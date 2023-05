Bleibt der FC Bayern auf Nagelsmann sitzen? Ex-Trainer offenbar auch kein Kandidat bei nächstem Top-Klub

Mit der Kohle, die Nagelsmann beim FC Bayern bis 2026 noch abgreift, hat er für immer ausgesorgt. Mit 35 als zigfacher Millionär in den Ruhestand. Ich nehme Nagelsmann diese schwere Bürde gern ab!

Ich an seiner Stelle wäre jetzt mit der Segeljacht in der Karibik unterwegs.

Wenn ihm langweilig ist, kann er ja immer noch RTL-Experte werden.