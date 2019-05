Live-Ticker: Videobeweis bei Boateng-Handspiel - Jonathas kommt, trifft und bekommt Ampelkarte

Der Rekordmeister geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellenletzten, der schon absteigen könnte. Das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern München - Hannover 96 2:1 (2:0), Samstag, 15.30 Uhr

FC Bayern München: Ulreich - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Thiago, Goretzka, Müller - Gnabry (Ribéry, 72.), Lewandowski, Coman Bank: Hoffmann - Hummels, Robben, Rafinha, Tolisso, Sanches Hannover 96: Esser - Albornoz, Felipe (Wimmer, 69.), Anton, Sorg, Ostrzolek - Schwegler, Walace, Maina, Haraguchi - Weydandt (Jonathas, 46. Minute, Gelb-Rot (55.)) Bank: Sahin-Radlinger - Korb, Prib, Fossum, Muslija Tore: 1:0 Lewandowski (27. Minute), 2:0 Goretzka (40. Minute), 2:1 Jonathas (51. Minute) Schiedsrichter: Christian Dingert

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

72. Minute: Und da ist Ribéry, der für Gnabry in die Partie kommt. Gnabry hat sich aufgearbeitet. Coman wechselt nach rechts und die alte Alaba-Ribéry-Achse feiert ihr Comeback.

70. Minute: Ribéry zieht sich auch schon um. Gleich kommt der Franzose. Doch vorher musste er sich noch anschauen, wie Süle einen Eckball auf ein Hannoveraner Bein köpft.

69. Minute: David Alaba zieht aus der Distanz ab. Doch Esser hält erneut. Derweil wechselt Hannover. Wimmer kommt für Felipe, der sich wohl doch schwerer verletzt hat.

68. Minute: Im Mute der Verzweiflung? Hannover versucht sich offensiv. Doch zu zehnt gibt es wenig Platz.

66. Minute: Felipe wurde nach seiner Aktion behandelt und kann jetzt wieder zurück auf dem Platz.

64. Minute: Kimmich flankt auf den kurzen Pfosten. Müller kommt hin, Felipe kann mit einer gefährlichen Grätsche klären. War da womöglich ein Foul dabei? Muss es hier Elfmeter statt Ecke geben? Ein kurzer Aufschrei aus der Kurve ist zu hören.

62. Minute: Schiedsrichter Dingert muss jetzt aufpassen. Beide Teams beschweren sich bei den kleinsten Aktionen. Können die zehn Hannoveraner hier überhaupt das Unfassbare schaffen und das Spiel drehen?

60. Minute: Bekommen die 96er jetzt die Wut der Münchner über die Entscheidung des Elfmeters zu spüren? Bayern macht wieder Druck und Esser muss mehrfach parieren.

58. Minute: Und jetzt wird es kurios. Müller flankt in die Mitte. Der Ball prallt an den Arm eines Hannoveraners. Klar fordern die Bayern jetzt auch Elfmeter. Doch den bekommen sie nicht.

55. Minute: Und das ist mit eine der uncleversten Aktionen der Saison. Jonathas sieht Gelb-Rot. Nach einem Patscher ins Gesicht von Kimmich, muss der eben eingewechselte Torschütze wieder runter. Kimmich fällt theatralisch. Eine „Kann-Gelbe“, keine „Muss-Gelbe“. In der Wiederholung sieht man, dass es eventuell keine Absicht war. Trotzdem muss Jonathas aufpassen, wenn er sich so unbedacht eine gelbe Karte nach dem Elfmeter abholt.

54. Minute: Bayern muss sich kurz schütteln. Coman bedient Müller, der mit der Hacke aufs Tor zielt. Doch die Kugel geht weit vorbei.

51. Minute: Jonathas trifft vom Punkt. Hannover verkürzt. Bayern führt nur noch 2:1. Nach einem Gerangel sieht der Torschütze noch Gelb. Er schubste Ulreich ins Netz, um den Ball schneller aus dem Tor zu holen.

50. Minute: Dingert geht an die Seitenlinie und schaut sich das Handspiel an. Es gibt Elfmeter. Eine kuriose Entscheidung. Wieschon beim Handspiel von Hummels in Düsseldorf, ist hier keine Absicht zu erkennen. Eine Entscheidung, die für viel Gesprächsstoff sorgen wird.

