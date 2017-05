Goretzka zum FC Bayern: Darum könnte das passen

Hat der FC Bayern den Nachfolger von Xabi Alonso gefunden? Gerüchte um eine Verpflichtung von Leon Goretzka gibt es schon länger, jetzt könnte der Deal konkrete Formen annehmen.

München - Jörg Neubauer, der Berater des Schalker Mittelfeld-Juwels, besuchte gestern Mittag die Bayern-Bosse an der Säbener Straße. Die Anzeichen verdichten sich, dass der 22-Jährige in der kommenden Saison das Trikot des Rekordmeisters tragen wird. Aber: Ist Goretzka wirklich einer für den FC Bayern?

Der gebürtige Bochumer zählt zu den verheißungsvollsten Talenten im deutschen Fußball, auf den ganz großen Durchbruch wartet er aber noch. Der könnte ihm im Sommer gelingen, Jogi Löw nominierte den Mittelfeldmann am Mittwoch für den Confed Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli). Bislang kommt Goretzka auf drei Länderspiele, in der Champions League kam er für Schalke 04 bisher fünfmal zum Einsatz.

Ein Weltklassespieler, wie der FCB ihn mit Alonso verliert, ist Goretzka noch nicht. Doch auf Schalke halten sie große Stücke auf den Youngster, den Christian Heidel gerne zum Aushängeschild der Königsblauen machen würde. Deshalb will der S04-Manager den nur noch bis 2018 laufenden Vertrag mit dem Rechtsfuß unbedingt verlängern. „Wir versuchen alles, dass er auch danach bei uns spielt“, sagte der 53-Jährige. Ein Interesse des Rekordmeisters dementierte Heidel gestern übrigens. „Dem ist so“, entgegnete er auf die Frage, ob er versichern könne, dass es weder eine Anfrage noch ein Angebot des FC Bayern gebe. Anfangs wurden bei den Roten noch internationale Topstars wie Marco Verratti (PSG) als Alonso-Nachfolger gehandelt, doch der 24-jährige Italiener ist für einen marktgerechten Preis wohl nicht zu bekommen.

Der Transfer passt zur Philosophie der Roten

Goretzka dagegen ist eher eine Investition in die Zukunft, passt aber in die Transferphilosophie der Münchner. Ein junger deutscher Nationalspieler, dem die Bayern-Bosse eine steile Entwicklung zutrauen – ähnlich wie Hoffenheims Niklas Süle, der im Sommer zum FCB wechselt. Im Gespräch ist eine Ablöse von 20 Millionen Euro. Angesichts der jüngsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt klingt das fast nach einem Schnäppchen – schließlich hat Goretzka eine Menge Potenzial. Das ist besonders Hermann Gerland aufgefallen, der künftige Nachwuchs-Chef verfolgt dessen Karriere schon seit seiner Zeit bei Zweitligist Bochum (2012). Nach tz-Infos hat er den Bossen zu einer Verpflichtung Goretzkas geraten.

Neubauer berät übrigens nicht nur Goretzka, sondern auch Rene Adler. Dass es bei seinem Besuch um einen möglichen Transfer des HSV-Keepers ging, ist eher unwahrscheinlich.

