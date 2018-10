Ticker zum Nachlesen: Bayern verschenkt Sieg in letzter Sekunde!

Am Dienstagmittag um 14 Uhr erwartet die U19 des FC Bayern den Nachwuchs des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam in der Youth League. Wir berichten im Live-Ticker.

Den Auftakt in die Youth-League-Saison 2018/19 hat die U19 des FC Bayern vermasselt. Im ersten Spiel gegen Benfica Lissabon setzte es für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß eine klare 0:3-Niederlage. Am Dienstagnachmittag kommt der hochgelobte Nachwuchs des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam in das Stadion am Campus. Wir berichten ab 14 Uhr im Live-Ticker.

+++ AKTUALISIEREN +++