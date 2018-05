Lena Lotzen geht: Neustart fern von Bayern

Lena Lotzen sagt nach acht Jahren in München Servus

von Andreas Werner schließen

München – Wenn sich das Frauen-Team des FC Bayern am Sonntag ab 12.30 Uhr auf dem Campus am Rande des Fan-Fests (Eintritt frei) auf das Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg vorbereitet, ist Lena Lotzen wie so oft nur als Zuschauerin dabei.