48. Minute: Maina setzt sich gut durch und flankt zweimal in die Mitte. Beim zweiten Versuch trifft er den Arm von Boateng. War das ein Elfmeter? Dingert lässt sich bei der Entscheidung Zeit. Kein gutes Zeichen für den FC Bayern... Schaut er sich die Situation nun an oder nicht?

47. Minute: Die Konkurrenz von Hannover patzt ebenfalls. Stuttgart liegt in Berlin hinten und Nürnberg hat sich ein skurriles Gegentor gegen Wolfsburg gefangen.

Anpfiff zweite Halbzeit: Jonathas kommt für Weydandt in die Partie, Bayern ist unverändert. Hannover stellt sich allerdings in einer Art Fünfer- bzw. Dreierkette auf. Ostrzolek und Albornoz verteidigen die starke rechte Seite gegen Gnabry und Kimmich nun gemeinsam.

Halbzeit: Vor dem Spiel gab es einen amüsanten Dialog zwischen Niko Kovac und dem Sky-Reporter Yannick Erkenbrecher. Der Trainer reagierte pampig.

45. Minute +2: Abpfiff! Wenn man den Bayern etwas in der ersten Halbzeit vorwerfen darf, ist das es keine guten 45 Minuten, sondern „nur“ 40 waren. Doch nach der ersten Halbchance in der fünften Minute waren die Bayern klar besser. Esser parierte mehrmals großartig, bis Lewandowski einköpfte. Die starke rechte Seite machte ordentlich Dampf. Gnabry und Kimmich waren auffälig. Goretzka erhöhte allerdings nach einer Aktion über die linke Seite. Den schwersten seiner drei Versuche netzte er aus 20 Metern ein. Danach hätte der Nationalspieler noch für mindestens ein weiteres Tor sorgen können. Vielleicht macht dieser Zwischenstand ja die Dortmunder nervös. Denn - Stand jetzt - müssen die Dortmunder dringend in Bremen (Anpfiff 18.30 Uhr) punkten, um noch von der Schale träumen zu dürfen.

45. Minute: Den kann er, NEIN, den MUSS er machen! Goretzka wird großartig am Fünfer bedient, hat Zeit und alle Möglichkeiten - doch er nagelt das Ding an die Latte. Abstoß. Hannover kann sich glücklich schätzen, nur mit zwei Toren Rückstand gleich in die Kabine zu gehen.

44. Minute: Coman mit einem wunderbaren Schlenzer! Esser ist geschlagen, doch der Ball streicht ganz knapp am Pfosten vorbei.

42. Minute: Beinahe der doppelte Goalretzka! Eine Hereingabe bleibt über Umwege am Fünfer liegen, wo Goretzka abzieht. Doch Anton schmeißt sich dazwischen und kann abwehren.

41. Minute: Und als würden die Bayernspieler den Ticker lesen und sich denken: „Was die rechte Seite kann, kann die linke auch“ - Coman hatte nämlich über links vorbereitet und den deutschen Nationalspieler gesehen.

40. Minute: JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. GOALRETZKA is back. Mit einem formidablen Weitschuss erhöht er auf 2:0! Was eine tolle Bude der Nummer 18. Bayern 2, Hannover 0.

39. Minute: Gnabry schickt Müller, doch der flankt zu weit. Somit muss die linke Seite mal wieder eingreifen. Der flache Pass von David Alaba wird geblockt. Mittlerweile haben Gnabry und Coman mal die Seiten gewechselt. Doch das war nur für kurze Zeit.

36. Minute: Müller mit einer Müller-Aktion. Ein fast zu langer Pass auf den 29-Jährigen grätscht er sich selbst zur Vorlage und zieht ab. Doch Esser ist zur Stelle. Und das gleich zweimal. Die anschließende Ecke prallt zu Boateng, der aus 20 Metern abzieht. Doch beim Hannover-Schlussmann kommt der Schuss nciht vorbei.

