Live-Ticker: Die Bayern sind schon da - gleich geht‘s los in London

München/London - Mit einem mehr als komfortablen Vorsprung geht der FC Bayern ins Rückspiel in der Champions-League beim FC Arsenal. Ist der Einzug ins Viertelfinale noch gefährdet? Antworten gibt‘s hier im Live-Ticker!

FC Arsenal - FC Bayern 0:0 (-:-)

FC Arsenal: Ospina - Bellerin , Mustafi , Koscielny , Gibbs - Ramsey , G. Xhaka - Walcott , Iwobi , A. Sanchez - Giroud FC Bayern: Neuer - Rafinha , Javi Martinez , Hummels , Alaba - Xabi Alonso , Vidal - Robben , Thiago , F. Ribery - Lewandowski Schiedsrichter: Tasos Sidiropoulos (Griechenland) Tore: -

13. Minute: Und die wird gleich gefährlich. Giroud köpft den Ball knapp am Tor vorbei - hat sich aber auf Mats Hummels‘ Schulter aufgestützt, sagt der Schiri.

13. Minute: Alaba blockt eine Bellerin-Flanke zur Ecke. „We have a ball game“, sagt der Engländer.

12. Minute: Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte von Thiago machen sich die Bayern wieder auf in Arsenal-Territorium. Aber diesmal passen die Gunners auf.

11. Minute: Wieder Walcott! Wieder ein langer Ball aus der eigenen Hälfte. Aber Neuer passt auf. Es scheint, als hätten sich die Gunners nun dazu entschieden, hier mitspielen zu wollen.

10. Minute: Nur noch mal zur Sicherheit: Arsenal braucht hier heute ein 4:0 um das Viertelfinale zu erreichen.

9. Minute: Nach einem langen Hafer von der Mittellinie steht Walcott im Abseits. Richtige Entscheidung von Schiri Sidiropoulos.

8. Minute: Robben macht den Robben und zieht von außen nach innen. Sein Abschluss wird aber wieder geblockt. Ecke Bayern, diese bringt aber nichts ein.

8. Minute: Achtung, diese Statistik ist nicht verbrieft: Aber wir glauben, dass Bayern hier nahe an die 100 Prozent Ballbesitz herankommt.

7. Minute: Robben dringt auf seiner rechten Seite in den Strafraum ein, läuft bis zur Grundlinie - aber seine Flanke wird von einem Arsenal-Verteidiger ins Aus geblockt.

6. Minute: Arsenal bekommt hier bisher keinen Zugriff.

5. Minute: Die Bayern mit den ihnen ureigenen Ballstafetten. Der Ball kreist in den eigenen Reihen - der letzte Pass fehlt aber noch.

4. Minute: Erster Ballkontakt Manuel Neuer. Er pflückt eine Flanke von Ramsey locker aus der Luft.

2. Minute: Weiter geht‘s. Die Bayern schieben früh drauf und setzen Arsenals Defensive im Aufbau unter Druck. Es fällt auf: Die Roten wollen keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wer hier heute Chef im Ring ist.

1. Minute: Früher war mehr Lametta sagt man ja gern. Heute gilt das im Emirates Stadium nicht: Die Bayernfans haben sich ausgetobt und jede Menge weiße Papierschlagen hinter das Tor von David Ospina geworfen. Da braucht es schon einige Ordner und Feuerwehrleute, um das Chaos zu beseitigen. Das Spiel ist unterbrochen.

0. Minute: Sodala, los geht‘s. Die Bayern stoßen an.

+++ Bei den Bayern trägt Manuel Neuer die Kapitänsbinde, weil Philipp Lahm gelbgesperrt fehlt.

+++ Jetzt kommen sie raus - unter, sagen wir, freundlichem Applaus der Fans im Stadion.

+++ Beide Teams sind jetzt im Spielertunnel. Es ist angerichtet.

+++ Die Mannschaften machen sich weiterhin fleißig warm. 15 Minuten noch!

+++ Genug der Vorrede. Der berühmt-berüchtigte Champions-League-Teppich liegt bereits über dem Mittelkreis am Rasen im Emirates Stadion ausgebreitet. Die Mannschaften machen sich warm. In weniger als 30 Minuten pfeift Schiedsrichter Sidiropoulos die Partie hier an.

