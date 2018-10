Live-Ticker: Das Spiel in Wolfsburg läuft - Kimmich patzt, Neuer überrascht

Der FC Bayern München muss am Samstag, 20. Oktober, beim VfL Wolfsburg ran. Im Live-Ticker können sie verfolgen, ob die Negativ-Serie der Roten weitergeht oder nicht.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München -:- (Sa, 15:30 Uhr)

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Gerhardt, Arnold - Steffen, Rexhbecaj, Brekalo - Weghorst Bank: Pervan - Verhaegh, Malli, Mehmedi, Udookhai, Tesserand, Ginczek FC Bayern: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Javi Martinez, Thiago - Robben, James, Gnabry - Lewandowski Bank: Ulreich - Ribéry, Rafinha, Boateng, Goretzka, Müller, Sanches Tore: - Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

6. Minute: Bayern spielt im 4-2-3-1, nicht im 4-1-4-1. Thiago und Martinez geben die spanische Doppelsechs.

5. Minute: Ob diese Aktion den Bayern Selbstbewusstsein gibt? Martinez flankt von rechts, Casteels ist zur Stelle.

4. Minute: Starke Aktion der Bayern! Süle und Lewandowski, dann wird Gnabry geschickt. Casteels kommt rechtzeitig raus und ist einen Wimpernschlag vor dem deutschen Nationalspieler am Ball. Glück für Wolfbsurg!

3. Minute: Wolfsburg schiebt raus, greift erst ab der Mittellinie an. Schwer für die Bayern.

2. Minute: Die Bayern haben in den ersten Minuten viel Ballbesitz.

1. Minute: Riskanter Rückpass von Kimmich! Ein aufmerksamer Neuer ist knapp vor Gerhardt am Ball. Da ist die Verunsicherung bei den Bayern gleich zu spüren. Es gibt Einwurf für Wolfsburg.

Wolfsburg - Bayern: Das Spiel läuft

1. Minute: Anstoß Bayern durch Lewandowski - das Spiel in Wolfsburg läuft.

15.30 Uhr: Neuer und Casteels bei der Seitenwahl. Gleich geht‘s los.

15.29 Uhr: Wolfsburg spielt in Grün und Weiß, Bayern in Rot und Dunkelblau.

15.28 Uhr: Die beiden Mannschaften betreten den Rasen.

15.27 Uhr: Die Teams stehen im Kabinentrakt in Wolfsburg bereit.

15.24 Uhr: Wolfsburg-Trainer Bruno Labbadia: „Bayern hat sich zuletzt erstaunlich wenige Torchancen herausgespielt. Es ist eine besondere Situation, auch mit der Pressekonferenz von gestern. Wir wollen ein Top-Spiel abliefern.“

15.22 Uhr: Am Sky-Mikrofon: Ex-Löwe Marcel Schäfer, der jetzt bei seinem „Herzensverein“ als Sportdirektor arbeitet. „Bayern wurde scharf kritisiert“, ist Schäfer aufgefallen. „Wir wollen versuchen, drei Punkte zu holen. Wir wollen unangenehm sein und den Bayern Paroli bieten.“

14.58 Uhr: Kovac äußert sich bei Sky zur Aufstellung: „Martinez soll das vor der Abwehr organisieren. Thiago und James sollen das Spiel nach vorne machen. Wir haben nur 17 fitte Feldspieler. Wir müssen eine Balance finden.“ Zum Bayern-Rundumschlag will er sich nicht äußern. Interessant auch: Sandro Wagner hat es nicht in den Kader geschafft.

14.45 Uhr: Die größte Überraschung in der Startelf ist vielleicht Serge Gnabry, der ja auch schon in der DFB-Elf von Beginn an ran durfte. Heute wird er allerdings wohl nicht als Mittelstürmer, sondern als Linksaußen auflaufen.

14.34 Uhr: Und noch ein Ehemaliger, der sich vor dem Spiel äußert: Stefan Effenberg. Der „Tiger“ hat mit dem FC Bayern München einiges erlebt.Aktuell rät er dem Rekordmeister, sich am größten Konkurrenten zu orientieren - am BVB aus Dortmund.

14.28 Uhr: Das Bayern-Beben klingelt den Medien und Fans noch in den Ohren. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic haben mit ihrem Rundumschlag viel Staub aufgewirbelt. Nun hat sich Ex-Bayern-Kapitän Philipp Lahm dazu geäußert, wie es für ihn war, sich mit den Bossen auseinanderzusetzen.„Ich habe schon zugehört, aber in meinem Kopf die ‚Leiser‘-Taste gedrückt“, sagte er.

14.20 Uhr: Die Aufstellung der Bayern ist da! Kovac tauscht im Vergleich zur Gladbach-Pleite zwei Mal: Martinez und Gnabry dürfen für Müller und Goretzka ran.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker des Spiels VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München. Hier bekommen Sie alle Informationen zum Match.

Vorbericht: Wolfsburg empfängt Bayern

München - Die Krise um Niko Kovac könnte in Wolfsburg ihren Höhepunkt erreichen. Mit drei torlosen Matches in Folge würde der Kroate als erster FCB-Übungsleiter seit 2010 einen unrühmlichen Rekord egalisieren. Vor acht Jahren waren es Louis van Gaal und sein Team, denen dreimal in Folge kein eigener Treffer gelang. Am zweiten Spieltag verloren die Münchner mit 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern, am dritten und vierten Spieltag war es jeweils ein 0:0 (gegen Werder Bremen, in Köln).

Damals beendete einer den Torfluch, der das auch dieses Jahr wiederholen könnte: Thomas Müller. Mit seiner Rolle als Reservist beim Spiel der Deutschen gegen Frankreich kommt er klar. Beim FC Bayern soll das bestimmt nicht zur Gewohnheit werden. Man darf gespannt sein, welchem Team der Trainer das Vertrauen gibt, um nicht weiter in die Kritik zu geraten.

Drei Bundesliga-Partien ohne Punkt waren übrigens das letzte Mal im Mai 2015 der Fall, als der FCB bereits als Meister feststand. Damals gab es eine Niederlage in Leverkusen (1:2), daheim gegen den FC Augsburg (0:1) und beim SC Freiburg (1:2).

