Lewandowski hat genaue Pläne für die Zukunft: „Das ist mein Traum“

Bayern-Stürmer Robert Lewandowski verrät seine Pläne für die Zeit nach der aktiven Karriere. Offenbar möchte er dem Fußballsport erhalten bleiben.

Weltklasse-Stürmer Robert Lewandowski möchte nach seiner Profikarriere junge Fußball-Talente in Polen ausbilden. „Es ist mein Traum, eine richtige Akademie zu gründen“, zitierte die polnische Boulevardzeitung „Super Express“ am Freitag den Angreifer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. „Es sollen aber nicht nur ein Übungsplatz und eine Umkleide entstehen, ich möchte, dass es eine richtige Schule wird.“

Beraterwechsel war notwendig

Für ein solches Projekt, das er gerne in seiner Heimatstadt Warschau umsetzen würde, bräuchte Lewandowski laut eigener Aussage aber unter anderem Unterstützung von Politik und Sponsoren. „Aber ich habe das Wissen und die Vision. Und ich habe etwas erlebt, das niemand in Polen erlebt habt und mit Menschen zusammengearbeitet, mit denen niemand in Polen zusammengearbeitet hat. Das möchte ich gerne an andere weitergeben.“

Die Aussagen stammen laut dem Boulevardblatt aus einem Buch zweier Sportjournalisten, das am 23. Mai veröffentlicht wird. Der 29 Jahre alte polnische Nationalstürmer äußert sich dort auch zu seinem Berater-Wechsel von Cezary Kucharski zu Pini Zahavi. Er habe sich von Kucharski getrennt, um sich weiterzuentwickeln. „Ich bin einfach kein Junge von 25, 26 Jahren mehr. Ich bin reifer, möchte noch mehr erreichen“, sagte Lewandowski. „In vielen Angelegenheiten waren Cezary und ich nicht mehr einer Meinung.“

