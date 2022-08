Dauerpatient Goretzka: 420 Bayern-Fehltage – und drei neue Konkurrenten

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Erwartet in der neuen Bundesliga-Saison einen Zweikampf der Bayern mit Borussia Dortmund: Leon Goretzka. © Daniel Karmann/dpa

Vor wenigen Wochen musste Leon Goretzka am Knie operiert werden, bis zu zwei Monaten fällt er aus. Es ist nicht die erste Verletzung. Was bedeutet das für seinen Platz bei den Bayern?

München - Drei Wochen ist es her, dass sich Leon Goretzka (27) einer Operation am Knie unterziehen musste. Den Eingriff in Innsbruck führte Knie-Spezialist Prof. Dr. Christian Fink durch. „Ich gebe alles, schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen und bin guter Dinge, nicht allzu viel zu verpassen“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern unmittelbar nach dem Eingriff. Damals war von einer Ausfallzeit von bis zu zwei Monaten die Rede, wie tz.de berichtet.

FC Bayern München: Wie geht es für Goretzka weiter?

Nach tz-Informationen macht Goretzka in der Reha bereits Fortschritte und trainiert meist zweimal täglich im Leistungszentrum. Die Belastung soll behutsam gesteigert werden. Dem Nationalspieler soll ein stressfreies Comeback gewährleistet werden. Das bestätigte auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) gegenüber der tz: „Leon hat jetzt die Zeit, die Mannschaft funktioniert. Er muss einfach nur fit werden.“ Trotzdem ist die Verletzungsanfälligkeit des Spielers nicht wegzudiskutieren und wurde auch bei der Vertragsverlängerung vergangenes Jahr thematisiert, als es um Gehalt und Laufzeit ging.

Die Liste von Goretzkas Blessuren liest sich alleine während seiner Zeit in München wie ein Nachschlagewerk für Fußballerverletzungen: Sprunggelenksprobleme, Adduktorenbeschwerden, Sehnenreizung, Oberschenkelverletzung, Wadenprobleme, Muskelfaserriss, Hüftprobleme. Seit seinem Wechsel nach München kommt Goretzka dadurch laut transfermarkt.de auf 420 Fehltage.

Salihamidzic über Goretzka: „Keine Diskussion!“

Salihamidzic stärkt ihm trotz seiner Verletzungsanfälligkeit den Rücken: „Keine Diskussion! Wir wissen, was wir an ihm haben. Leon ist ein fester und ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft.“ Trotz Rückendeckung des Sportvorstands ist die Situation für Goretzka im Jahr der Weltmeisterschaft schwierig - das weiß er auch.

Durch die Verpflichtung von Ryan Gravenberch (20) und die Leistungsexplosion von Marcel Sabitzer (28) dürfte es für „Gore“ im Vergleich zur vergangenen Saison schwerer werden, sich seinen Stammplatz neben Joshua Kimmich (27) zurück zu erobern. Zumal Sabitzer bei Kimmich als Nebenmann hoch im Kurs steht („Ich spiele auf dem Platz gerne mit ihm zusammen“) und ihn auch die Spielweise von Gravenberch beeindruckt („Von Ryan bin ich ehrlich gesagt am meisten begeistert. Der verliert fast keinen Ball, der wird uns viel Freude bereiten“).

Konkurrenz bei den Bayern: Verdrängt Gravenberch jetzt Goretzka?

Der Holländer schickte via Kicker bereits eine leise Kampfansage in Richtung seines Mittelfeld-Konkurrenten: Ihm tue die Verletzung seines Mannschaftskollegen zwar leid, „aber das ist jetzt eine Möglichkeit, mich dem Trainer zu zeigen. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich ein Teil der Startelf zu sein.“ Bereits zuvor stand die Frage im Raum,ob Gravenberch Goretzka den Stammplatz streitig machen könnte.

Und dann gibt es auf der Position in der Zentrale ja auch noch Überflieger Jamal Musiala (19), dem aktuell alles zu gelingen scheint und der die Position im zentralen Mittelfeld vergangene Saison in der Abstinenz von Goretzka mit Bravour ausgeführt hat - auch bei der Nationalmannschaft. Ob Goretzka wirklich um seine Stammplätze zittern muss, werden die nächsten Monate zeigen. (bok/pk)