Bayern-Star Leon Goretzka zockt oberkörperfrei – Tischtennis-Legende zeigt sich begeistert

Von: Sascha Mehr

Leon Goretzka hatte keine gute Saison mit dem FC Bayern München. An der Tischtennisplatte kann er dagegen eine echte Legende überzeugen.

München – Die Saison 2022/23 ist keine, die beim FC Bayern München wegen glanzvoller Siege oder großen Titel in Erinnerung bleibt. Es war eher eine Spielzeit, die man beim deutschen Rekordmeister schnell vergessen will – trotz der elften deutschen Meisterschaft in Serie.

Leon Goretzka Geboren: 6. Februar 1995 (Alter 28 Jahre), Bochum Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld

FC Bayern München mit schwacher Saison – Leon Goretzka überzeugt selten

Persönlich eine Saison zum Vergessen erlebte Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler lief weite Teile der Spielzeit seiner Form hinterher und war nur ein Schatten seiner selbst. Er wirkte sehr fehleranfällig und auch das Selbstvertrauen scheint unter dem Misserfolg im Verein und mit der deutschen Nationalmannschaft arg gelitten zu haben.

In der Sommerpause hat Goretzka nun Zeit, den Kopf freizubekommen und den Akku wieder aufzuladen. Fernab vom Bundesliga-Alltag und dem Druck beim FC Bayern kann der Mittelfeldspieler Kraft tanken, um in der Vorbereitung auf die nächste Saison wieder anzugreifen. Goretzka nutzt die Zeit, um sich mit Freunden in der Sonne zu erholen.

Bayern-Profi Leon Goretzka spielt Tischtennis. © Instagram/Leon Goretzka

Bei aller Entspannung darf aber natürlich auch der Sport nicht zu kurz kommen. Auf seinem Instagram-Kanal postete Goretzka ein Bild, auf dem er gemeinsam mit einem Kumpel oberkörperfrei Tischtennis spielt. Sein Kommentar zum Foto: „Sieg! Oder?“ Beim Tischtennis macht das 28-jährige Muskelpaket jedenfalls – wie gewohnt – eine gute Figur.

FC Bayern München: Goretzka überzeugt beim Tischtennis

Das sieht auch Timo Boll so. Der muss es ja wissen, gilt der gebürtige Odenwälder als bester deutscher Tischtennisspieler aller Zeiten und Ikone in seiner Sportart. „Körperspannung stimmt schon mal“, kommentierte der 42-Jährige unter das Foto von Goretzka, auf dem der Bayern-Star gerade konzentriert auf den Ball schaut und zum Vorhandschlag ausholt. Gegen wen Goretzka mit seinem Freund im Doppel antrat, ist nicht bekannt.

Ein paar Tage hat der Nationalspieler noch Zeit, sich mit Tischtennisspielen zu beschäftigen, bevor am 13. Juli die Vorbereitung des FC Bayern München auf die neue Saison startet. Vom 15. bis 20. Juli gehts zum Trainingslager an den Tegernsee, bevor am 24. Juli die Asien-Reise des Klubs startet. Bis zum 3. August ist der FCB unterwegs und trifft in Testspielen auf Manchester City, Kawasaki Frontale und den FC Liverpool. (smr)