Live-Ticker: Doppelpack Müller - FC Bayern erhöht gegen Fortuna Düsseldorf

Der FC Bayern empfängt in der Allianz Arena den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Nach der Pleite in Dortmund ist ein Sieg für die Münchner Pflicht - der Live-Ticker.

FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf 3:1 ( 2:1)

FC Bayern : Neuer - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Martinez, Goretzka, Sanches - Ribery, Müller, Lewandowski Bank: Ulreich - Hummels, Rafinha, Meier - Jeong, Robben, Wagner Düsseldorf: Rensing - Gießelmann, Kaminski, Bormuth, Zimmermann - Bodzek, Usami, Stöger, Fink, Zimmer - Lukebakio Bank: Theißen - Morales, Raman, Duksch, Karaman, Nielsen, Hennings Tore: 1:0 Süle (17.), 2:0 Müller (20.), 2:1 Lukebakio (44.), 3:1 Müller (58.) Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

58. Minute: Doppelpack Müller! Bayern führt 3:1. Schöner Angriff von den Gastgebern. Kimmich erhält auf der rechten Seite den Ball und spielt ihn anschließend in die Mitte auf Lewandwoksi. Der Pole schirmt das Leder mustergültig ab und bedient den heraneilenden Müller, der von außerhalb des Strafraums ins Eck schlenzen kann.

57. Minute: Langer Ball auf Lukebakio, der Neuer dazu zwingt rauszukommen. Bayerns „Libero“ macht es souverän und klärt per Kopf.

55. Minute: Düsseldorf versucht mit einer schönen Kombination die Bayern-Abwehr zu überspielen, aber Süle und Boateng sind hellwach.

52. Minute: Torabschluss von Ribery aus knapp 16 Metern. Müller fälscht ungewollt noch deutlich über das Tor ab.

51. Minute: Kimmich verliert in der eigenen Hälfte den Ball und leitet einen Fortuna-Konter ein. Süle kann klären.

48 . Minute: Rensing pflückt die Ecke herunter.

48. Minute: Die Bayern probieren hier gleich auf das 3:1 zu drängen und somit den Sack zuzumachen. Lewandowski scheiterte nach Zuspiel von Alaba mit seinem Abschluss am Gegenspieler. Eckball.

46. Minute: Es geht weiter.

Halbzeit: Keine Wechsel auf beiden Seiten. Gleich geht‘s weiter.

Halbzeit: Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, dass die Bayern nach anfänglichen leichten Schwierigkeiten das Spiel über weite Strecken bestimmt haben und dominant aufspielen konnten. Die Zuschauer wird es freuen, denn mit diesem Spielstand werden beide Teams in der zweiten Halbzeit auf ein weiteres Tor drängen.

Halbzeit: Eigentlich überzeugende 45 Minuten, welche die Bayern hier gezeigt haben, aber auch gegen Aufsteiger Düsseldorf kann die Kovac-Truppe nicht zu Null spielen. Der Treffer für die Gäste kam zu einem psychologisch wichtigem Zeitpunkt und könnte der Fortuna noch einmal Aufwind geben.

45. Minute: Der Treffer war die letzte Aktion und der Schiedsrichter bittet zum Pausentee.

44. Minute: Das 1:2 aus dem Nichts heraus. Zimmer wird auf der rechten Seite bedient und der Fortuna-Spieler dringt in den Strafraum ein, wo er eigentlich von Boateng gestellt wird. Zimmer schießt jedoch Boateng an und spielt den Ball anschließend auf dem Boden liegend in die Mitte, wo Lukebakio einschieben kann. Der Bayern-Verteidiger hatte den Angriff wohl schon abgehakt, als Zimmer hinfiel und sah bei dieser Aktion sehr unglücklich aus.

43. Minute: Unschöne Szenen ereigneten sich wohl vor Anstoß, als Gäste-Fans mit der Polizei aneinandergeraten waren.

41. Minute: Mal wieder ein Vorstoß von Düsseldorf. Lukebakio tankt sich über die rechte Seite durch. Seine Hereingabe wird aber von Süle entschärft.

39. Minute: Lewandowski nimmt Maß. Der Goalgetter probiert es von der Strafraumkante mit einem Schuss und verfehlt nur knapp den rechten Winkel.

37. Minute: Bayern hat Düsseldorf im Griff. Von den Gästen kommt offensiv fast gar nichts mehr, während die Münchner mit aller Ruhe Angriff nach Angriff laufen.

34. Minute: Kimmich wird im Mittelfeld gelegt und führt den fälligen Freistoß blitzschnell aus. Der Außenverteidiger hebt den Ball auf Goretzka der auf der rechten Seite durchgeht und das Leder in den Rücken der Abwehr steckt, wo Lewandowski angelaufen kommt. Der Pole verzieht bei seinem Abschluss aber deutlich und verfehlt den Kasten von Michael Rensing.

30. Minute: Ein paar Worte zu Thomas Müller. Der Torschütze ist heute überall auf dem Platz unterwegs - wie er es am liebsten hat - und hält die Hintermannschaft der Düsseldorfer ordentlich auf Trab.