35. Minute: Wieder über rechts, wieder Gnabry, Kimmich und Müller. Doch am Ende ist Kapitän Müller zu ungenau.

34. Minute: Elfmeter? Wohl eher nicht. Gnabry geht am überforderten Albornoz vorbei und fällt. Doch Schiedsrichter Dingert sagt weiterspielen und hat damit recht. Albornoz ist wohl der ärmste Spieler am Platz. Seine linke Seite ist unter Dauerbetrieb.

33. Minute: Süle vergrätscht sich. Weydandt kann in den Strafraum einziehen, doch von hinten kommt der Innenverteidiger angesprungen und kann seinen Fehler ausbügeln.

31. Minute: Die Führung ist verdient. Esser konnte mehrmals glänzen, aber irgendwann war auch er chancenlos. Die Bayern hatten nur in den ersten Minuten Probleme. Hannovers Kopfball durch Haraguchi (der mehrere Meter neben das Tor köpfte) war die erste und einzige Chance bisher. Vor allem die Seite Kimmich/Gnabry macht hier ordentlich Betrieb. Die meisten Chancen wurden über rechts rausgespielt. So wie auch das Tor zum 1:0.

30. Minute: „Deutscher Meister wird nur der FCB“, schallt es durch die Allianz Arena

27. Minute: DAS IST DAS DING! Wieder über rechts. Kimmich flankt auf den zweiten Pfosten. Da steigt Lewandowski hoch und versenkt den Ball mustergültig an Esser vorbei. Dieses Mal hatte der Hannoveraner keine Chance. 1:0 für die Bayern.

26. Minute: Hannover presst jetzt mal ganz vorne. Ulreich muss mit dem linken Fuß klären. Daraufhin kontern die Bayern. Wieder sind es Gnabry und Kimmich. Der Rechtsverteidiger bedient Müller, der die Kugel aufs kurze Eck bringt. Doch Esser pariert erneut.

25. Minute: Waldemar Anton hier mit riskantem Aufbauspiel. Beinahe hätte Coman dem Verteidiger als letzter Mann den Ball abgeluchst. Doch irgendwie kann sich der ehemalige H96-Kapitän da befreien. Wie er das schaffte, weiß er eventuell auch nicht.

23. Minute: Im Moment viel Leerlauf. Die Unterbrechung hat ein bisschen das Tempo herausgenommen.

21. Minute: Kapitän Pirmin Schwegler muss länger behandelt werden. Eventuell geht es beim Schweizer nicht weiter. Die Ersatzspieler der Hannoveraner machen sich warm. Vor dem Spiel gab es übrigens Unruhen in Hannover. Auf dem Trainingsplatz explodierte ein Böller, wie tz.de berichtet.

20. Minute: Wieder die Gnabry/Kimmich-Kombi. Der Rechtsverteidiger bedient seinen Vordermann, der sich mit einer cleveren Drehung ein bisschen Platz verschafft, die Kugel aber neben das Tor setzt.

18. Minute: Im Gegenzug checkt Süle Weydandt um. Der anschließende Freistoß wird abgewehrt.

18. Minute: Müller versucht Lewandowski zu bedienen. Doch Esser ist zur Stelle.

16. Minute: Boateng und Süle können sich die Kugel knapp hinter der Mittellinie hin und her spielen. Hannover steht tief. Jedoch können die Münchner noch nicht die passende Lösung bieten.

14. Minute: Lewandowski köpft, doch Esser begräbt die Kugel unter sich. Ein Duell, dass es heute wahrscheinlich noch häufiger geben wird.

13. Minute: Ist es die berühmte Frage der Zeit, bis es hier scheppert? Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat vor allem der agile Gnabry und der aktive Kimmich machen die Sache rechts gut. Bayern ist nach fast 15 Minuten die bessere Mannschaft. Nur die ersten paar Spielzüge sorgten für Stirnrunzeln bei Kovac.

11. Minute: Wieder Esser! Kimmich sieht mit einer Flanke Coman am zweiten Pfosten. Esser pariert hervorragend. Der fallende Coman bekommt den zweiten Ball an den Körper, es geht mit Abstoß weiter.

9. Minute: Und es geht heiter weiter. Leon Goretzka scheitert an Esser, Alaba scheitert im Nachschuss. Was eine dicke Chance.

