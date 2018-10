Live-Ticker: Die mögliche Aufstellung des FC Bayern bei AEK Athen

Für den FC Bayern steht am 3. Spieltag der Champions League der Auftritt bei AEK Athen auf dem Plan. Wir informieren Sie im Live-Ticker über die Partie in der griechischen Hauptstadt.

AEK Athen – FC Bayern München -:- (Di., 18.55 Uhr)

AEK Athen: --- FC Bayern: --- Tore: --- Schiedsrichter: Aleksei Kulbakov (Weißrussland)

Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München:

Tor: Im Tor wird es keine zwei Meinungen geben. Ein fitter Neuer ist der beste Torwart im Kader des FC Bayern München. Auch wenn Sven Ulreich bereit stände, ist der Nationalkeeper die unangefochtene Nummer eins.

Abwehr: Viele Möglichkeiten ergeben sich für Niko Kovac hier nicht. Die Frage stellt sich lediglich in der Innenverteidigung. Dort hat er zwischen Niklas Süle, Mats Hummels und Jerome Boateng die Qual der Wahl. Gegen den VfL Wolfsburg spielten Süle und Hummels. Allerdings meldete sich Boateng angeschlagen aus der Länderspielpause zurück. könnte aber in der Champions League wieder eine Option sein. Auf Rechts ist Joshua Kimmich gesetzt. Links geht es um David Alaba oder Rafinha. Alaba wurde vorsichtshalber in der Halbzeit gegen den VfL ausgewechselt. Sollte der Österreicher nicht bei 100 Prozent sein, steht der Brasilianer bereit.

Mittelfeld: Gegen die Niedersachsen schickte Kovac mit James und Thiago zwei Spielgestalter aufs Feld, die von Javi Martinez abgesichert wurden. Martinez könnte gegen die Griechen wieder auf der Bank Platz nehmen. Thiago rutscht wohl auf die Sechs zurück und wird von Leon Goretzka unterstützt. Thomas Müller, der 90 Minuten Bundesliga zusehen musste, wird in der Königsklasse wieder seine Chance bekommen. James Rodriguez kann man in der aktuellen Form fast gar nicht draußen lassen.

Sturm: Ob Müller oder James links spielen, wird sich zeigen. Jedoch gab es diese Konstellation beispielsweise auf Schalke und da durfte der Kolumbianer auf Außen ausweichen. Serge Gnabry wird nach seinem Startelfeinsatz wohl nur zuschauen, Franck Ribéry ist verletzt. Im Sturm wird Doppel-Torschütze Robert Lewandowski anfangen. Rechts sorgt Arjen Robben für Wirbel. Der Niederländer muss am kommenden Wochenende wegen der Gelb-Roten Karte zwangsweise auf die Tribüne und bekommt so seine Pause nach zwei Spielen in vier Tagen.

: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba (Rafinha) - Thiago, Goretzka, Müller - Robben, Lewandowski, James

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie des FC Bayern München bei AEK Athen am 3. Spieltag der Champions League. Anstoß ist (noch) ungewohnterweise bereits um 18.55 Uhr. Das Ziel der Roten: Beim Underdog aus Griechenland den zweiten Sieg in der Gruppenphase einsacken.

AEK Athen – FC Bayern München im Live-Ticker: Vorbericht

Mit dem 3:1 in Wolfsburg hat der FC Bayern am Samstag seine Sieglosserie nach vier Partien durchbrochen. Nun geht es beim Auftritt bei AEK Athen darum, auch in der Champions League zurück in die Erfolgsspur zu finden, nachdem im ersten Heimspiel vor drei Wochen nur ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam herausgesprungen war.

Im Gegensatz zu den Roten stehen die Gastgeber nach zwei Pleiten - 0:3 in Amsterdam und 2:3 gegen Benfica - bereits mit dem Rücken zur Wand. Die Griechen sind erstmals seit zwölf Jahren wieder in der Gruppenphase der Champions League dabei, haben aber noch nie das Achtelfinale erreicht.

Die Generalprobe in der heimischen Super League bestand AEK mit einem 2:0 beim noch punktlosen Schlusslicht Apollon Smyrnis. Bekanntester Spieler der Mannschaft ist der Ukrainer Dmytro Chygrynskyy, der dem FC Barcelona 2009 eine Ablöse von 25 Millionen Euro wert war, nach 14 Einsätzen in einem Jahr jedoch das Weite suchte.

Für den FC Bayern wäre im Athener Olympiastadion alles andere als ein Dreier ein Rückschlag im Kampf um den Gruppensieg. Aktuell steht Ajax in der Tabelle um ein Tor besser da. Bis auf die Langzeitverletzten Kingsley Coman und Corentin Tolisso kann Trainer Niko Kovac aus dem Vollen schöpfen.