+++ Die Statistik lügt nicht: Arsenal droht heute zum siebten Mal hintereinander das Aus im Achtelfinale.

+++ Während an der Säbener Straße alles in bester Ordnung ist, brennt beim Gegner der Baum: Tausende Arsenal-Fans versammeln sich an der U-Bahn-Station Highbury und pilgern zum Emirates Stadion. Sie fordern, dass der Vertrag der Gunners mit Trainer Arsene Wenger nicht verlängert werden soll.

+++ Die Bayern sind da!

+++ Wir wissen alle, dass im Fußball alles möglich ist, aber dass die Bayern heute rausfliegen, ist schon seeeeehr unwahrscheinlich oder? Also wir legen uns fest: Die Bayern machen das heute.

+++ Für Thomas Müller hat es wieder nicht zur Startelf gereicht. Was meint ihr, sitzt er zurecht auf der Bank? Bei Arsenal sitzt Mesut Özil auf der Bank, Skohdran Mustafi spielt von Beginn.

+++ In knapp einer Stunde geht‘s los. Und diese Elf sollen für die Bayern gleich den Viertelfinaleinzug unter Dach und Fach bringen.

+++ Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern. Um 20.45 Uhr ist Anpfiff - bis dahin gibt‘s an dieser Stelle alle Infos rund um die Partie im Emirates Stadium zu London.

Vorbericht

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Das ist beim FC Arsenal nicht anders als bei jedem anderen Fußballverein, der vor einer sportlichen Niederlage steht. Nach dem überzeugenden 5:1-Erfolg des deutschen Rekordmeisters vor drei Wochen in der heimischen Arena glauben aber selbst viele Fans der Gunners nicht mehr an eine Sensation.

Viele Anhänger haben ihre bereits gekauften Tickets für das Rückspiel wieder zurückgegeben - zu aussichtslos scheint die Lage. In der langen Geschichte der europäischen Fußball-Wettbewerbe haben erst drei Mannschaften einen Vorsprung mit vier Toren im Rückspiel noch verspielt, zuletzt in der Saison 1985/86 Borussia Mönchengladbach (5:1 und 0:4 gegen Real Madrid) - noch nie aber geschah dies in der Champions League.

Zumal der FC Arsenal nach der jüngsten Ligapleite in Liverpool ohnehin wenig Grund zur Hoffnung hat. Tabellenplatz 5 ist nicht der Anspruch der Londoner mit Coach Arsene Wenger. „Ein bisschen angespannt“ , empfindet Arsenal-Kapitän Per Mertesacker daher die aktuelle Stimmung, die durch den vermeintlichen Kabineneklat um Superstar Alexis Sanchez sicher nicht besser geworden ist. Mit Weltmeister Mesut Özil fällt zudem ein weiterer Hochkaräter der Gunners krankheitsbedingt aus. Coach Wenger will trotzdem sein Heil in der Flucht nach vorne suchen: „Wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen angreifen und versuchen Tore zu schießen.“

Und die Bayern? Wissen, dass sie alles selbst in der Hand haben, wollen dabei aber nicht die Demut verlieren. „Wir machen keinen Betriebsausflug, sondern das ist Champions League“, betonte Karl-Heinz Rummenigge, „wir brauchen nicht glauben, dass wir mit dem 5:1 durch sind. Die Tür ist auf, aber wir müssen jetzt noch seriös und respektvoll durchgehen.“

Der gesperrte Kapitän Philipp Lahm gab den Kollegen folgende Empfehlung mit auf den Weg nach London: „Man muss sehr konzentriert ins Spiel gehen - vor allem in der ersten Viertelstunde, um Arsenal sofort zu zeigen: Sie können machen, was sie wollen, aber Bayern kommt eine Runde weiter!“

Neben Lahm steht Bayern-Trainer Carlo Ancelotti lediglich der rekonvaleszente Jerome Boateng nicht zur Verfügung. Die zuletzt pausierenden oder angeschlagenen Renato Sanches und Douglas Costa sind hingegen eine Option.