Live-Ticker: Erstes Bayern-Spiel unter Heynckes gegen den SC Freiburg

Jupp Heynckes ist zurück auf der Trainerbank des FC Bayern München. Erster Gegner für den Rekordmeister ist am Samstag der SC Freiburg. Hier im Live-Ticker verpassen Sie nichts!

FC Bayern München - SC Freiburg -:- (Samstag, 15.30 Uhr, Allianz Arena)

FC Bayern: --- SC Freiburg: --- Schiedsrichter: --- Tore: ---

>>> AKTUALISIEREN <<<

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum Heimspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg! Es ist das erste Spiel des Rekordmeister unter Trainerrückkehrer Jupp Heynckes. Wir sind gespannt und wünschen gute Unterhaltung, viele Tore und selbstredend drei Punkte für die Roten!

Vorbericht

Wer das Geschehen an der Säbener Straße in den letzten Tagen aufmerksam verfolgte, konnte sich des Eindrucks nicht erwehren: Der Messias ist zurück! Nachdem Carlo Ancelotti vorzeitig seine Koffer packen musste, präsentierte der FC Bayern am Montag Jupp Heynckes als neuen Trainer.

Unter dem Coach, der 2013 das historische Triple schaffte aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, soll alles wieder besser werden beim Rekordmeister. Doch das wird selbst für den 72-jährigen Routinier kein leichtes Unterfangen. Heynckes muss nach über vier Jahren im Ruhestand viele Baustellen schließen. Deshalb hatte er bei seiner Vorstellung am Montag auch keine Lust "über große Ziele zu philosophieren". Vielmehr sei es erst einmal seine vordringliche Aufgabe, "Ordnung zu schaffen", wieder eine "klare Hierarchie" im Münchner Starensemble zu installieren. Die Spieler bräuchten "Führung", einen "klaren Plan".

In der Bundesliga liegen die erfolgsverwöhnten Roten bereits fünf Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund zurück. Daher erhöhte Heynckes vor der Heimpartie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den SC Freiburg die Intensität und den Druck. Den ohnehin gesperrten Arturo Vidal beorderte Heynckes frühzeitig von den WM-Qualifikationsspielen aus Südamerika zurück. Auch den deutschen Nationalspielern um Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng gönnte er nach den Länderspielen keine Verschnaufpause.

In Bezug auf die Taktik wird es dagegen wenig Innovatives geben. Auch Heynckes ("Der Fußball ist nicht neu erfunden worden") wird wie beim Triumph 2013 vorwiegend auf ein 4-2-3-1-System setzen.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!