Leroy Sané im Anflug? Dieser Fakt macht dem FC Bayern Hoffnung

Der FC Bayern München hofft weiter auf einen Transfer von Leroy Sané. Möglicherweise ist Manchester City nun wegen des Financial Fairplay unter Druck.

Der FC Bayern sucht nach den Abgängen von Franck Ribéry und Arjen Robben noch Verstärkung auf den Flügeln.

Als heißer Kandidat gilt Leroy Sané. Der deutsche Nationalspieler ist noch bis 2021 an Manchester City gebunden.

Sané soll eine Verdoppelung seines bisherigen Gehaltes erhoffen und die Wunschlösung des FC Bayern sein.

Update vom 25. Juli, 15.45 Uhr: Nun hat die Bild-Zeitung Hintergründe zum möglichen Transfer Leroy Sanés veröffentlicht. Demnach war es Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der den Kontakt zu Manchester City aufgenommen hat. Dies soll geschehen sein, während die Mannschaft in den USA war und dort unter anderem am International Champions Cup teilgenommen hat.

In dem Bericht auf bild.de heißt es, dass Bayern Druck mache, um eine schnelle Entscheidung zu erzielen. Es spricht offenbar ein wichtiger Grund für einen Sané-Transfer: Es halten sich Gerüchte um angebliche Verstöße gegen die Financial-Fairplay-Regelung. Das Verhältnis von Transfer-Ausgaben und -Einnahmen sei nicht so ausgeglichen, wie es die UEFA fordere. In den vergangenen drei Jahren habe City mächtig eingekauft - die Ausgaben belaufen sich auf mehr als 485 Millionen Euro. 70 davon investierte Guardiola zuletzt in Atletico Madrids Rodri. An ihm waren auch die Bayern interessiert. In Sachen Financial Fairplay sollen bereits Ermittlungen laufen. Ein Wechsel von Sané könnte da für ein besseres Gleichgewicht sorgen.

Leroy Sané: Weiter kein Kontakt zum FC Bayern? Guardiola mit Knaller-Aussage

Update vom 25. Juli, 11.25 Uhr: Die Transfer-Posse um Leroy Sané geht weiter. Wie der Kicker berichtet, ist der FC Bayern München bei der angestrebten Verpflichtung des deutschen Nationalspielers nicht deutlich weiter gekommen. Nach Informationen des Fachmagazins habe der amtierende Meister und Pokalsieger weiter keinen Kontakt zum 23-Jährigen von Manchester City.

Doch die Zeit drängt: Bereits am 8. August schließt die Transferperiode in England. City könnte Sané zwar nach dem Datum an die Bayern verkaufen, weil das Wechselfenster in Deutschland bis Anfang September geöffnet ist. Für den Fall einer späten Weggabe hätte ManCity-Trainer Pep Guardiola aber keine Möglichkeit mehr, Ersatz zu verpflichten.

Als mögliche andere Kandidaten für die Offensive galten in Bayern Callum Hudson-Odoi und Ousmane Dembélé. Doch der Engländer soll vor einer Vertragsverlängerung beim FC Chelsea stehen. Und auch die Vorzeichen auf einen Wechsel von Dembélé vom FC Barcelona nach München stehen eher schlecht.

Leroy Sané vor Wechsel zum FC Bayern München? Guardiola: „Wenn er gehen will ...“

Update vom 24. Juli, 17.42 Uhr: Leroy Sané ist weiterhin das am heißesten diskutierte Transfergerücht beim FC Bayern München. Während der Rekordmeister am Mittwochnachmittag von seiner USA-Reise zurückkehrte, überraschte Manchester-City-Trainer Pep Guardiola mit einer neuen Aussage zum Flügelflitzer.

Sané hatte beim 6:1-Testspielsieg in Hongkong gegen den SC Kitchee eine starke Leistung abgeliefert. Der 23-Jährige erzielte zwei Treffer, vor allem sein zweites Tor zum zwischenzeitlichen 4:0 war sehenswert. Eine solche Qualität im Abschluss - Sané wäre definitiv eine Verstärkung für die Münchner.

Wie die Manchester Evening News berichten, sagte sein Coach auf der Pressekonferenz nach der Partie: „Ich habe zwei oder drei Mal gesagt, dass wir ihn hierbehalten wollen.“ Zwei oder drei Mal? Das hört sich nicht unbedingt so an, als würde City wirklich alles dafür tun, dass Sané bleibt. Guardiola ergänzte dann aber, dass er eine Verlängerung natürlich befürworten würde. Ein Angebot habe Sané ja bereits vorliegen, jetzt liege die Entscheidung bei ihm. Der Spanier weiter: „Wenn er gehen will, dann kann er das tun. Aber wir werden dann traurig sein. Hoffentlich bleibt er.“

FC Bayern setzt Sané Ultimatum - nur für XXL-Ablöse zu haben

Update vom 24. Juli, 14.46 Uhr: Dass der FC Bayern München erste Gespräche mit den Verantwortlichen von Manchester City über Leroy Sané führt, ist erstmal eine gute Nachricht für die Münchner. Jedoch müssen noch einige Hürden genommen werden.

