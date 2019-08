Sané erfolgreich operiert - Hoeneß-Aussage und OP-Ort lassen Bayern-Fans auf Transfer hoffen

Leroy Sané ist durch seine Verletzung und die Verpflichtung von Philippe Coutinho in den Hintergrund beim FC Bayern München geraten. Kommt es noch zum Transfer?

Leroy Sané wird auch nach seinem Kreuzbandanriss weiterhin mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Der Flügelstürmer ist noch bis 2021 an Manchester City gebunden.

Beim FC Bayern soll ein Transfer im Sommer nicht mehr geplant sein.

Holt der Rekordmeister den 23-Jährigen dafür in der Winterpause?

München - Zwei Wochen nach dem Community-Shield-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool wurde ManCity-Star Leroy Sané am Sonntagabend operiert. Den Eingriff am Kreuzband führte der renommierte Knie-Experte Dr. Christian Fink durch.

Und das, obwohl City-Coach Pep Guardiola seinen Arzt der Wahl - Dr. Cugat aus Barcelona - empfohlen hatte. Für die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bedeutet dies, dass Sané in Reichweite der Roten seine Reha absolvieren wird. Das berichtet die Bild (Artikel hinter der Bezahlschranke). Auch wenn Uli Hoeneß nach dem Transfer-Hammer von Philippe Coutinho klargemacht hat, dass sich die Bayern nicht mehr vor Ende der Sommer-Transferperiode verstärken werden, besteht weiterhin die Möglichkeit auf eine gemeinsame Zukunft.

Sané als Winter-Transfer zum FC Bayern München?

„Jeder weiß, was ein Kreuzbandriss bedeutet und was da die Ausfallzeit ist“, so Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge. Doch warum wurde Sané dann bei dem Arzt operiert, der auch schon Corentin Tolisso und Lucas Hernandez unter dem Messer hatte?

„Jetzt kann der Trainer in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten und dann sieht man weiter“, sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß gegenüber Sky. Will sich der deutsche Rekordmeister so alle Optionen offen halten? In Innsbruck kann man die Reha des Flügelspielers genauestens verfolgen und einen möglichen Winter-Transfer perfekt machen. Sollte das Star-Ensemble der Bayern rund um die neu verpflichteten Philippe Coutinho, Ivan Perisic und Michael Cuisance nicht reichen, könnte der ManCity-Star doch noch in die bayerische Landeshauptstadt geholt werden. Außerdem werden weitere Neuzugänge an der Säbener Straße gehandelt - es gibt Gerüchte um einen deutschen Nationalspieler, der zurzeit in Italien kickt.

