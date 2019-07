Leroy Sané zum FC Bayern: Ist nach Pep Guardiolas Ansage jetzt alles klar?

Wird Leroy Sané der langersehnte Top-Transfer für den FC Bayern München? Jetzt äußerte sich Man-City-Trainer Pep Guardiola zur Zukunft seines Spielers.

Der FC Bayern sucht nach den Abgängen von Franck Ribéry und Arjen Robben noch Verstärkung auf den Flügeln.

Als heißer Kandidat gilt Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler ist noch bis 2021 an Manchester City gebunden.

Sané soll eine Verdoppelung seines bisherigen Gehaltes erhoffen.

Alle bisherigen Entwicklungen rund um Sané finden Sie hier.

Manchester - Für Fans des FC Bayern München ist es wohl das heißestes Transfergerücht dieses Sommers: Kommt DFB-Star Leroy Sané an die Isar oder bleibt der Flügelflitzer bei Manchester City? Beim FC Bayern wäre Sané der lang ersehnte Top-Star, der zudem die Lücke auf der Außenbahn füllen könnte, die die Abgänge von Arjen Robben und Franck Ribéry aufgerissen haben. Allerdings will sein aktueller Arbeitgeber Manchester City das Top-Talent eher ungern abgeben.

Transfer zum FC Bayern? Pep spricht über Sané-Zukunft

Das bewiesen die Sky-Blues zuletzt mit Werbe-Fotos, auf denen Leroy Sané prominent zu sehen war, sowie damit, dass Sané mit auf die Asien-Reise des Vereins ging. Nun äußerte sich auch Trainer Pep Guardiola zur Personalie. Auf einer Pressekonferenz sagte der Ex-Bayern-Coach laut fussballtransfers.com: „Ich habe schon oft gesagt, dass wir wollen, dass Menschen hier glücklich sind und wir wollen Leroy dabei helfen, dass er sein volles Potenzial hier ausschöpft.“

Leroy Sané zum FC Bayern? Peps Worte könnten wichtig für Entscheidung sein

Diese Worte klingen so, als wollte Pep Sané gern weiter in Blau statt in Rot auf dem Rasen sehen. Die Ansage des Trainers hat für den 23-Jährigen wohl auch durchaus Gewicht. Wie Sky Sport berichtet, wollte Sané unbedingt mit Pep sprechen bevor er eine Entscheidung trifft. Dabei will der DFB-Spieler demnach herausfinden, wie stark Guardiola in der kommenden Saison auf ihn setzen wird.

Das Gespenst Sané geistert seit Monaten im Zusammenhang mit dem FC Bayern durch die Medien - von Spanien bis nach England. Für die Fans ist es ein Auf und Ab. Erst vergangenen Freitag wurde aus Italien vermeldet, dass der Bayern-Deal mit Sané stehe. Nur einige Tage darauf hieß es aus England, Sané habe sich entschieden bei Manchester City zu bleiben. Wo die Verhandlungen aktuell stehen, ist absolut offen.

Hasan Salihamidzic arbeitet auf jeden Fall fleißig an Neuzugängen für den FC Bayern und ist deshalb auch nicht mit in die USA gereist. Mit einem Blitz-Trip nach Paris sorgte Brazzo für Aufsehen und tütete dort vermeintlich den ersten Sommer-Transfer für die Münchner ein. Weitere sollen folgen. So oder so: Für Bundesliga-Fans kommt es in der kommenden Saison zu einer Umstellung. Eurosport hat seine TV-Rechte an einen Konkurrenten verkauft, der direkt die Preise erhöht hat.

rjs