Holt der FC Bayern Sané? Diese Forderung würde einen Transfer sehr schwierig machen

Der FC Bayern bastelt am Kader für die nächste Saison. Es soll der nächste Teil des Umbruchs werden. Wird auch Leroy Sané ein Teil des neuen Teams? Die Gerüchte halten sich hartnäckig.

Der FC Bayern sucht nach den Abgängen von Franck Ribéry und Arjen Robben noch Verstärkung auf den Flügeln.

Als heißer Kandidat gilt Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler ist noch bis 2021 an Manchester City gebunden.

Sané soll eine Verdoppelung seines bisherigen Gehaltes erhoffen.

Alle bisherigen Entwicklungen rund um Sané finden Sie hier.

Update vom 25. Juni 2019: Bei Leroy Sané dreht sich in Sachen Karriereplanung fast alles ums Geld. So zumindest berichtet es die Bild in einem Artikel, der online nur als Bezahl-Content abrufbar ist. Demnach wähne sich der Flügelflitzer derzeit aufgrund seiner durchwachsenen Saison bei Manchester City in einer schlechten Verhandlungsposition, weshalb sein Interesse an einem Wechsel in diesem Sommer „verhalten“ sei.

Dank seinem noch bis 2021 laufenden Kontrakt kassiere Sané aktuell 9,3 Millionen Euro pro Jahr, mit seiner nächsten Unterschrift solle sich diese Zahl möglichst verdoppeln. Das wären Sphären, in die der FC Bayern bislang noch nicht vorgestoßen ist.

Doch nicht nur mit dem nächsten Deal mit einem Klub will Sané richtig absahnen. So erhoffe er sich auch in Sachen Ausrüstervertrag einen gewaltigen Sprung. Der zu Schalker Zeiten mit Nike ausgehandelte Kontrakt bringe ihm pro Saison 200.000 Euro plus Boni ein. Doch im kommenden Jahr laufe die Vereinbarung aus. Und Sané erhoffe sich künftig „Beträge im unteren einstelligen Millionenbereich“. Hier bringt die Bild DFB-Ausrüster Adidas ins Spiel - schließlich hätten sich zuletzt zahlreiche Testimonials der Herzogenauracher aus dem Nationalteam verabschiedet. Und Sané zählt fraglos zu den Gesichtern des neuen Aufschwungs der Auswahl.

Transfergerücht: Kommt Leroy Sané zum FC Bayern?

München - Das Gerücht um eine Verpflichtung von Leroy Sané hält sich rund um den FC Bayern seit Wochen hartnäckig. Angesichts der Abschiede von Franck Ribéry und Arjen Robben ist auf dem Flügel noch mindestens eine Planstelle zu besetzen. Zudem musste sich der Sohn von Ex-Profi Souleyman Sané in der vergangenen Saison bei Manchester City zumeist mit der Jokerrolle begnügen, kam bei 17 seiner 47 Einsätze von der Bank. Offenbar zu wenig für den Linksfuß, dessen Fähigkeiten auf eine Weltkarriere hoffen lassen.

Allerdings soll sein Arbeitgeber, an den er noch bis 2021 gebunden ist, laut der englischen Boulevardzeitung Sun satte 100 Millionen Euro Ablöse fordern. Sané selbst scheint hin- und hergerissen zu sein. Zwar soll ihm noch immer schwer im Magen liegen, dass der FC Bayern vor drei Jahren wegen „Robbery“ Abstand von einem möglichen Transfer genommen haben soll. Seine Eltern würden eine Rückkehr in die Heimat jedoch offenbar bevorzugen. Nach tz-Informationen ist eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen.

Manchester City überwies für Sané 50,5 Millionen Euro an Schalke 04

Sané war 2016 für 50,5 Millionen Euro von Schalke 04 zu ManCity gewechselt. Seither hat er mit den Engländern unter Teammanager Pep Guardiola zwei Meistertitel sowie einmal den FA Cup, zweimal den Ligapokal und einmal den Superpokal (Community Shield) gewonnen. Nach drei Spielzeiten stehen wettbewerbsübergreifend 133 Pflichtspiele und 39 Tore für die „Citizens“ zu Buche. Für die „Knappen“ war er in 57 Profipartien 13 Mal erfolgreich.

Als Alternativen zum DFB-Nationalspieler gelten vor allem der junge Franzose Nicolas Pépé vom OSC Lille oder der bei Real Madrid offenbar vor dem Abschied stehende Waliser Gareth Bale. Weniger im Fokus steht in diesem Sommer Callum Hudson-Odoi. Um das Talent vom FC Chelsea buhlten die Roten im Winter hartnäckig, damals schien eine Einigung nur an den Forderungen der Londoner gescheitert zu sein. Nach einem Achillessehnenriss, der den Engländer lange außer Gefecht setzte, scheint das Interesse mittlerweile erkaltet zu sein.