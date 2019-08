Live-Ticker: Aufstellung ist da! Kovac vertraut Neuzugang in der Abwehr

Der FC Bayern München eröffnet die Bundesliga-Saison 2019/20. Am Freitagabend empfängt das Team von Niko Kovac Hertha BSC. Wir berichten im Live-Ticker.

FC Bayern München - Hertha BSC -:- (-:-), Anstoß 20.30 Uhr

FC Bayern München: Hertha BSC: Tore: Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

+++ Gut eine Stunde vor Anpfiff hier also die offizielle Aufstellung der Bayern:

+++ Die Bilanz der Bayern in Eröffnungsspielen kann sich sehen lassen: Von bisher elf offiziellen Bundesliga-Eröffnungsspielen am Freitagabend gewann der FCB elf Partien und musste nur einmal - 2008 gegen den Hamburger SV - die Punkte teilen (2:2).

+++ Die Bild spekuliert, dass Kovac heute gegen Hertha auf sein mittlerweile bevorzugtes 4-3-3-System mit Benjamin Pavard in der Abwehr und Renato Sanches im Mittelfeld setzt. Damit würde wohl Müller auf der rechten Außenbahn Serge Gnabry ersetzen. So sähe dann die Aufstellung aus:

Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Alaba – Thiago, Sanches, Tolisso - Müller, Lewandowski, Coman.

+++ Noch wird es wohl ein bisschen zu früh sein für einen Startelfeinsatz des 80-Millionen-Mann Lucas Hernandez, aber die Vorfreude auf den Ligastart ist auch bei ihm groß. Und vielleicht sorgt Niko Kovac heute Abend ja auch für eine Überraschung und befördert den Franzosen in die Startformation. Noch müssen wir uns ein wenig gedulden, bis das Geheimnis um die heutige Aufstellung gelüftet wird.

+++ Auch in der Causa Leroy Sané gibt es Neuigkeiten! Der Nationalspieler flog vergangenen Dienstag mit einem Privatjet nach Innsbruck, um sich dort einer OP an seinem verletzten Kreuzband zu unterziehen. Ist dieser Österreich-Trip etwa ein weiteres Indiz dafür, dass ein Sané-Transfer zu den Bayern weiterhin noch nicht vom Tisch ist?

FC Bayern startet heute Abend gegen Hertha in die Bundesliga - Mittelfeldstar fällt kurzfristig aus

+++ Und Sky haut gleich die nächste Kracher-Meldung raus und berichtet, dass der deutsche Rekordmeister kurz vor der Verpflichtung von Gladbach-Talent Mickael Cuisance steht. Weitere Infos gibt es hier.

+++ Beginnen wir mit einer schlechten Nachricht für die Roten. Laut Sky-Informationen muss Niko Kovac heute auf Leon Goretzka verzichten - der Mittelfeldstar fällt vorerst verletzt aus. Sky zufolge ist noch nicht bekannt, wie schwer die Verletzung ist.

Exklusiv: Goretzka fällt vorerst aus - Bayern kurz vor Cuisance-Deal ➡ https://t.co/CDJp7oZUED#SkySportNews — Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) August 16, 2019

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Start zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC! Heute Abend um 20.30 Uhr rollt endlich wieder der Ball in der Bundesliga.

Live-Ticker: Bayern sollte die „Alte Dame“ nicht unterschätzen

München - Endlich hat das Wochenende wieder einen Sinn. König Fußball kehrt auch in Deutschland zurück auf die Tagesordnung - und wie es in der Bundesliga üblich ist, eröffnet der Meister der vergangenen Saison am Freitagabend die neue. Seit nunmehr sieben Jahren kommt der Deutsche Fußballmeister durchgehend aus München und deshalb gibt der FC Bayern auch zum siebten Mal in Folge den Startschuss für die Bundesliga-Saison.

Zu Gast in der heimischen Allianz Arena ist am Freitagabend die „Alte Dame“ aus der Hauptstadt. Hertha BSC, der Elfte der Spielzeit 2018/19, ist die erste Hürde in der neuen Saison für die Münchner und Trainer Niko Kovač. Eine Hürde, die der Titelverteidiger nicht unterschätzen sollte. Denn in der vergangenen Saison taten die Münchner sich schwer gegen den Hauptstadtklub. 0:2 verloren der FCB in der Hinrunde im Berliner Olympiastadion. Eine Niederlage, die eine Krise einleitete, an deren Ende Niko Kovač fasst seinen Job verloren hätte.

FC Bayern startet in die neue Saison: Kovač muss auf zwei Spieler verzichten

Der Kroate durfte jedoch weiter machen und konnte am Ende auch das Double mit den Bayern einfahren, aber sein Team tat sich auch bei den zwei weiteren Aufeinandertreffen mit der Hertha schwer. Im Achtelfinale des DFB-Pokals konnte man die Berliner erst in der Verlängerung mit 3:2 niederringen und auch das Spiel in der Rückrunde entschied der FC Bayern nur denkbar knapp mit 1:0 für sich.

Die Bayern sind also gewarnt und werden nach einer durchwachsenen Transferphase alles dafür tun, am Freitagabend wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben. Für das Auftaktspiel der neuen Saison kann Trainer Kovač fast aus dem Vollen schöpfen. Javi Martinez fällt angeschlagen aus und Neuzugang Ivan Perisic muss eine aus der Serie A mitgebrachte Gelbsperre aussitzen. Ansonsten kann der Bayern-Coach auf alle Spieler zurückgreifen. Einem tollen Fußballabend in München steht also nichts im Wege.

fd/kus