Wie die Sport Bild (Mittwochsausgabe) berichtet, habe der FC Bayern positive Signale von der Seite des Sané-Managements erhalten. Doch es gibt noch einige Ungereimtheiten. Eine davon: Wie entscheidet der Spieler selbst? Bekanntlich durfte der Außenspieler in seinem Urlaub über einen Transfer nachdenken. Das Blatt will nun erfahren haben, dass es eine vom FC Bayern festgelegte Entscheidungs-Frist geben soll. Bis zum 8. August soll Klarheit herrschen.

Niko Kovac sagt: „Wir wissen alle, dass Leroy Sané unser Wunschspieler ist. Das weiß die Öffentlichkeit, das wissen wir.“

Aufgrund der hohen Ablöse könnten weitere Transfer-Bemühungen beim FCB bis dahin auf Eis gelegt werden. Auf jeden Fall wird den nächsten 16 Tagen einiges an Spekulationen folgen.

Leroy Sané zum FC Bayern München? Erste Verhandlungen - Das muss der FCB zahlen

Update vom 23. Juli: Nach wie vor ist die Zukunft von Leroy Sané unklar. Der Außenstürmer von Manchester City wird seit Wochen vom FC Bayern umworben, bislang lässt sich kaum eine Tendenz erkennen. Geht er oder bleibt er? Nun ist den Münchnern offenbar ein erster Schritt gelungen.

Nach Informationen von Sky soll der Rekordmeister Kontakt zu den Sané-Beratern aufgenommen haben. Und: Es gab wohl schon die ersten Gespräche! Die Citizens sollen bereit sein, mit den Bayern zu verhandeln. Die Hürden, die die Roten überwinden müssen, sollen dabei eine Ablösesumme im dreistelligen Millionen-Bereich und ein fürstliches Gehalt für den 23-Jährigen sein. Laut Sky hat Sané das jüngste City-Angebot einer Vertragsverlängerung abgelehnt - dieses soll ein Gehalt von zwölf Millionen Euro beinhaltet haben.

Hinzu kommt dann wohl noch die wichtigste Komponente: Hat der ehemalige Schalker überhaupt Lust auf die Bundesliga? Bayern-Star David Alaba könnte diese möglicherweise in Richtung Spanien verlassen. Zuletzt erklärte ein ehemaliger 1860-Profi, warum die Premier League dem Rest Europas voraus ist. So oder so: Der FC Bayern hat zumindest schon mal einen ersten Schritt in Richtung Sané-Verpflichtung gemacht.

Leroy Sané zum FC Bayern? City-Statement zu Gerüchten über FC-Bayern-Wechsel

Update vom 22. Juli: Den Citizens wird es im Hick-Hack um Leroy Sané wohl langsam zu bunt. Nach der Spitze von Karl-Heinz Rummenigge gegen seinen Ex-Trainer Pep Guardiola meldete sich nun ein Verantwortlicher der Skyblues zu Wort.

„Wir befinden uns nicht in Verhandlungen mit Bayern über Sané“, stellte er klar, „wir sprechen mit ihm über einen neuen Vertrag und versuchen nicht, ihn zu verkaufen.“ Schon vergangene Woche hatte Guardiola die Prioritäten des Klubs eindeutig formuliert: „Er ist unser Spieler und wir hoffen, dass er diese Saison hier sein wird. Und nächste Saison, und die Saison darauf.“

+ Leroy Sané und Pep Guardiola: Gehen sie bald getrennte Wege? © picture alliance/dpa / Martin Rickett

Es ist das erste Mal, dass Verantwortliche das Wort „Verhandlungen“ in den Mund nehmen - auch wenn es noch keine gibt. Ist nach dieser Ansage ein Wechsel ausgeschlossen? Oder sind solche Ansagen nur Taktik im Wechsel-Poker? Es bleibt spannend.

FC Bayern tut alles für Leroy Sané? City widerspricht Alaba-Gerücht

Und auch das Gerücht, David Alaba sei dem englischen Meister in einem Tausch-Deal angeboten worden, verwiesen die Briten ins Reich der Fabeln. „Uns wurde auch David Alaba nicht angeboten“, wurde der Verantwortliche gegenüber dem Mirror deutlich, „das ist komplett falsch und wir sind in der Linksverteidigung ohnehin gut aufgestellt.“

Rummenigge mit humorvoller Spitze gegen Ex-Coach Guardiola

20.22 Uhr: Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat im Fall des Münchner Transfer-Wunschkandidaten Leroy Sané Aussagen von Ex-Coach Pep Guardiola süffisant gekontert. „Ich weiß nicht, ob Pep weiß, was in seinem Club alles vorgeht. Keine Ahnung. Warten wir mal ab“, sagte Rummenigge am Samstag auf der USA-Reise des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern in Houston.

