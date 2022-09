Geheime Wette? Salihamidzic deutet Trick bei Bayerns Sané an

Von: Patrick Mayer

Leroy Sané zeigt sich beim FC Bayern stark verbessert. Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic erzählt von einer Wette. Ist diese ein Trick?

München - Eine deutliche Leistungssteigerung von Leroy Sané beim FC Bayern ist unverkennbar. Angefangen mit einem Tor beim furiosen 5:3 im DFL-Supercup gegen RB Leipzig, setzte er seinen Aufwärtstrend mit einem Assist beim klaren 5:0 des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters bei Drittligist Viktoria Köln im DFB-Pokal fort.

FC Bayern München: Leroy Saison entwickelt sich zum Leistungsträger

In Leipzig machte der Nationalspieler mit seinem Treffer zum 5:3 in der achten Minute der Nachspielzeit alles klar. Zwölf Minuten brauchte der Flügelspieler damals, um sein erstes Pflichtspieltor in dieser Saison 2022/23 zu erzielen. Dynamisch und entschlossen vollendete er gegen die Sachsen einen Konter. Weiter ging es in der Fußball-Bundesliga mit einem Assist beim 6:1-Erfolg bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt - in Hessen stand der 26-Jährige schon 25 Minuten lang auf dem Platz. Und die Frage war, ob er sich fortan behaupten kann, nach einer schwachen Rückrunde in der Spielzeit 21/22 zuvor.

Er hat sich ein bisschen aus seiner eigenen Krise befreit.

Denn: In München stieg die Konkurrenz durch die Verpflichtung von Sadio Mané. Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Routinier Thomas Müller sollen die beiden ein modifiziertes pfeilförmigen Angriffssystem bilden. Für sechs Spieler gibt es vier Positionen. Trotzdem lautet die Antwort auf die eingangs gestellte Frage: Ja, er behauptet sich! Gegen Wolfsburg (2:0) blieb er noch ohne Tor und Assist, in Bochum war der Ex-Schalker beim beeindruckenden 7:0 dagegen einer der Aktivposten - nicht nur wegen eines Tores. Sané spielte im Ruhrgebiet zudem zum ersten Mal in dieser Saison durch.

FC Bayern: Julian Nagelsmann stellt Leroy Sané anders auf

Münchens Coach Julian Nagelsmann lobte ihn hinterher vielsagend: „Er hat sich ein bisschen aus seiner eigenen Krise befreit und eine super Leistung gezeigt. Er ist ein Spieler, der durch seine Art immer ein bisschen polarisiert. Wenn er 100 Prozent gibt, ist er einer der besten Spieler in Europa. Er hat alle Fähigkeiten, diese Technik gepaart mit dem Speed. Für mich ist es immer wichtig, dass Leroy auch die talentfreien Aktionen macht, also hinterher sprintet und sich den Ball holt.“ Bezeichnend: Laut Sport Bild bat Sané Nagelsmann vor dieser Saison darum, ihn mehr im Zentrum statt auf dem rechten Flügel einzusetzen. Jetzt wird er hauptsächlich auf dem linken Flügel eingesetzt - und fühlt sich dort offensichtlich wohl.

Angestellter und Chef: Leroy Sané (li.) und Hasan Salihamidzic beim FC Bayern. © IMAGO / kolbert-press

Leroy Sané: Wette mit Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic?

Der beste Beweis dafür war sein Ausgleichstreffer beim 1:1-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach, als Sané (83. Minute) den Bayern spät, aber mit großem Willen einen Punkt rettete. Gepaart mit einer Passquote von hervorragenden 97 Prozent. Etwa, weil er von einer Wette angetrieben wird? Sportchef Hasan Salihamidzic hat nun von einer solchen Wette erzählt. Es gehe bei dieser darum, „der Beste zu werden, alles zu geben und diese Mannschaft zum Champions-League-Titel zu führen“, erklärte Salihamidzic dem Podcast „Phrasenmäher“ der Bild. Er selbst würde die Wette „gerne“ verlieren, sagte der Bosnier.

Weil er gegen seinen Stürmer gewettet hat? Um ihn anzuspornen? Das hat der Bayern-Boss nicht verraten. Stattdessen meinte der 45-Jährige: „Ich glaube total an den Spieler, ich glaube total an den Jungen, denn er hat unglaubliche Qualitäten. Wenn er immer die Mentalität zeigt, die er in sich trägt, diese Wut, die man zum Beispiel im Supercup in Leipzig gesehen hat, wo er total entschlossen war, dann wird er einer der Besten in Europa und der Welt sein.“ (pm)