit der Klubführung habe er außerdem bemerkt, „dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, danach beim FC Bayern einzusteigen“.

Die Tür sei nicht für immer zu, das betonten alle Seiten. Mit einem Mal hat der Klub dennoch zwei Lücken zu füllen. Die auf der rechten Verteidigerposition, wo neben Neuzugang Sebastian Rudy noch Bedarf besteht. Und die des vakanten Postens als Sportvorstand. Lahm hätte nur Sportdirektor werden dürfen, das hat ihm und seinem Umfeld nicht gereicht. Max Eberl, der vor allem als Hoeneß’ Favorit gilt, dürfte aber in den Vorstand vorrücken. Seine Verpflichtung wird nun forciert, und auch die Personalsuche auf dem Platz muss beschleunigt werden. Leverkusens Benny Henrichs soll ein Kandidat sein, einer mit Perspektive.

Den meisten seiner Mitspieler hatte Lahm übrigens auch noch nicht Bescheid gesagt. „Schade“, sagte Mats Hummels nur, als er über Umwege vom Thema des Abends erfuhr. Einen letzten Appellversuch unternahm Thiago, Lahm könne noch 100 Jahre spielen, sagte der Spanier. Es werden nur noch rund 100 Tage sein, maximal 25 Spiele. Dann gibt es den nächsten Blumenstrauß. Womöglich ein kleineres Exemplar.