27. Minute: Schwierige Situation für Düsseldorf. Wie geht man auswärts mit so einem Doppelschlag um? Die Funkel-Truppe muss aufpassen, dass sie jetzt nicht komplett auseinander bricht.

22. Minute: Und fast das 3:0. Kimmich bedient erst Lewandowski in der Mitte, der die Hereingabe verpasst und probiert anschließend den abgeprallten Ball per Lupfer ins Tor zu heben. Rensing kann über den Versuch nur müde Lächeln und pflückt das Spielgerät herunter.

Der FC Bayern außer Rand und Band - Doppelschlag in drei Minuten

20. Minuten: DOPPELSCHLAG. Die Bayern erhöhen auf 2:0. Boateng schlägt einen Traumball von der Mittellinie auf Thomas Müller, der seinem Bewacher entwischt war. Der Nationalspieler nimmt den Ball etwas unorthodox mit und tritt ihn anschließend mehr in das Tor, als das er schießt. Ein typischer Müller eben.

17. Minute: Und die führt zum TOOOOORRR für den FC Bayern München. Sanches tritt den Eckball vor das Tor wo die Spieler beider Teams eher Billard als Fußball spielen. Der Ball flippert hin und her und landet letztendlich durch einen gescheiterten Befreiungsschlag bei Niklas Süle der aus knapp sieben Metern ganz trocken einschiebt. 1:0!

16. Minute: Schöner Antritt von Ribery. Der alte Mann lässt seinen Gegenspieler noch älter aussehen und wird gerade so noch vom Ball getrennt. Ecke für die Gastgeber.

14. Minute: Erneut bringt Müller den Ball von der linken Seite in den Strafraum und holt eine Ecke heraus. Die kann erst entschärft werden, aber aus dem Rückraum zieht Boateng einfach mal ab. Der kraftvolle Schuss rauscht am linken Pfosten vorbei.

12. Minute: Erster Eckball für die Bayern. Rensing kann eine abgefälschte Müller-Flanke nur ins Aus klären. Sanches tritt den Eckball vors Tor, wo Düsseldorf die Situation entschärfen kann.

11. Minute: Langer Ball von Süle auf Kimmich, aber der Außenverteidiger erreicht das Spielgerät nicht mehr vor der Torauslinie.

9. Minuten: Die Taktik der Gäste scheint klar zu sein. Bei gegnerischem Ballbesitz tief und kompakt stehen und bei eigenen Angriffen mit Geschwindigkeit und Seitenwechseln arbeiten. Das sah bei „kleineren Teams“, die nach München kamen, in der vergangenen Spielzeit noch anders aus. Eventuell schnuppert die Fortuna hier die Chance auf Punkte gegen formschwache Münchner.

6. Minute: Doppelpass zwischen Goretzka und Ribery auf der linken Seite. Der Youngster dringt anschließend in den Strafraum ein, kann dort aber gestoppt werden.

4. Minute: Die Bayern-Defensive wirkt in den ersten Minuten noch etwas unstrukturiert. Nach Torschüssen steht es bereits 2:0 für die Fortuna.

2. Minute: Da wird es gleich mal so richtig gefährlich. Ribery verliert im Strafraum der Fortuna den Ball und Düsseldorf läuft einen Konter. An dessen Ende schließt Lukebakio flach ab und Neuer muss sich ganz lang machen um den Ball zu parieren.

1. Minute: Der Ball rollt.

15.29 Uhr: Die Teams sind auf dem Platz, das Shake-Hands Geschichte und die Platzwahl läuft. Manuel Neuer ist Sieger und will die Seiten wechseln. Düsseldorf wird also anstoßen.

15.25 Uhr: Die Spieler sind im Tunnel und kommen gleich auf den Platz. Zeit für ein kurzes Schwätzchen zwischen Manuel Neuer und Michael Rensing. Von Bayern-Keeper zu Ex-Bayern-Keeper.

15.14 Uhr: Knapp eine Viertelstunde noch, dann beginnt die Partie zwischen dem FC Bayern München und Fortuna Düsseldorf.

15.05 Uhr: Einen ganz besonderen Auftrag hat Robert Lewandowski in der heutigen Partie. Der Pole traff in seiner Karriere schon gegen jedes Team, das sich momentan in der Bundesliga befindet. Alle außer der Fortuna aus Düsseldorf. Ein Versäumnis, das er heute bereinigen kann.

Lewandowski goals vs. current #Bundesliga clubs



Schalke ✅

Hannover ✅

Freiburg ✅

Nürnberg ✅

Hertha ✅

Augsburg ✅

Wolfsburg ✅

Gladbach ✅

Bayern ✅

Leverkusen ✅

Mainz ✅

Hoffenheim ✅

Werder ✅

Stuttgart ✅

Frankfurt ✅

Dortmund ✅

Leipzig ✅

Düsseldorf....... #FCBF95 pic.twitter.com/c7CnyFN74j — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 24. November 2018

14.59 Uhr: Kurze Information zum Ausfall von Serge Gnabry. Trainer Kovac bestätigte im Interview mit Sky, dass es sich nur um eine kleine, muskuläre Verletzung handelt und Gnabry nur ein bis zwei Tage ausfallen wird. Die Champions League ist also wohl nicht in Gefahr.