8. Minute: Coman mit der bisher größten Chance. Zumindest mit der besten Vorbereitung. Sein strammer Pass von links flutscht durch den Fünfer und erreicht keinen Mitspieler. Ein Raunen geht durchs Stadion. Das hätte das 1:0 sein können.

6. Minute: Gnabry lädt die Hannoveraner Hintermannschaft zum Tanz ein. Doch am sechsten Gegenspieler stolpert der Offensivmann. Der FCB ist jetzt in der Partie.

5. Minute: 96 mit ordentlichem Pressing und Haraguchi fliegt in eine Flanke hinein. Doch sein Kopfball verfehlt den Kasten weit. Eine Torchance mehr nach fünf Minuten als Experten den Hannoveranern zugetraut hätten.

4. Minute: Hannover frech, aber nicht zwingend genug. Weydandt versucht es mit einem Dribbling gegen Süle. Doch am Ende kann Ulreich den Ball aus dem Strafraum dreschen.

2. Minute: Der FC Bayern versucht sich in Geduld. Thiago lässt sich zwischen Süle und Boateng fallen, um das Spiel aufzubauen. Bisher noch keine zündende Idee.

1. Minute: Auch wenn die Hannoveraner hier ein 4-4-2 anbieten, stehen sie tief. Der eigentliche Sechser Walace läuft neben Weydandt die Viererkette des FC Bayern an.

Anpfiff: Der Ball rollt.

FC Bayern München gegen Hannover 96 im Live-Ticker

15.26 Uhr: Trotzdem darf man gespannt auf die Ausrichtung der Hannoveraner sein. Spielt hier einen Fünferkette? Oder formiert Doll eine Viererkette und Schwegler gibt einen „offensiven“ Innenverteidiger? Eigentlich müssen die Niedersachsen punkten.

15.22 Uhr: In acht Minuten geht es los! Kann der FC Bayern seinen Vorsprung auf fünf Punkte vorübergehend ausbauen? Vor dem Spiel wurden die Double-Gewinner von 1969 geehrt.

15.10 Uhr: Kovac reagiert pampig auf James-Nachfrage von Sky-Reporter: „Wir wollen über die 18 reden, die auf dem Spielberichtsbogen steht. Er ist verletzt. Ich respektiere ihre Nachfrage, aber wir haben jetzt das Spiel gegen Hannover. Solche Fragen können wir nächste Woche auf der Pressekonferenz klären.“

15.09 Uhr: Kovac über die Meisterschaft: „Wir müssen auf uns schauen. Bremen gegen Dortmund interessiert mich nicht.“

15.08 Uhr: Kovac über die Aufstellung: „Er spielt, weil es meine Entscheidung ist. Die Elf können Hannover schlagen. Es ist abhängig was hier auf dem Platz trainiert. Ein Arjen ist seit sieben Tagen auf dem Platz dabei. Die Jungs sind dabei, aber versprechen kann ich niemanden etwas.“

15.08 Uhr: Niko Kovac über Eintracht Frankfurt: „Fiebere ich sehr mit. Habe das Halbfinale verfolgt.“

15.07 Uhr: Niko Kovac: „Der Dolli und ich haben zusammen beim HSV gespielt. Wir haben uns gut verstanden und das hat bis heute gehalten.“

15.04 Uhr: Thomas Doll über seine Zukunft: „Mit diesen Szenarien beschäftige ich mich nicht. Das habe ich als Spieler schon nicht. Das ist die Situation jetzt. Ich mache mir da keine Gedanken, auch nicht was nach der Saison sein sollte. Also lasst uns kicken.“

15.03 Uhr: Doll über die Situation von Kovac: „Man soll das Double holen, wenn das nicht reicht... Es ist keine einfache Situation. Wenn du das Triple holst, ist es wahrscheinlich auch nicht genug. Er macht das gut. Aber heute müssen wir an uns denken.“

15.00 Uhr: Thomas Doll vor dem Spiel: „Wir haben uns schon was dabei gedacht, wie wir gegen den FC Bayern arbeiten. Wir müssen den Mut haben, schnell umzuschalten. Wichtig ist, dass wir gut und kompakt stehen.“

