Live-Ticker: FC Bayern trifft per Traum-Kombination gegen Fenerbahce - Sorge um Gnabry

Der FC Bayern München trifft beim Audi Cup in der Allianz Arena auf Fenerbahce Istanbul. Hier könnt ihr das Testspiel im Live-Ticker mitverfolgen.

FC Bayern München - Fenerbahce 1:0 (-:-) Anstoß: Dienstag, 20:30 Uhr

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Thiago, Sanches, Goretzka - Coman, Gnabry (20. Müller)- Lewandowski Fenerbahce Istanbul: Harun - Isla, Sadik, Jailson, Hasan Ali - Ozan, Ekici - Rodrigues, Moses - Muriqi, Kruse Tore: Sanches (1:0, 22. Minute)

31. Minute: Was für ein Bock von Fenerbahce. Zunächst kommen Alabe und Sanches und Coman über links, spielen sich leichtfüßig in den Fünfer. Und dann kommt der Ball eigentlich nicht an, aber was macht der Türke denn da: Im Fünfer nimmt er den Ball an und stoppt den ganz lässig. Und dann kommt Müller von hinten, klaut die Kugel und schiebt entspannt ein. Da wurde heftig gepennt. Ein Geschenk für Müller.

Goretzka macht gegen Fenerbahce das 2:0 für den FC Bayern

28. Minute: Und jetzt ist es passiert. Der FC Bayern macht das 2:0. Diesmal kommt Coman über links, zieht in den Strafraum und an die Auslinie. Von da legt er zurück in die Mitte, in den Rücken der Abwehr und da steht Goretzka, der den aus vollem Lauf mit der Innenseite zwischen dem Torwart und zwei Abwehspielern hindurch ins Tor befördert. Das war gar nicht so leicht. Starke, durchdachte Aktion der Münchner.

27. Minute: Das wäre fast das zweite Tor für den FCB gewesen. Sie kommen über rechts, ziehen in den Strafraum. Dann wird zurückgelegt auf Kimmich, und der nimmt den kompliziertesten Weg und so kann Fenerbahce zur Ecke klären. Die kommt von Kimmich auf Goretzka, der sehr hoch steht. Aber sein Kopfball geht gegen einen Abwehrspieler, der dann klären kann.

FC Bayern geht durch Sanches gegen Fenerbahce in Führung

22. Minute: Und da ist das erste Tor! Der FC Bayern führt und es war Renato Sanches - man wird das dem Jungen gut tun! Thiage hat den Ball zentral und steckt auf Lewandowski durch, der nicht im Abseits und halbrechts im Strafraum. Von da legt er quer und Sanches schiebt auf das leere Tor ein. Starke Aktion. Allerdings war Fenerbahce zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl, wegen einer Verletzung. Eiskalt ausgenutzt von den Münchnern.

19. Minute: Und schon jetzt steht Thomas Müller unten bei Kovac bereit zur Einwechslung. Hat sich ein Spieler verletzt? Taktischer Natur kann der Wechsel eigentlich nicht sein.

Jetzt haben wir des Rätsels Lösung: Gnabry muss raus - für ihn eben genannter Müller im Spiel. Was da genau los ist, kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen.

17. Minute: Die Münchner weiter um Dominanz bemüht. Diesal geht es über links und damit Coman. Den hinterlaufenden Alaba lässt er einfach laufen und zieht selbst in den Strafraum, legt sich den Ball auf den rechten Fuß und will ihn ins lange Eck schlenzen. Aber der flache Schuss ist kein Problem für den Torwart. Trotzdem starke Aktion mit viel Tempo.

15. Minute: Starke Aktion von Serge Gnabry, er erobert den Ball im Spielaufbau von Fenerbahce und sprintet dann über rechts nach vorne, zieht in Robben-Manier nach innen, kommt dann abe rleider nicht zum Abschluss und verpasst den Moment zum Abspiel. Trotzdem eine starke Aktion, die erneut zeigt, dass die Bayern hier richtig Lust auf Fußball haben.

15. Minute: Lewandowski kommt im 16er zu fall, aber das war nichts: Ecke.

13. Minute: So nächste Ecke für die Bayern und wieder können die Türken klären. Aber eines ist schon jetzt klar: Die Körperspannung ist in diesem Spiel wesentlich höhger als in der Partie zwischen Real und Tottenham. Kimmich lieferte sich eben einen fairen aber sehr körperbetonten Zweikampf an der gegnerischen Eckfahne. Aggressiv aber fair!

9. Minute: Die Bayern hatten nun zwei Eckbälle, die aber zu nichts geführt haben. Nun kurze Pause, weil ein Fenerbahce-Spieler im eigenen Straufraum liegen geblieben ist. Nochmal Ecke jetzt und Goretzka kommt mit dem Kopf ran, kann ihn aber nicht kontrollieren und so geht das Leder drüber.

7. Minute: Jetzt kommt der FC Bayern zum ersten Mal nach vorne. Aber da kommt erstmal nichts bei raus und der FCB muss wieder von hinten aufbauen. Fenerbahce überlässt ihnen aber auch das Spiel und will dann Konter setzen.

5. Minute: Fenerbahce kontert zum ersten Mal, nachdem Coman den Ball im Angriff verloren hatte. Sie kommen über die starke linke Seite und am Ende bekommt Kruse den Ball im 16er aufgelegt, schießt, aber am Tor vorbei. Aber ungefährlich war das nicht.

