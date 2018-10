Jetzt live: Können die kleinen Bayern gegen Heimstetten nachlegen?

Nach dem 3:0-Erfolg gegen den FC Memmingen wollen die kleinen Bayern nachlegen. Gegen den SV Heimstetten soll am Freitagabend der neunte Saisonsieg eingefahren werden.

Noch drei Punkte trennen die souveränen kleinen Bayern vom zweitplatzierten SV Wacker Burghausen in der Regionalliga. Auf die erste Saisonniederlage gegen den TSV 1860 Rosenheim (3:2) folgte ein überzeugender Auftritt vor heimischer Kulisse gegen den FC Memmingen (3:0). Zudem hat die Elf von Holger Seitz noch eine Partie weniger als seine direkten Verfolger.

Gegen den SV Heimstetten wollen die Bayern nun den neunten Saisonsieg einfahren. Aktuell rangiert die Elf von Christoph Schmitt auf dem zwölften Tabellenplatz. Nach einem bärenstarken Auftakt mit vier Siegen aus sechs Spielen, ist beim Aufsteiger seither etwas Sand ins Getriebe gekommen. Seit dem 24. August wartet Heimstetten auf einen Sieg (drei Remis, drei Niederlagen).

An der Treffsicherheit der eigenen Offensive liegt es nicht. Die Angreifer Orhan Akkurt (acht Tore) und Lukas Riglewski (sechs Tore) wissen auch in der Regionalliga, wo das Tor der Gegner steht. Beide gehören nach dreizehn Spielen zu den Toptorschützen der Liga. Das Treffen der Goalgetter führt aber Bayerns Kwasi Okyere Wriedt an. Er hat sogar schon neuen Buden auf der Habenseite (Hier geht es zur Torjägerliste der Regionalliga).

Trotz der Talfahrt des SVH warnt Holger Seitz vor dem nächsten Gegner der Bayern-Reserve: „Mit Heimstetten wartet keine leichte Aufgabe auf uns. Wir wollen die gute Leistung vom Memmingen-Spiel bestätigen und den nächsten Sieg einfahren. Dazu gilt es, unser Spiel durchzuziehen.“

Auf Verteidiger-Talent Maxime Awoudja muss er jedoch verzichten. Der Deutsch-Togolese unterzog sich erst vergangene Woche wegen eines Syndesmosebandrisses einer Operation. Ebenfalls fehlen werden Michael Strein (Knie-OP), Theo Rieg (Aufbautraining) und Resul Türkkalesi (Sprunggelenksverletzung). Außerdem noch nicht bekannt ist, ob Nico Kovac einen Youngster für die Partie der Profis gegen Mönchengladbach nominiert. Zuletzt begleitete Jonathan Meier die Münchner mit nach Berlin, da der Rekordmeister gegen Hertha Personalprobleme auf der Linksverteidiger-Position hatte.

Am Freitag um 19 Uhr kann der FC Bayern II seinen Vorsprung in Heimstetten ausbauen und die Leistung vom Spiel gegen Memmingen bestätigen.

Jan Ahrens