Neuer Job für Carlo Ancelotti?

Nach seiner Entlassung beim FC Bayern München lockt Carlo Ancelotti ein neuer Job. Premier-League-Klub Leicester City lockt den Mister.

Dass ein Trainer vom Format eines Carlo Ancelotti das Leben als Privatier nicht lange genießen wird können, war nach der Entlassung beim FC Bayern schnell klar. Dass es aber so schnell gehen würde, bis die ersten Angebote beim Mister eintrudeln, überrascht dann doch.

Zurück Premier League?

Die erste Offerte für Ancelotti soll von Leicester City kommen, dem Tabellen-18. der englischen Premier League. Das berichteten britische Medien. Nach der Entlassung von Craig Shakespeare am Donnerstag soll Ancelotti auf der Liste von Leicesters exzentrischem Viezepräsident Aiyawatt Srivaddhanaprabha stehen. Und auf dieser hat er gute Gesellschaft: Der walisische Nationalcoach Chris Coleman, Sam Allardyce, Davide Moyes und Thomas Tuchel sollen ebenfalls im Gespräch sein.

Oder doch zur WM?

Die italienische Gazzetta dello Sport berichtet indes, dass Ancelotti die kroatische Nationalmannschaft übernehmen könnte. In dem Bericht heißt es, der Italiener, der am Mittwoch als Gast beim Champions-League-Duell zwischen dem FC Chelsea und dem AS Rom weilte, könnte die Kroaten bei der WM 2018 betreuen, sollten diese die Playoffs gegen Griechenland überstehen. Ancelotti als Kroatiens Nationalcoach? Unwahrscheinlich, zumindest wenn man einer Aussage des Mister höchstpersönlich trauen darf. Auch in Zukunft habe für ihn der Vereinsfußball Priorität - eine Nationalmannschaft zu trainieren, sei erst einmal keine Option, sagte Ancelotti kürzlich am Rande einer Buchpreisverleihung.

mae