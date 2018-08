Live-Ticker: Unter den Augen der Kovac-Brüder - Bayern-Amateure wollen an die Spitze

Der FC Bayern II kann mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den 1. FC Nürnberg II wieder die Tabellenführung übernehmen. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Grünwalder Stadion.

Der FC Bayern II hat zwar erst fünf Spiele in der Regionalliga absolviert, rangiert aber nur einen Zähler hinter Spitzenreiter FC Memmingen (sieben Spiele). Holt die Reserve gegen den 1. FC Nürnberg II mindestens einen Punkt, steht das Team von Trainer Holger Seitz wieder am Platz an der Sonne.

