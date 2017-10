Live-Ticker: FC Bayern empfängt RB Leipzig zum Bundesliga-Topspiel

Nach dem Pokalduell kommt es am Samstag (18.30 Uhr, Allianz Arena) in der Bundesliga zur Neuauflage des Duells FC Bayern gegen RB Leipzig. Hier im Live-Ticker entgeht Ihnen nichts!

FC Bayern München - RB Leipzig -:- (Samstag, 18.30 Uhr, Allianz Arena)

FC Bayern: --- RB Leipzig: --- Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin) Tore: ---

Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig! Wer hat die 120 Minuten plus Elfmeterschießen vom Mittwochabend im Pokal besser verdaut?

Vorbericht zum Bundesliga-Topspiel FC Bayern München - RB Leipzig

Es war ein packender Fight, den sich der FC Bayern und RB Leipzig am Mittwochabend in der 2. Hauptrunde des DFB-Pokals boten. Große Torchancen, Elfmeter, Gelb-Rote Karte, umstrittene Schiedsrichterentscheidungen, Verlängerung, Elfmeterschießen - der neutrale Fußballfan kam angesichts des hochklassigen Duells auf seine Kosten und die Bayern-Anhänger feierten einen knappen, aber verdienten Einzug in die nächste Pokalrunde.

Für die Leipziger und ihre Anhänger war es allerdings ein gebrauchter Abend. Nicht nur das Pokalaus lag den stürmischen Bullen schwer im Magen, sondern die mehr als 60-minütige Unterzahl sorgte auch für schwere Beine. Mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend in der Allianz Arena ärgerte sich Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl wegen der Gelb-Roten Karte für Naby Keita. Das Spiel sei mit der Runterstellung „kaputt gemacht“ worden. Das hätte „die Ausgangssituation für Samstag noch mal richtig erschwert, da wir für einen mitlaufen mussten.“ Sein Mittelfeldmann Marcel Sabitzer sah es ähnlich: „Ich weiß nicht, ob es so geil ist, wenn du nach so einem 120-Minuten-Fight drei Tage später in München spielen musst. Das wird ein sehr schweres Spiel, wo wir über die Grenzen gehen müssen.“

Doch auch der FC Bayern muss sich schnell regenerieren, um den letztjährigen Vizemeister in der Liga auf Distanz zu halten. RB Leipzig hat nur einen Zähler Rückstand auf Bayern und Tabellenführer Dortmund. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat den Bayern-Jäger Nummer eins aus der Vorsaison auch diesmal auf der Rechnung: „Man sieht einfach, dass es eine Mannschaft ist mit Qualität, hier wird gut gearbeitet. Da sollte nicht nur der FC Bayern Respekt haben, sondern die ganze Liga.“ Auch Bayern-Trainer Jupp Heynckes war voll des Lobes. „Eine Mannschaft, die taktisch hervorragend ausgerichtet ist und vor allen Dingen auch im kämpferischen und läuferischen Bereich erstklassig ist.“

Mit welchem Personal Heynckes planen kann, ist relativ klar. Manuel Neuer, Franck Ribéry und Thomas Müller fallen sicher aus. James Rodriguez, der beim Pokalspiel in Leipzig wegen Rückenproblemen fehlte, könnte hingegen wieder eine Option sein. Juan Bernat stieg zwar am Donnerstag zum ersten Mal seit Juli wieder ins Teamtraining ein, ein Einsatz gegen RB käme aber wohl noch zu früh.

Wer das zweite Duell der beiden Kontrahenten innerhalb von drei Tagen gewinnen wird? Antworten gibt‘s hier im Live-Ticker am frühen Samstagabend!

