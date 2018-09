Live-Ticker: Hält die Siegesserie der kleinen Bayern an? 

Sieben Spiele - sieben Siege: Bis jetzt deutet wenig darauf hin, dass das Team von Trainer Holger Seitz nachlassen könnte. Aufsteiger Aschaffenburg kommt mit Selbstvertrauen nach München.

Seit fast vier Jahren hatte der große FC Bayern nicht mehr in Garching gewinnen können. Doch in dieser Saison scheint alles wie von selbst zu gehen. Die Elf von Daniel Weber hielt das Spiel zwar lange offen, am Ende stand aber ein ungefährdeter 3:1-Sieg nach Toren von Doppelpacker Franzke und Nollenberger.

Nun wollen die kleinen Bayern nachlegen. Kaum vorstellbar, dass Viktoria Aschaffenburg zum Stolperstein werden könnte. Doch die Gäste sind ebenfalls gut in Form: In den letzten drei Partien gelangen dem Aufsteiger drei Siege. Einem 2:1-Erfolg bei Wacker Burghausen ließen die Unterfranken ein 6:5 im Elfmeterschießen im Toto-Pokal gegen Großbardorf und einen 2:1-Heimsieg gegen Eichstätt folgen.

Der Topfavorit auf die Meisterschaft ist also gewarnt, wenn Viktoria am Sonntagmittag um 12 Uhr seine Visitenkarte im Stadion an der Grünwalder Straße abgibt. „Auf uns wartet eine schwierige Aufgabe gegen einen hochmotivierten Aufsteiger“, wird Trainer Holger Seitz auf der Website des FC Bayern zitiert. „Wie die letzten Spiele gezeigt haben, müssen wir maximal konzentriert zu Werke gehen und alles raushauen.“

Eine besondere Freude wird der Coach der FCB-Reserve beim Treffen mit seinem Trainerkollegen haben. Dessen Name: Seitz. Der Namensvetter hat als Spieler eine beachtliche Karriere vorzuweisen. Der 41-Jährige war in der Jugend bereits für Viktoria aktiv, ehe er zum Hamburger SV wechselte. Später spielte Seitz unter anderem in Unterhaching, Stuttgart, Schalke und Kaiserslautern.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels wird die U23 an der Tabellenspitze bleiben. Die Verfolger hielten sich zwar bis auf Memmingen schadlos, doch dank der Siegesserie haben sich die Youngster von der Säbener Straße bereits ein Polster erarbeitet. Gelingt gegen die Unterfranken der achte Sieg im achten Spiel, wächst der Vorsprung wieder auf drei Zähler an, bei einem Spiel weniger als die Konkurrenz.

Text: Tobias Empl