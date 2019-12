Live-Ticker: FC Bayern in der CL gegen Tottenham - Mourinho überrascht mit Ankündigung zur Aufstellung

Durch die Bundesliga-Krise der Münchner gewinnt die Champions-League-Partie gegen Tottenham deutlich an Brisanz - der Live-Ticker zum Finale der CL-Gruppenphase.

FC Bayern München - Tottenham Hotspur (Mittwoch, 21 Uhr)

(Mittwoch, 21 Uhr) Die Bayern könnten als erstes deutsches Team sechs Spiele in der Champions-League -Gruppenphase gewinnen.

könnten als erstes deutsches Team sechs Spiele in der -Gruppenphase gewinnen. Hansi Flick trifft in der Allianz Arena auf José Mourinho - und lobt Joshua Kimmich.

FC Bayern München - Tottenham Hotspur (Mittwoch, 21 Uhr)

FC Bayern München: - Bank: - Tottenham Hotspur: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Gianluca Rocchi (Italien)

Update vom 10. Dezember 2019, 20.53 Uhr:

Als neuer Trainer von Tottenham Hotspur will José Mourinho in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr) beim FC Bayern München verstärkt auf seine Jungstars setzen. Einigen Stammspielern möchte der portugiesische Starcoach eine Ruhepause gönnen. Er habe noch nicht genügend Zeit gehabt, alle seine Spieler richtig kennenzulernen, sagte der 56-Jährige am Dienstag in München. „Das hier ist eine gute Möglichkeit für einige von ihnen, zu spielen und ihre Fähigkeiten zu zeigen.“ Jungstars wie Ryan Sessegnon, Troy Parrott, Juan Foyth, oder Giovani Lo Celso könnten in der Startelf auflaufen.

Viel verlieren kann er damit nicht: Sowohl Tottenham als auch der FC Bayern München als Gruppensieger sind schon sicher im Achtelfinale der Champions League. „Wir können leider nicht mehr Erster werden“, sagte Mourinho.

Im Hinspiel gegen den FC Bayern unterlag Tottenham Hotspur Anfang Oktober zuhause mit 2:7. Seitdem gab es bei beiden Teams einen Trainerwechsel. Mourinho coacht seit gerade einmal drei Wochen die englische Mannschaft. Die Spurs gewannen unter ihm vier von fünf Spielen. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club Manchester musste er aber eine Niederlage einstecken.

FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur: Schafft der FCB den Champions-League-Rekord?

Update vom 10. Dezember 2019, 19.20 Uhr: Nach den jüngsten Negativergebnissen und ob der Tabellensituation in der Bundesliga stellt sich freilich die Frage, ob die Qualität des aktuellen Kaders des FC Bayern ausreicht, um die ambitionierten Ziele im April und Mai zu erreichen - auch in der Champions League.

Anders gefragt: Müssen die Bayern in der Winterpause nachrüsten? Und wenn ja, auf welchen Positionen? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Angespannte Lage in München

München - Der 6. Spieltag in der Champions League und der FC Bayern München ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert - als Gruppensieger. Keine Spannung also am Mittwochabend in der Allianz Arena gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr)? Von wegen.

Nach dem jüngsten Negativtrend mit zwei Niederlagen in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (1:2) und bei Gladbach (1:2) ist die Lage beim Rekordmeister angespannt.

Schon vier Pleiten gab es in der Liga, dazu kam das nur knappe Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Zweitligist VfL Bochum (2:1).

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Thomas Müller fordert einen Sieg in der Champions League

Da zählt jeder Sieg vor Weihnachten, um die Situation und damit die Gemüter zu beruhigen - vor allem wohl das von Lautsprecher Joshua Kimmich.

+ Immer zu Späßen aufgelegt: Thomas Müller beim FC Bayern. © AFP / CHRISTOF STACHE

„Wir müssen am Mittwoch ein Spiel gewinnen und in der Bundesliga noch neun Punkte holen, sonst sieht es schattig aus“, hatte Kollege Thomas Müller nach der Pleite in Mönchengladbach gesagt. Am Dienstag legte der Weltmeister in der Spieltags-Pressekonferenz zum Match gegen Tottenham Hotspur nach: „Wir haben ein Ziel morgen - wir wollen das Spiel gewinnen!“

Es gebe zwei Gründe, warum das so wichtig sei. „Wir wollen unsere Weiße Weste in der Königsklasse bewahren und uns zudem für unsere gute Spielweise belohnen. Das ist der richtige Weg“, meinte Müller: „Wir müssen nun endlich mal wieder einen Sieg einfahren, damit wir das Selbstvertrauen vor dem Tor auch in die Liga mitnehmen.“

Es wäre zudem das erste Mal überhaupt, dass ein deutsches Team alle Gruppenspiele der Königsklasse gewinnt.

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Joshua Kimmich im Fokus

Bayern-Star Kimmich, der in der Aufstellung gegen die Spurs wieder im defensiven Mittelfeld auftauchen dürfte, hatte seine Mitspieler zuletzt in einem regelrechten Rundumschlag ermahnt, nun bekam der 24-jährige Schwabe statt Rüffel Lob von seinem Coach.

„Joshua hat auf der Sechs wirklich hervorragend gespielt, er antizipiert sehr gut und leitet in der Offensive nach Ballgewinn direkt Angriffe ein“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick auf der PK über den Nationalspieler: „Er ist ein Musterprofi und ich bin mit seiner aktuellen Entwicklung sehr, sehr zufrieden.“

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: Corentin Tolisso und Michael Cuisance fehlen

Verzichten muss der Bayern-Trainer auf die verletzten Corentin Tolisso sowie Michael Cuisance. Flick wird es an der Seitenlinie derweil mit Starcoach José Mourinho zu tun bekommen, der die Spurs zuletzt als Nachfolger des Argentiniers Mauricio Pochettino übernommen hatte.

„Wir kennen uns, ich habe ihn mal bei Real Madrid besucht“, erzählte der 54-jährige Badener von einem Kennenlernen mit dem Portugiesen, als er und Bundestrainer Joachim Löw einst die damaligen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira in Madrid gesprochen hatten.

FC Bayern gegen Tottenham Hotspur: José Mourinho liefert in London

Mourinho hat aus fünf Pflichtspielen mit den Londonern vier Siege geholt - und dennoch ist Flick zuversichtlich: „Die Art und Weise, wie die Spieler die Spiele bestreiten, die gefällt mir - das muss ich einfach mal sagen. Aber im Fußball zählen die Punkte und Tore und da haben wir eindeutig zu wenige gemacht. Es ist ein wichtiger Schritt, um das Ganze wieder in die positive Richtung zu bringen.“