14.49 Uhr: Überraschende Namen lassen sich im Gegenzug dafür aber auf der Bank der Münchner finden. Neben Außenverteidiger Jonathan Meier, der schon öfter bei den Profis auf der Bank Platz nehmen durfte, steht auch der Südkoreaner Woo-yeong Jeong erstmals im Kader der ersten Mannschaft. Der 19-Jährige spielt - wie auch Meier - normaler Weise in der zweiten Mannschaft der Bayern und konnte in der laufenden Saison schon sechs Treffer in 16 Spielen markieren. Vielleicht gibt Kovac ihm heute auch auf der ganz großen Bühne eine Chance, sich zu beweisen.

FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf: Zwei bekannte Gesichter in der Fortuna-Startaufstellung

14.44 Uhr: Aber auch in der Anfangs-Formation der Fortuna finden sich zwei Namen, die langjährigen Bayern-Fans bekannt vorkommen werden. Zwischen den Pfosten der Düsseldorfer steht Michael Rensing, der für den deutschen Rekordmeister insgesamt 83 Spiele bestritt und lange Zeit als Hoffnungsträger auf die Nachfolge von Torwart-Titan Oli Kahn galt.

Auf deutlich weniger Spiele brachte es der Japaner Takashi Usami, der in der Saison 2011/12 das Trikot der Münchner trug. Dabei brachte es der Offensiv-Spieler wettbewerbsübergreifend aber nur auf fünf Einsätze, konnte aber immerhin einen Treffer im DFB-Pokal erzielen.

Am Samstag dürfen wir einen alten Bekannten in der #AllianzArena begrüßen.

Könnt ihr euch noch an das einzige Tor von Takashi Usami im Trikot des #FCBayern erinnern? ⚽ pic.twitter.com/96S3m7R02r — FC Bayern München (@FCBayern) 23. November 2018

14.39 Uhr: Für dieses Vorhaben verändert Chef-Trainer Nico Kovac die Dortmund-Startelf auf nur zwei Positionen. Niklas Süle rutscht für Mats Hummel, der sich im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer mehrere Unsicherheiten leistete, in die Innenverteidigung. Serge Gnabry, der durch die Länderspiele einer höheren Belastung ausgesetzt war, fehlt heute komplett im Kader (Adduktoren-Probleme). Für ihn rutscht Renato Sanches in die erste Elf, der sich aber wohl weit defensiver positionieren wird als der deutsche Nationalspieler.

14.29 Uhr: Der zwölfte Spieltag der Fußball-Bundesliga und der FC Bayern München empfängt den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf in der heimischen Allianz Arena. Nach der knappen Niederlage in Dortmund und der anschließenden Länderspielpause haben die Münchner heute die nächste Chance sich in der Liga zu beweisen und den „Auftakt zur Aufholjagd“ - wie man auf der Vereins-Website schreibt - erfolgreich zu gestalten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des FC Bayern gegen den Fortuna Düsseldorf! Es ist das Duell des Tabellenfünften gegen den Vorletzten, der Rekordmeister gegen den Zweitliga-Aufsteiger. Für die Hausherren kann es angesichts des Sieben-Punkte-Rückstands auf Spitzenreiter Borussia Dortmund nur eine Marschroute geben: Vollgas voraus und den Sieg vor heimischer Kulisse sichern. Der BVB gastiert parallel beim FSV Mainz 05 und dürfte dort zumindest nicht all zu viele Punkte liegen lassen.

Für den FC Bayern waren es zwei schwere Wochen, in denen wegen der Länderspielpause die bittere 2:3-Niederlage bei Borussia Dortmund länger nachhing als normalerweise. Eine starke erste Hälfte - die wohl beste in dieser Saison - reichte nicht für einen Punktgewinn bei den Westfalen. Die Folge ist ein Rückstand von sieben Zählern auf die Tabellenspitze, der auf gar keinen Fall weiter anwachsen soll, will man die Chancen auf den Meistertitel realistisch halten. Eigentlich kommt da der Aufsteiger vom Rhein gerade recht.

Es ist das erste Pflichtspiel-Duell des FC Bayern mit Fortuna Düsseldorf seit über fünfeinhalb Jahren. In der Triple-Saison 2012/13 siegten die Münchner bei den Fortunen mit 5:0, das Rückspiel an der Isar im März 2013 wurde aber ein hartes Stück Arbeit. Zweimal ging F95 in der Allianz Arena in Führung, erst in der Schlussphase drehte der FCB das Spiel in einen 3:2-Erfolg. In bislang 50 Duellen siegte der FC Bayern 24 Mal, neunmal gab es keinen Sieger und zwölf Erfolge gehen auf das Konto von Düsseldorf (109:65 Tore). Den letzten Fortuna-Sieg in München gab es am 2. April 1991 (0:1).

Ein Sieg muss her für den FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf, um jeden Preis. Ob es klappt mit dem Dreier, erfahren Sie hier im Live-Ticker.