„Der Trainerberuf ist nicht einfach. Wir haben alle das Recht uns zu verteidigen. Für mich ist es schwierig. Es ist wichtig, dass man das Gesicht nicht verliert. Vor und mit der Mannschaft muss man einen guten Job machen. Wir haben zweimal zu Null gespielt, das sollte uns Mut machen. Im Fußball ist alles möglich.“

14.49 Uhr: James Rodriguez wurde übrigens in Barcelona gesichtet. Seinem nächsten Arbeitsumfeld? Nein, sein Flug in die spanische Küstenstadt hatte andere Gründe.

14.43 Uhr: Die Hannoveraner könnten heute ihren Abstieg besiegeln. Wenn Stuttgart gleichzeitig in Berlin punktet und die Niedersachsen in München verlieren, war es das mit der Bundesliga für mehr als mindestens ein Jahr.

14.37 Uhr: Auch die Hannoveraner Aufstellung ist. Obwohl die 96er Punkte brauchen, wird von Thomas Doll eine defensive Ausrichtung aufs Feld geschickt. Mit Hendrik Weydandt schickt er nur einen nominellen Stürmer in die Partie.

14.29 Uhr: Javi Martinez fällt aus. Der Spanier hat Knieprobleme. Dafür stehen sowohl Franck Ribéry und Arjen Robben im Kader. Auch Corentin Tolisso ist wieder mit dabei. Als zweiter Verteidiger neben Süle darf Jerome Boateng ran. Mats Hummels muss erstmal zu den beiden Altstars, Tolisso, Sanches, Rafinha und Ersatzkeeper Ron-Thorben Hoffmann.

+++ Hallo und herzlich willkommen zum 32. Spieltag der Bundesliga. Das Rennen um die Meisterschaft biegt auf die Zielgerade ein, nach wie vor hat der FC Bayern die Pole Position inne. Kann die Kovac-Elf ihren Zwei-Punkte-Vorsprung auf den BVB zuhause gegen die stark abstiegsgefährdeten Hannoveraner ausbauen? Wir berichten im Live-Ticker.

FC Bayern vor wichtigem Titel-Schritt - Hannover taumelt in Richtung 2. Liga

München - Es war eine wilde Schlussphase in Nürnberg am vergangenen Sonntag. Der Club verballerte in der 90. Minute einen Elfmeter, die Bayern ließen dann ihrerseits die Mega-Chance liegen: Kingsley Coman stürmte in der fünften Minute der Nachspielzeit auf Nürnbergs Keeper Christian Mathenia zu - die Nummer Eins des Vorletzten behielt die Oberhand, es blieb beim 1:1.

So ist die Meisterschaft drei Spieltage vor Schluss weiterhin offen. Die Bayern haben weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Dortmund, nun geht es gegen Schlusslicht Hannover (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr). Die Niedersachsen haben aktuell sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, die Ausgangssituation ist klar: Verliert Hannover in München und holt der derzeitige Sechzehnte aus Stuttgart gleichzeitig mindestens einen Punkt in Berlin, ist 96 abgestiegen. Auch ein Remis bei den Bayern wäre bei einem Stuttgarter Sieg zu wenig.

Ohne James gegen Hannover

Bayern-Coach Niko Kovac wird vor eigenem Publikum weiterhin auf Torhüter Manuel Neuer verzichten müssen. Außerdem verriet er auf der Pressekonferenz vor dem 32. Spieltag, dass James ausfällt und der Einsatz von Javi Martinez fraglich ist. Des Weiteren werden sich die Fans wohl auf einen Einsatz von Arjen Robben oder Franck Ribéry freuen dürfen. Kovac meinte: „Ich bin guter Dinge, dass Robben und Ribéry noch Einsatzminuten bekommen. Sie sind gesund. Wir wollen zusehen, dass wir den beiden noch die eine oder andere Minute geben.“

Um Ribéry, der seit 2007 in München ist, gibt es weiterhin Wechselgerüchte. Rückt ein Abschied des Franzosen näher? Nach Angaben des Portals Paris United wird der 36-Jährige mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht.