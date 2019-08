Leroy Sané: Bundestrainer Löw spricht über Wechsel zum FC Bayern - Er hat einen Verdacht

Leroy Sané war über Monate das Thema beim FC Bayern München. Jetzt sprach Bundestrainer Joachim Löw über das Transfer-Theater.

Leroy Sané wird auch nach seinem Kreuzbandanriss weiterhin mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Der Flügelstürmer ist noch bis 2021 an Manchester City gebunden.

Beim FC Bayern soll ein Transfer im Sommer nicht mehr geplant sein.

Holt der Rekordmeister den 23-Jährigen dafür in der Winterpause?

Update vom 29. August 2019, 15.45 Uhr: Es ist ruhig geworden um Leroy Sané. Der Flügelstürmer von Manchester City wurde am Knie operiert, die OP ist gut verlaufen. Doch was wird aus dem Transfer zum FC Bayern München, über den so lange spekuliert worden war? Jetzt äußerte sich Bundestrainer Joachim Löw.

Er stellte am Donnerstag den Kader für die anstehenden EM-Quali-Spiele der DFB-Elf vor. Dabei sprach er auch über Sané und dessen Rolle bei der EM 2020. „Ich war immer wieder mit ihm in Kontakt. Ich rechne mit ihm vielleicht im Januar, in England. Dann hat er zum Turnier ein halbes Jahr Zeit, deshalb rechne ich natürlich mit ihm“, erklärte Löw.

Er sprach auch über das Transfer-Hickhack zwischen dem FC Bayern und Manchester City. Es sei eine „schwierige Situation“ gewesen. „Transfers auf diesem Niveau ziehen sich sehr, sehr in die Länge, über Wochen hinweg, und das geht nicht immer spurlos an den Beteiligten vorbei“, so Löw. Auch ein Wechsel von Jerome Boateng wird immer wieder diskutiert. Robert Lewandowski steht dagegen vor einer Verlängerung beim FC Bayern.

Robben spricht über Leroy Sané: „Das Ziel muss sein, sich den A**** aufzureißen“

Update vom 26. August 2019, 11.24 Uhr: Am Sonntag war Arjen Robben bei Sky90 zu Gast. Der ehemalige Bayern-Spieler sprach auch über die Verletzung von Leroy Sané. Man dürfe so eine Verletzung nicht unterschätzen, erklärte er: „Man muss kämpfen. Man muss noch stärker zurückkommen wollen. Mit diesem Gedanken musst du arbeiten. Das braucht Zeit. Aber das Ziel muss sein, sich den A**** aufzureißen und fit zurückzukommen."

Arjen Robben prägte eine Ära beim FC Bayern München. Heiko Vogel durfte ihn zeitweise begleiten und hat nur positive Worte für die Mentalität des Niederländers übrig.

Auch bezüglich eines möglichen Transfers von Ante Rebic zum FC Bayern gibt es offenbar neue Informationen. Der Rekordmeister soll sich bereits in Verhandlungen mit Eintracht Frankfurt befinden.

Update vom 20. August, 12.41 Uhr: Leroy Sané war das große Transferziel des FC Bayern München in dieser Sommerpause. Ein Kreuzbandanriss des Nationalspielers legte den Wechsel erstmal auf Eis. Wie geht es nun weiter?

Wechsel und Eis könnten die Stichwörter sein - offenbar denkt man beim FC Bayern darüber nach, Sané in der Winterpause nach München zu locken. Das vermutet zumindest Christian Falk von der Sport Bild.

Next try in winter — Christian Falk (@cfbayern) August 19, 2019

Er reagierte über Twitter auf eine Fan-Zuschrift und antwortete auf die Frage, ob der 23-Jährige denn in diesem Sommer nochmal zum Thema werden würde: „Nächster Versuch im Winter.“ Bis dahin wäre Sané wohl schon wieder fast fit - am Sonntag wurde er in Österreich operiert. Prof. Dr. Christian Fink nahm den Eingriff vor und sprach über die OP (siehe weiter unten im Artikel).

Leroy Sané zum FC Bayern München? Ex-Trainer mit Kritik zu Transfer-Hickhack

Währenddessen übte eine Bayern-Legende Kritik: „Bayern hätte vielleicht viel früher für klare Verhältnisse sorgen müssen. Deadline vielleicht bis dahin und dann muss er sich bekennen, der Spieler“, betonte Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld im TV-Sender Nitro. Und er fügte hinzu: „Dann hätte man vielleicht auch mehr Möglichkeiten gehabt, nach Alternativen suchen und im richtigen Moment verpflichten zu können.“ Hätten die Verantwortlichen des Rekordmeisters also früher aktiv werden müssen?

In derselben Sendung vertrat Nitro-Experte Steffen Freund die Meinung, dass ein Sané-Transfer noch nicht vom Tisch ist. „Ich glaube, dass Sané nach wie vor auf der Einkaufsliste bei Bayern steht“, sagte der Ex-Profi von Borussia Dortmund, Schalke 04 und Tottenham Hotspur. Mit Philippe Coutinho hat der FCB im Sommer doch noch einen Offensiv-Star verpflichtet. Seine Frau scheint sich in München schon einzuleben.

Leroy Sané: Arzt spricht über die Operation - Weiter Hoffnung auf Bayern-Transfer?

Update vom 19. August, 19.18 Uhr: Lange gab es beim FC Bayern München in diesem Sommer nur ein Thema: Leroy Sané. Der Flügelstürmer von Manchester City sollte der Königstransfer des Rekordmeisters werden. Dann verletzte er sich am Knie - und es kam alles anders.

Der FCB musste reagieren und verpflichtete stattdessen Ivan Perisic, Michael Cuisance und Philippe Coutinho. Ist damit ein Transfer von Sané automatisch vom Tisch? Bis zum Ende der Sommer-Transferperiode wird der Nationalspieler wohl nicht mehr wechseln. Aber vielleicht ist er ja für die Winterpause wieder ein Thema bei den Bayern.

Leroy Sané: Nach der OP spricht sein Arzt - kommt ein Transfer noch in Frage?

Aktuell liegt Sanés Fokus vor allem auf seiner Gesundheit. Der 23-Jährige wurde am Sonntag am Kreuzband operiert - in Innsbruck. Prof. Dr. Christian Fink hat den Eingriff vorgenommen. Nun äußerte sich der Kniespezialist gegenüber dem SWR. „Es gibt in der Medizin nie 100 Prozent für die Dinge, die wir machen, aber wir sind guter Dinge, dass er wieder erfolgreich in die deutsche Nationalmannschaft zurückkehrt“, sagte er. Wie lange Sané nun ausfällt, ließ sich Fink nicht entlocken.

Der Arzt hatte bereits die Bayern-Spieler Corentin Tolisso und Lucas Hernandez operiert. Dass Sané nun ebenfalls bei Dr. Fink auf dem Behandlungstisch lag, habe aber „überhaupt nichts mit dem FC Bayern zu tun“, wie Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits klargestellt hatte. „Das würden wir uns nicht anmaßen. Leroy Sané ist ein Spieler von Manchester City. Das ist eine Entscheidung von ihm, möglicherweise in Absprache mit der ärztlichen Abteilung der Nationalmannschaft.“

Leroy Sané: Dr. Fink operierte Star-Spieler - „Die Erwartungshaltung ist enorm“

Dr. Fink sprach auch im österreichischen Radio. Gegenüber OE3 sagte er: „Ich habe meinen Vater operiert, ich habe meine Frau operiert. Die Begleitumstände sind sicherlich speziell. Aber das Schlimmste, was man machen kann bei diesen Sportlern, ist, dass man glaubt, irgendetwas besonders gut machen zu müssen. Eine solche Operation macht man bei allen gleich.“

Natürlich lasse ihn eine OP bei Sané, dessen Beine mehr als 100 Millionen Euro wert sind, nicht kalt. „Davor und danach kommt man natürlich ins Denken.“ Wenn es aber losgeht, sei er voll konzentriert und operiere so wie immer. Fink ist aber auch klar, dass es in der Medizin keine Wunder gibt. „Das Operieren ist gefährlich, es kann Komplikationen haben. Die Therapie muss dann auch optimal funktionieren. Die Erwartungshaltung ist enorm.“

Sané erfolgreich operiert: Doch noch ein Transfer? Hoeneß-Aussage und OP-Ort lassen Bayern-Fans hoffen

Erstmeldung vom 19. August, 16.50 Uhr: München - Zwei Wochen nach dem Community-Shield-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool wurde ManCity-Star Leroy Sané am Sonntagabend operiert. Den Eingriff am Kreuzband führte der renommierte Knie-Experte Dr. Christian Fink durch.

Und das, obwohl City-Coach Pep Guardiola seinen Arzt der Wahl - Dr. Cugat aus Barcelona - empfohlen hatte. Für die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bedeutet dies, dass Sané in Reichweite der Roten seine Reha absolvieren wird. Das berichtet die Bild (Artikel hinter der Bezahlschranke). Auch wenn Uli Hoeneß nach dem Transfer-Hammer von Philippe Coutinho klargemacht hat, dass sich die Bayern nicht mehr vor Ende der Sommer-Transferperiode verstärken werden, besteht weiterhin die Möglichkeit auf eine gemeinsame Zukunft.

Sané verspätet zum FC Bayern München? - Winter-Transfer ein Thema

„Jeder weiß, was ein Kreuzbandriss bedeutet und was da die Ausfallzeit ist“, so Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Doch warum wurde Sané dann bei dem Arzt operiert, der auch schon Corentin Tolisso und Lucas Hernandez unter dem Messer hatte?

„Jetzt kann der Trainer in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten und dann sieht man weiter“, sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß gegenüber Sky. Will sich der deutsche Rekordmeister so alle Optionen offen halten? In Innsbruck kann man die Reha des Flügelspielers genauestens verfolgen und einen möglichen Winter-Transfer perfekt machen. Sollte das Star-Ensemble der Bayern rund um die neu verpflichteten Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Michael Cuisance nicht reichen, könnte der ManCity-Star doch noch in die bayerische Landeshauptstadt geholt werden. Außerdem werden weitere Neuzugänge an der Säbener Straße gehandelt - es gibt Gerüchte um einen deutschen Nationalspieler, der zurzeit in Italien kickt.

