Live-Ticker: Bayern geht gegen den Hamburger SV früh in Führung 

Der FC Bayern empfängt den Hamburger SV in der Allianz Arena. Zuletzt gab es regelmäßig Schützenfeste gegen den HSV - auch diesmal? Antworten gibt‘s hier im Live-Ticker!

FC Bayern - Hamburger SV 2:0 (0:0)

FC Bayern: 26 Ulreich - 32 Kimmich, 17 Boateng, 5 Hummels, 27 Alaba - 8 Martinez, 23 Vidal, 25 Müller - 10 Robben, 9 Lewandwoski, 7 Ribéry Bank: 22 Starke - 2 Wagner, 4 Süle, 6 Thiago, 14 Bernat, 19 Rudy, 24 Tolisso Hamburg: 1 Mathenia - 24 Sakai, 4 van Drongelen, 9 Papadopoulos - 2 Diekmeier, 28 Jung, 12 Walace, 6 Douglas - 14 Hunt, 17 Kostic - 19 Schipplock Bank: 12 Pollersbeck, 11 Hahn, 15 Waldschmidt, 16 Jajnicic, 18 Jatta, 23 Salihovic, 47 Vagnomen Schiedsrichter: Christian Dingert Tore: 1:0 Ribéry (8. Minute), 2:0 Lewandowski (12. Minute),

13. Minute: Zum Vergleich: Gotoku Sakai ist 1,76 Meter groß, Lewandowski 1,85 Meter. Die Zuteilung fragwürdig.

12. Minute: Lewandowski erhöht. Robben legt auf Kimmich. Der Nationalspieler flankt in die Mitte, dort springt der Pole höher als Sakai und köpft aus wenigen Metern ein. 2:0.

10. Minute: 51.000 Tore sind jetzt in der Bundesliga gefallen. Ribéry feiert also ein Jubiläum. Ein Tor, dass in die Historie eingeht.

8. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR. TOR. TOR. Bayern führt. Müller schickt Robben, der wird abgegrätscht. Unglücklicherweise fällt der Ball Ribéry vor die Füße. Unglücklicherweise aus der Sicht des HSV. Der Franzose bleibt eiskalt, lässt Mathenia aussteigen und schiebt ein.

6. Minute: Alaba setzt einen Freistoß aus 30 Metern deutlich über das Tor. Aber das Spiel läuft erwartungsgemäß wie es laufen soll. Die Münchner setzen sich in der Hälfte der Hamburger fest.

5. Minute: Lewandowski hätte beinahe Ribéry in die Tiefe geschickt. Doch die Hamburger grätschen und fliegen dazwischen.

3. Minute: Ein Fehlpass von Vidal wird von Diekmeier abgefangen. Der Chilene jagt den Abwehrspieler nach und foult ihn. Es gibt Gelb. Kurios: Schiedsrichter Christian Dingert wollte erst weiterspielen lassen, entschied sich dann aber doch um.

2. Minute: Der Eckstoß wurde kurz auf Müller gespielt. Schipplock, seines Zeichens Mittelstürmer, klärt im Stile eines Verteidigers.

1. Minute: Robben setzt sich stark gegen Douglas durch und schickt Müller. Es gibt Ecke.

15:30 Uhr: Anpfiff. Das Spiel läuft. Der HSV hat Anstoß.

15:26 Uhr: Vor dem Spiel gab es schon schöne Szenen. Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge ehrten die DFB-Pokal-Sieger von 1957 und die Europapokal-Gewinner von 1967.

15:23 Uhr: Der HSV wird mit einer Dreierkette agieren. Allerdings sind Diekmeier und Douglas Santos wohl auf den Außenbahnen so defensiv aufgestellt, dass sie wohl die Dreier- zur Fünferkette machen.

15:18 Uhr: Ein HSV-Fan hat sich zur Aufgabe gesetzt, den Galgenhumor auf eine neues Level zu heben. Hier geht es zum Artikel.

15:11 Uhr: Zur Trainerfrage sagt Brazzo: „Schau mer mal.“ Also keine Heynckes-Bekenntnis. „Vielleicht mach ich es“, schiebt er grinsend hinterher.

15:10 Uhr: Hasan Salihamidzic verrät nichts. Auf die Frage, wer denn nach Kimmich als nächstes verlängert, bleibt der Sportdirektor verschwiegen.

14:52 Uhr: Jerome Boateng feiert heute übrigens ein Jubiläum. Er spielt zum 250. Mal für den FC Bayern München.

14:49 Uhr: Die Bayern spielen mit der besten Elf. Abgesehen vom verletzten Kingsley Coman und Thiago, der noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, laufen wohl die Top-Leute beim FCB auf.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Heimspiel des FC Bayern gegen den Hamburger SV! Bekommen die Fans der Roten wieder ein Torfestival zu sehen? Antworten gibt‘s hier am Samstagmittag!

Vorbericht

Was war das für eine Woche bei den Norddeutschen: Am Donnerstag stellten sie Vorstandsboss Heribert Bruchhagen und Sportchef Jens Todt frei. Und ausgerechnet jetzt muss der HSV zum FC Bayern, bei dem er in den letzten sieben Spielzeient übelste Prügel bezogen hat. Sieben Niederlagen bei einem Torverhältnis von 3:44 - so lautet die verheerende Bilanz seither bei Gastspielen in der Allianz Arena. Und was passiert diesmal?

Der FC Bayern jedenfalls stürmt mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Meisterschaft, während der HSV seit zwölf Spielen sieglos und dem Abstieg in die 2. Bundesliga so nah wie nie ist. Keine guten Voraussetzungen für die Partie, wenn man es gut mit den Hanseaten hält.

Die Gesamtbilanz spricht ebenfalls für einen weiteren Erfolg des FC Bayern. Von bisher 117 Duellen mit dem HSV konnte der Rekordmeister 72 gewinnen, nur 22 Mal verlor er. Das Torverhältnis lautet 273:116 für den FCB.