Die Verpflichtung eines weiteren hochklassigen Flügelspielers hat für den deutschen Double-Gewinner bei den aktuellen Transferplanungen Priorität. „Ich möchte da keine Wasserstandsmeldung abgeben“, sagte Rummenigge zu Sané. „Wenn es etwas zu verkünden gibt, machen wir das. Aber so weit ist es noch nicht.“

Update vom 20. Juli 2019, 15.02 Uhr: Noch ist völlig offen, ob Leroy Sané in der neuen Saison das Bayern-Trikot tragen wird. Wie die Bild berichtet, ist der Linksfuß von Manchester City jedoch der Wunschspieler der Roten, weshalb die Bosse seine Entscheidung auf jeden Fall abwarten würden. Insofern ist der Ex-Schalker für den aktuellen Transferstau an der Säbener Straße mitverantwortlich.

Erst wenn Sané endgültig absagen würde, ginge der Blick in Richtung anderer Flügelspieler. Die einzige Ausnahme bilde Callum Hudson-Odoi, der der Bild zufolge unabhängig vom deutschen Nationalspieler verpflichtet werden soll. Das Blatt verweist auch darauf, dass für Sané eine neue Rekordablöse für den FC Bayern fällig wäre. So würde der zu überweisende Betrag „wahrscheinlich jenseits der 100-Millionen-Euro-Grenze“ liegen.

Leroy Sané zum FC Bayern: Aussagen von Pep Guardiola überraschen

Update vom 19. Juli: Pep Guardiola hat sich erneut zur Causa Leroy Sané geäußert. Eine Aussage, die nicht vielen Fans, die sich die Hoffnung auf einen Transfer machen, gefallen wird.

„Die Bayern sprechen schon lange über ihr Interesse“, sagte Pep Guardiola, „aber Leroy ist unser Spieler. Und ich hoffe, dass er hier bleibt“, so der City-Coach in Shanghai auf einer Pressekonferenz.

Wie sehr machte sich Guardiola über seine Wortwahl Gedanken? Denn, wenn er „hofft“, dass Leroy Sané bei Manchester City bleiben soll, dann wirkt das, als würde der Außenspieler ernsthaft einen Wechsel in Betracht ziehen. Allerdings soll es laut dem Trainer noch keinen Kontakt zwischen dem FCB und City gegeben haben. Auch Guardiola hat mit niemandem aus München geredet. Ein Kommentar zur aktuellen Situation, der durchaus überrascht. Denn es wirkte so, als würden die Münchner ernsthafte Verhandlungen führen.

Klingt trotzdem noch lange nicht, als wäre das Wechsel-Hickhack jetzt vorbei.

Leroy Sané zum FC Bayern: Macht Manchester City den Weg jetzt frei?

Manchester - Für Fans des FC Bayern München ist es wohl das heißeste Transfergerücht dieses Sommers: Kommt DFB-Star Leroy Sané an die Isar oder bleibt der Flügelflitzer bei Manchester City? Beim FC Bayern wäre Sané der lang ersehnte Top-Star, der zudem die Lücke auf der Außenbahn füllen könnte, die die Abgänge von Arjen Robben und Franck Ribéry aufgerissen haben. Allerdings will sein aktueller Arbeitgeber Manchester City das Top-Talent eher ungern abgeben.

Transfer zum FC Bayern? Pep spricht über Sané-Zukunft

Das bewiesen die Sky-Blues zuletzt mit Werbe-Fotos, auf denen Leroy Sané prominent zu sehen war, sowie damit, dass Sané mit auf die Asien-Reise des Vereins ging. Nun äußerte sich auch Trainer Pep Guardiola zur Personalie. Auf einer Pressekonferenz sagte der Ex-Bayern-Coach laut fussballtransfers.com: „Ich habe schon oft gesagt, dass wir wollen, dass Menschen hier glücklich sind und wir wollen Leroy dabei helfen, dass er sein volles Potenzial hier ausschöpft.“

Leroy Sané zum FC Bayern? Peps Worte könnten wichtig für Entscheidung sein

Diese Worte klingen so, als wollte Pep Sané gern weiter in Blau statt in Rot auf dem Rasen sehen. Die Ansage des Trainers hat für den 23-Jährigen wohl auch durchaus Gewicht. Wie Sky Sport berichtet, wollte Sané unbedingt mit Pep sprechen, bevor er eine Entscheidung trifft. Dabei will der DFB-Spieler demnach herausfinden, wie stark Guardiola in der kommenden Saison auf ihn setzen wird.

Das Gespenst Sané geistert seit Monaten im Zusammenhang mit dem FC Bayern durch die Medien - von Spanien bis nach England. Für die Fans ist es ein Auf und Ab. Erst vergangenen Freitag wurde aus Italien vermeldet, dass der Bayern-Deal mit Sané stehe. Nur einige Tage darauf hieß es aus England, Sané habe sich entschieden, bei Manchester City zu bleiben. Wo die Verhandlungen aktuell stehen, ist absolut offen.

Hasan Salihamidzic arbeitet auf jeden Fall fleißig an Neuzugängen für den FC Bayern und ist deshalb auch nicht mit in die USA gereist. Mit einem Blitz-Trip nach Paris sorgte Brazzo für Aufsehen und tütete dort vermeintlich den ersten Sommer-Transfer für die Münchner ein. Weitere sollen folgen.

