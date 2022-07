Letzte Woche in München? Lewandowski will zwei Bayern-Termine wohl unbedingt vermeiden

Von: Alexander Kaindl

Der FC Bayern legt wieder los. Am 12. Juli kehren auch die letzten Urlauber zurück. Für Robert Lewandowski könnten es die finalen Tage in München sein.

München - Ist es der letzte Akt in diesem Sommer-Theater? Robert Lewandowski wird am heutigen Dienstag zum Trainingsauftakt beim FC Bayern München erwartet. Nach seinem Urlaubs-Marathon, den er und seine Frau Anna zum Leidwesen vieler Bayern-Fans in Hülle und Fülle auf Instagram dargestellt haben, soll der Weltfußballer nun also wieder seiner Arbeit nachgehen.

Robert Lewandowski zum Bayern-Trainingsauftakt erwartet

Ist der Auftakt möglicherweise schon der Abschied? Längst ist klar: Lewandowski will den deutschen Rekordmeister in diesem Sommer verlassen, das Ziel der Träume ist der FC Barcelona, wie tz.de berichtet.

Die Katalanen haben auch schon drei Angebote für den 33-Jährigen abgegeben, bislang wollten die Münchner aber nicht einlenken. Das „Basta“ von Vorstandsboss Oliver Kahn hat nach wie vor Bestand. Die Frage ist: Wie lange noch?

Robert Lewandowski vor Barcelona-Wechsel? Entscheidung möglicherweise in dieser Woche

Denn dem Vernehmen nach wollen die Bayern eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für ihren Mittelstürmer. Die bisherigen Barca-Offerten lagen zu deutlich darunter, die nächste soll sich dieser Summe nach Sport1-Informationen jedoch annähern.

Gut möglich, dass es dann ganz schnell geht und dieser 12. Juli einer der letzten Lewandowski-Auftritte an der Säbener Straße ist. Das Lewandowski-Lager hoffe auf eine Lösung noch in dieser Woche.

Letzte Woche in München? Lewandowski will zwei Bayern-Termine wohl unbedingt vermeiden

Wie der Sender weiter berichtet, hofft das Umfeld des Polen auch darauf, dass Lewandowski zwei Bayern-Termine in naher Zukunft nicht mehr wahrnehmen muss: die offizielle Teampräsentation am 16. Juli und die USA-Tour vom 18. bis zum 24. Juli. Vor allem die Vorstellung am kommenden Samstag könnte für den Topstürmer extrem unangenehm werden. Pfiffe der Fans sind nach der öffentlichen Schlammschlacht der vergangenen Wochen („Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei“) garantiert.

Positiv aus Sicht der Bayern-Anhänger: Ihr neuer Liebling ist schon da. Sadio Mané hinterließ in seinen ersten Tagen in der Landeshauptstadt einen glänzenden Eindruck. Bei seinem ersten Training zeigte der Neuzugang direkt seine Magie und für Serge Gnabry gab es schon in der Tiefgarage eine Vertrags-Ansage. (akl)