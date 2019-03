Live-Ticker: Geht der FC Bayern II JETZT den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft?

Resul Türkkalesi und der FC Bayern II möchten am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung Regionalliga-Meisterschaft gehen.

Heimspiel gegen VfR Garching

von Jörg Bullinger schließen

Am Sonntag möchte der FC Bayern II im Heimspiel gegen den VfR Garching zurück in die Erfolgsspur. Nach dem Halbfinal-Einzug beim Premier League International Cup will die Seitz-Elf nachlegen.