Live-Ticker: Wriedt versenkt die erste Chance zur Führung

trifft auf seinen Bruder . Im Hinspiel war der FCB-Verteidiger beim 2:1-Sieg der Matchwinner. Anpfiff der Partie im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Vorbericht

München - Es ist das Duell der beiden Tabellennachbarn: Der FC Bayern 2 empfängt Halle zum Abschluss des 24. Spieltages der 3. Liga. Die beiden Vereine sind punktgleich und die Gäste stehen nur wegen der besseren Tordifferenz einen Platz besser als die Reserve aus München.

Für Lars Lukas Mai wird es eine besondere Partie. Er trifft auf seinen älteren Bruder Sebastian, der bei den Gästen die Defensive zusammenhält. Beim 2:1-Sieg im Hinspiel war der Verteidiger der kleinen Bayern Matchwinner und sicherte den Sieg in Halle.

FC Bayern 2 winkt bei Sieg gegen Halle ein Rekord

Die U23 von der Säbener Straße trifft mit breiter Brust an. Zum Auftakt nach der Winterpause feierte die Mannschaft von Sebastian Hoeneß einen klaren 3:0-Sieg beim KFC Uerdingen. Es folgten ein knapper 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen Hansa Rostock und ein 4:2 bei Mitaufsteiger Viktoria Köln. Mit einem weiteren Sieg winkt der jungen Mannschaft ein Rekord: Noch nie hat die zweite Mannschaft vier Siege in Folge in der 3. Liga gefeiert.

Die Chancen auf drei weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt stehen nicht schlecht: Halle mischte lange um die Aufstiegsplätze zur 2. Bundesliga mit, doch seit Anfang Dezember ist beim HFC Sand im Getriebe: In den letzten sechs Spielen holte der Tabellenelfte der 3. Liga nur einen Punkt. Gegen Kaiserslautern, Würzburg, Rostock, Köln und Chemnitz setzte es teilweise hohe Niederlagen, im Heimspiel gegen Uerdingen rettete Terrence Boyd zumindest das Unentschieden.