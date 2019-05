Live-Ticker: FC Bayern feiert auf dem Rathausbalkon

Der FC Bayern feiert auf dem Rathausbalkon in München. Mittlerweile ist das schon Tradition. Wir berichten im Live-Ticker von der Party.

BR-Livestream: Die FC Bayern Meisterfeier live aus München

+++AKTUALISIEREN+++

München - Der FC Bayern und der Rathausbalkon am Münchner Marienplatz - eine verlässliche Komponente in der hektischen Fußball-Welt. Seit 2013 feiern die Bayern hier jeweils den Gewinn der deutschen Meisterschaft. In diesem Jahr auch mit dem DFB-Pokal.

Auch in diesem Jahr geht es wieder rund. Am Sonntag ist gegen 13 Uhr Anpfiff, DJ Bernhard Fleischmann von Bayern 3 startet eine „Warm-Up-Party“, wie der Verein in einer offiziellen Mitteilung erklärt. Gegen 14.15 Uhr steht dann der Empfang der Mannschaft an. Besucher sollten folgende Hinweise zur Feier beachten.

Der BR überträgt die Meisterfeier des FC Bayern live vom Marienplatz in München.

FC Bayern: Mega-Comeback zur Meisterschaft

Dabei war lange nicht klar, ob die Bayern in diesem Jahr überhaupt eine Trophäe zeigen dürfen. Zwischenzeitlich war der Rückstand auf Borussia Dortmund neun Zähler groß. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac, der immer wieder kritisiert wird, kämpfte sich aber zurück und holte die Dortmunder rechtzeitig ein. Gegen Frankfurt machte der FCB die Meisterschaft perfekt.

Wie geht es in der neuen Saison weiter? Fix ist schon jetzt, dass Arjen Robben, Franck Ribéry und Rafinha den FC Bayern verlassen werden. So oder so ist klar - am Ende der kommenden Spielzeit hoffen die Bayern wieder auf einen Termin am Marienplatz.

akl