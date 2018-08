Live-Ticker: Bayern-Kader durchgesickert! Auf diese Stars verzichtet Kovac

Vorhang auf für die Saison 2018/19 der Bundesliga, der FC Bayern empfängt die TSG 1899 Hoffenheim zum Eröffnungsspiel. Wir berichten im Live-Ticker.

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim -:- (Fr, 20.30 Uhr)

FC Bayern: --- Hoffenheim: --- Tore: --- Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

>>> Ticker aktualisieren <<<

+++ Es war gewiss keine leichte Entscheidung für den Coach. Nach dem Anschwitzen am Freitagvormittag musste Niko Kovac einigen Akteuren bittere Neuigkeiten überbringen. Lediglich 18 Mann haben in einem Bundesliga-Aufgebot Platz, fünf Spieler musste Kovac also streichen. Mit Corentin Tolisso traf es dabei auch einen amtierenden Weltmeister, wie die Bild berichtet.

Auch Renato Sanches steht nicht im Kader für das Spiel gegen Hoffenheim. Der Portugiese soll wenig begeistert auf seine Nichtberücksichtigung reagiert haben.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim! Seit 2002 wird die neue Saison von Deutschlands höchster Spielklasse mit einem Eröffnungsspiel unter Beteiligung des Titelverteidigers begonnen und noch nie musste dieser mit einer Niederlage vom Platz gegangen. Die letzte Auftaktniederlage des FCB gab es übrigens 2011, damals siegte Borussia Mönchengladbach in München (0:1).

Der FC Bayern sollte vor der TSG 1899 Hoffenheim gewarnt sein, denn zwei der letzten drei Spiele konnte der Champions-League-Teilnehmer gegen die Roten gewinnen. Die Kraichgauer kommen mit ordentlich Selbstvertrauen. „Wir müssen mutig auftreten“, hatte Trainer Julian Nagelsmann gefordert, wie heidelberg24.de* berichtet. „Der Spruch, den Oliver Kahn mal zu dem Thema gemacht hat, trifft auf die Situation am Freitag ganz gut zu. Ich bin optimistisch, weil wir es dort immer gut gemacht haben.“ Mehr noch, Nagelsmann hat den Meistertitel als Ziel für seine letzte Saison als Hoffenheim-Coach ausgegeben.

Nagelsmanns Gegenüber Niko Kovac muss gegen die TSG auf den noch verletzten David Alaba und auch auf Neuzugang Serge Gnabry verzichten. Der Ex-Hoffenheimer hat noch immer muskuläre Probleme im Oberschenkel. „Ich hätte gerne gespielt“, gab er im tz-Interview zu. Er fehlt dem Rekordmeister seit dem Testspiel gegen Manchester United.

Übrigens: Einen Live-Ticker zum Spiel aus Sicht der TSG 1899 Hoffenheim bietet heidelberg24.de* an.

Revolution, Videobeweis, Regeln: Änderungen in der Bundesliga zur Saison 2018/19

Die Veränderungen im Regelwerk der Bundesliga zur Saison 2018/19 sind auf den ersten Blick nicht ganz so gravierend, doch die Fans müssen sich trotzdem auf einige Neuerungen einstellen. Einen Überblick zum Start verschaffen wir Ihnen hier.