4. Minute: Bayern baut auf, kommt aber nicht über die Mittellinie - dann wieder ein Fehlpass, diesmal auf der linken Seite - Wieder kommt Sanches nicht an den Pass ran.

2. Minute: Die Bayern wollen erst einmal Ruhe reinbringen und in der Arena ankommen. Aber da ist der erste leichte Ballverlust auf der rechten Seite. Fenerbahce klaut den Ball und baut von hinten neu auf. Sie kommen über links, Kimmich klärt. Aber dann Fehlpass im Spielaufbau: Sanches kommt nicht ran, so wieder die Türken am Ball.

Jetzt haben die Bayern aber mal den Ball: Abseits nach einem langen Ball auf Muriqi.

1. Minute: So und der Ball rollt in der Allianz Arena. Ohrenbetäubendes Pfeif-Konzert hier in München - das sind die mit angereisten Fenerbahce Fans.

19.57 Uhr: Nach dem ersten Spiel des Audi-Cups zwischen Real Madrid gegen Tottenham steht nun endlich die erste Partie des FC Bayerns in der Allianz Arena an. Die Allianz Arena hat sich mittlerweile gefüllt und einer ersten Rot-Weißen-Fussballgala steht nichts mehr im Weg. Vor allem die Aufstellung der Münchner lässt aufhorchen. Testspiel hin oder her: Die Münchner setzen auf ein Top-Team. Interessant ist, dass Jerome Boateng von Anfang an ran darf. Eigentlich hieß es, dass Hernandez und Süle die festen Innenverteidiger sein sollen. Bekommt der Ex-Nationalspieler noch eine echte Chance beim FC Bayern?

Bei Fenerbahce ist für deutsche Zuschauer vor allem der Auftritt von Max Kruse interessant. Der Ex-Werder-Stürmer ist die neue Nummer zehn bei den türkischen Hauptstädtern, die nach einem enttäuschenden sechsten Platz in der Vorsaison wieder angreifen wollen.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker. Der FC Bayern München startet in den Audi Cup 2019 und trifft auf den türkischen Traditionsverein Fenerbahce. Anpfiff der Partie ist am Dienstag-Abend um 20:30 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Vorbericht: FC Bayern München gegen Fenerbahce - Das Testspiel im Live-Ticker

München - Der FC Bayern hat die USA-Reise erfolgreich abgeschlossen und kommt mit zwei Siegen aus drei Spielen zurück nach Deutschland. Nun steht mit der sechsten Auflage des Audi Cups in der Allianz Arena der letzte große Härtetest vor dem Pflichtspielauftakt der neuen Saison bevor. Schon am kommenden Samstag kommt es zum großen Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund und Marco Reus. Der BVB-Kapitän erklärte kürzlich, was es braucht, um die Bayern im Kampf um die Meisterschale zu schlagen.

In den letzten Testspielen des International Champions Cups zeigten sich die Bayern in guter Verfassung. Auf eine 1:2-Niederlage gegen Arsenal folgte ein überzeugender 3:1-Sieg gegen Real Madrid. In Kansas City konnte außerdem der AC Milan mit 1:0 nach einem Tor von Leon Goretzka besiegt werden.

Zwischen US-Reise und Audi Cup gab es für die Bayern-Stars zwei Tage frei. Immerhin müssen sich die Profis wieder etwas akklimatisieren. „Wir haben im Grunde keinen einzigen freien Tag gehabt, sodass man in den zwei Tagen mit ein wenig Hausarbeiten mit der Familie entspannen kann und wieder in den normalen europäischen Rhythmus kommt“, so Cheftrainer Niko Kovac.

FC Bayern München gegen Fenerbahce: Wiedersehen mit Max Kruse

Mit Fenerbahce treffen die Bayern auf einen alten Bekannten aus Bremen. Max Kruse ist im Sommer ablösefrei an den Bosporus gewechselt und kommt erstmals zurück nach Deutschland. Auch Mehmet Ekici, Tolgay Arslan und Tolga Cigerci haben schon in der Bundesliga gespielt.

Für Fenerbahce geht die neue Saison am 18. August gegen Gazisehir los. Die vergangene Spielzeit in der Süper Lig konnte lediglich auf einem enttäuschenden sechsten Platz abgeschlossen werden. Mit dem Audi Cup will die Mannschaft von Ersun Yanal nun den nächsten Schritt in der Vorbereitung auf eine hoffentlich erfolgreichere Saison machen. Nach dem Bayern-Spiel würde mit Real Madrid oder Tottenham (Duell der beiden Teams ab 18 Uhr im Live-Ticker) ein weiterer hochkarätiger Gegner warten. Das Finale und das Spiel um Platz 3 werden am Mittwoch bestritten.

Vor dem Beginn des Audi Cups hat der FC Bayern mehrere revolutionäre Änderungen in der Allianz Arena bekannt gegeben. Die meisten Fans dürften davon profitieren. Außerdem gibt es Neuigkeiten im Transfer-Poker um Leroy Sané. Manchester City soll schon einen Nachfolger für den Nationalspieler im Visier haben.

In einem separaten Artikel haben wir für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie das Audi-Cup-Spiel FC Bayern München gegen Fenerbahce Istanbul live im TV und im Live-Stream sehen können.

