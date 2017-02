Lahm sagt Bayern Servus

Philipp Lahm will beim FC Bayern im Sommer von Bord - und auch als Sportdirektor steht er angeblich nicht zur Verfügung

München– Es wirkte auf den ersten Blick gestern Abend etwas eigenartig, als Karl-Heinz Rummenigge Philipp Lahm vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg Blumen überreichte. Wenn sich Männer in einem Fußballstadion Sträuße präsentieren, geht es gerne mal um Abschied. Im Fall von Lahm aber waren die Blumen nur ein Dank für 500 Pflichtspiele für die Münchner Profis, und sie wurden nachgereicht, weil der 33-Jährige bei seinem eigentlichen Jubiläum am Samstag erst eingewechselt worden war. Da wäre eine Übergabe dann tatsächlich eigenartig gewesen. Doch das mit dem Abschied, das wurde gestern ein paar Minuten später plötzlich doch aktuell.

Während die Partie Fahrt gewann und Lahm die ersten beiden Chancen der Bayern inszenierte, ließ die „Sport Bild“ vermelden, dass der Kapitän seinen Münchnern im Sommer Servus sagen wird. Er soll dem Klub, dem er im Alter von elf im Jahr 1995 beigetreten ist, gesagt haben, dass er seinen bis 2018 laufenden Spielervertrag auflösen möchte – und auch nicht für das Amt des Sportdirektors zur Verfügung steht. Das Gedankenspiel, Lahm mit Ende der Karriere in die Führung einzubinden, gab es bereits seit langem. Da auch der Profi nie verhehlt hat, er könne sich einen entsprechenden Posten vorstellen, verwundert die Absage auf ganzer Linie.

Grund soll sein, dass Lahm zunächst ein Sportchef ohne Sitz im Vorstand geworden wäre, im Gegensatz zu den früheren Amtsträgern Christian Nerlinger und Matthias Sammer. Das war ihm zu wenig, heißt es. Für Erweiterungen des Vorstands muss der Aufsichtsrat Grünes Licht geben, und dort herrschte Skepsis. In Sorge waren einige an der Säbener Straße unter anderem wegen Lahms Nähe zu seinem Berater Roman Grill. Man hatte dem Profi bereits nahegelegt, er müsse sich von ihm trennen, zumindest in sportlichen Fragen, sollte er tatsächlich einen Posten in der Führungscrew anstreben.

Intern hatte man mit einer Entscheidung in den nächsten vier Wochen gerechnet, es ging nun aber sehr schnell, wobei man sich auf die Trennung in den letzten Tagen auch schon einzustellen begann. Sportlich hatte man sowieso bereits im Winter reagiert und Sebastian Rudy (26) von Hoffenheim verpflichtet.

Teile der Klubführung hätte eine Doppellösung mit dem (Noch-)Kapitän und Gladbachs Sportchef Max Eberl favorisiert, doch da spielte der Vorstand nicht mit. Nach Lahms Absage wird die Personalie Eberl wieder akuter. Gesucht wird ein Mann, der die Mannschaft permanent begleitet und die Koordination im sportlichen Bereich in die Hand nimmt. Da herrscht derzeit ein schwarzes Loch, heißt es intern. Eberl, einst ein Talent bei den Münchnern, pflegt seit Jahren enge Bande an die Säbener Straße, nicht zuletzt zu Uli Hoeneß.

Lahm gilt als ein Mensch, der alles reiflich überdenkt. 2014 überraschte sein Rückzug als DFB-Kapitän nach dem WM-Sieg auch, wurde aber dann gut begründet. Eigentlich steht er noch bestens im Saft, aber Mehmet Scholl meinte gestern als ARD-Experte, er verstehe es, wenn mit 33 die Knochen schmerzen. „Er hat in seiner Karriere keinen Fehler gemacht, keinen einzigen.“ Daher sei auch der Rücktritt jetzt keiner. Carlo Ancelotti meinte hingegen erst vor einer Woche, Lahm könne wie einst Paolo Maldini spielen, bis er 40 ist. Auch gestern agierte er wie so oft fehlerlos. Blumen zum Abschied? Eigentlich kein Gedanke.