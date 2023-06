Korb von Innenverteidiger: Bayern-Flirt vor Wechsel in die Premier League

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist auf der Suche nach einem Innenverteidiger, ein möglicher Kandidat wechselt aber offenbar nach England.

Villarreal – Der FC Bayern München treibt seine Kaderplanung weiter voran. Nach einer enttäuschenden Saison, an deren Ende immerhin noch der elfte deutsche Meistertitel in Serie heraussprang, wird es einige Veränderungen geben. Die beiden ablösefreien Wechsel von Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) und Konrad Laimer (RB Leipzig) sind fix, dabei wird es aber nicht bleiben.

Pau Torres Geboren: 16. Januar 1997 Verein: FC Villarreal Position: Innenverteidiger

FC Bayern plant Kader für 2023/24

Weiterhin gesucht wird ein neuer Mittelstürmer, der den vor einem Jahr zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen soll. Nach zahlreichen Gerüchten um Spieler wie Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt), Dusan Vlahovic (Juventus Turin) und Victor Osimhen (SSC Neapel) besteht offenbar eine grundsätzliche Einigung mit Harry Kane von Tottenham Hotspur.

Ebenfalls Bedarf hat der FC Bayern München auf der Position des Innenverteidigers. Dort gilt der Südkoreaner Min-Jae Kim von der SSC Neapel als Favorit. Gespräche mit Beratern des 26-Jährigen sollen bereits stattgefunden haben und ein Wechsel an die Säbener Straße nimmt Formen an – trotz namhafter Konkurrenz aus der Premier League.

Pau Torres steht offenbar vor einem Wechsel in die englische Premier League. © IMAGO

Min-Jae Kim ist aber nicht der einzige Innenverteidiger, den der FC Bayern auf der Liste hat. Pau Torres vom FC Villarreal gefällt den Verantwortlichen des FCB seit Längerem gut. Der spanische Nationalspieler steht beim spanischen Klub noch bis 2024 unter Vertrag, will aber bereits diesen Sommer wechseln.

FC Bayern-Flirt Torres vor Wechsel zu Aston Villa

Torres, der Stärken im Spielaufbau hat, steht auch bei Juventus Turin hoch im Kurs, doch der italienische Top-Klub wird wahrscheinlich genauso leer ausgehen wie der FC Bayern. Nach Informationen der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo zieht es den 26-Jährigen in die Premier League.

Aston Villa soll sich in der Pole Position befinden. Beim Verein aus Birmingham ist Unai Emery Cheftrainer, unter dem Pau Torres von 2020 bis 2022 in Villarreal spielte. Der 26-Jährige hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro in seinem Vertrag, aufgrund der geringen Laufzeit von nur einem Jahr, ist der Innenverteidiger aber offenbar schon für 30 bis 35 Millionen Euro zu haben, wie die Mundo Deportivo berichtet. (smr)