Matthäus im Interview: „Ancelotti muss Lösungen finden!“

München - Lothar Matthäus spricht im Interview mit unserer Redaktion über die Aufgaben, die auf den FC Bayern in der Champions League zukommen und verrät, welches Team er als größten Konkurrenten der Münchner einschätzt.

Bayern steht nach dem 5:1 gegen Arsenal mit eineinhalb Beinen im Viertelfinale – aber dann? Lothar Matthäus wirft einen Blick voraus.

Herr Matthäus, reicht Bayern die Vorliebe für späte Tore zum ganz großen Coup in dieser Saison?

Lothar Matthäus: Gleich in mehreren Spielen so späte Tore zu erzielen, ist schon eine besondere Qualität. Aber auf diese kann man sich nicht immer verlassen. Was wäre gewesen, wenn der Schiedsrichter in Berlin nach fünf Minuten Nachspielzeit abgepfiffen hätte? In dem Fall war es allein schon wegen der Berliner Auswechslungen in der Nachspielzeit berechtigt, noch eine Minute dranzuhängen. Trotzdem macht das nicht jeder Unparteiische. Doch die Bayern erarbeiten sich diese Situationen mit ihrem Willen und ihrem Glauben, deshalb ist die Punkteausbeute auch absolut zufriedenstellend. Sie überdeckt aber die Leistungen, die größtenteils nicht souverän sind.

Kann das bis zum Finale gut gehen, sich nur in der CL voll reinzuhängen?

Matthäus: Ich wünsche es ihnen, aber das ist eine riskante Rechnung. Dass Ancelotti ein CL-Experte ist, ist kein Geheimnis. Bei seinen vorherigen Vereinen ging das öfter mal zulasten der Meisterschaft. Da hat er jetzt fünf Punkte Vorsprung, aber ich glaube, dass den Bayern ein bisschen mehr Überlegenheit bei ihren Siegen guttun würde. Die gibt noch mehr Selbstvertrauen als späte Tore. Allerdings machen es ihnen die Gegner auch schwer.

Trotzdem geht der FCB nicht als Verlierer vom Platz. Erinnert Sie das auch an die Zeit unter Ottmar Hitzfeld?

+ In großen Spielen zurzeit meist auf der Bank: Thomas Müller. © dpa Matthäus: Das kann man nicht vergleichen, denn unter Ottmar waren wir der Liga-Konkurrenz nicht so weit enteilt. Jetzt scheinen die anderen wieder ein wenig aufzuholen, für Bayern wird es schwieriger. Auch das Auftreten ist nicht vergleichbar. Wenn man etwas vergleichen kann, dann die Trainertypen. Da sehe ich Parallelen. Ancelotti ist wie Hitzfeld ein Coach, der sehr menschlich ist, auf die Spieler zugeht und das Gespräch sucht. Das erinnert mich an Jupp Heynckes. Auch der hat viel in den zwischenmenschlichen Bereich investiert, während dieser Teil von Guardiola eher vernachlässigt wurde. Ich würde Ancelotti als jungen Jupp bezeichnen, der seine Spieler schützt. Das kommt bei den Stars gut an.

Fünferketten bereiten den Bayern Probleme

Gegen Arsenal zahlten sie es dann auf ihre Weise zurück…

Matthäus: Ja, weil Arsene Wenger das Spiel leichtfertig hergeschenkt hat. Aus meiner Sicht hat er taktische Fehler gemacht, besonders in der Defensive. Wie haben es teilweise mittelklassige Teams aus der Bundesliga geschafft, den Bayern Probleme zu bereiten? Mit einer Fünferkette! Da denke ich an Hoffenheim, Frankfurt, Köln, Dortmund und Schalke im Rückspiel – alle haben es vorgemacht. Immer, wenn sich Bayern mit einer Fünferkette konfrontiert sieht, gab es Schwierigkeiten, weil die Außen nicht die Räume bekamen wie zum Beispiel gegen Arsenal. In den Spielen haben sie Punkte liegen gelassen. Wenn ein Gegner mit Viererkette angetreten ist, hat der FCB ihn mit seiner Qualität und seinem Willen auseinandergenommen: am ersten Spieltag Bremen, Atlético Madrid im CL-Heimspiel, Leipzig. Hätte man Ancelottis Team beobachtet, wäre das erkennbar gewesen.

Sind Sie gespannt, wenn der FCB auch in der CL auf eine Fünferkette trifft?

Matthäus: Ich bin auf jedes Spiel gespannt, auch wenn der FCB in der Liga antritt. Denn klar ist, dass Ancelotti Lösungen finden muss gegen Fünferketten. Es ist auch spannend zu sehen, wie Bayern gegen ein Team agiert, das mit einer Viererkette und drei Sechsern davor antritt. So, wie die Hertha. Ihre Defensive war dadurch sehr kompakt. Was dabei jedoch nicht untergehen darf: Bislang ist alles, was Ancelotti sich ausgedacht hat, aufgegangen!

PSG könnte ein schwerer Gegner für die Bayern werden

Sind die Bayern in den großen Spielen immer noch auf Robben und Ribéry angewiesen? Oder sind Thiago und Lewandowski mittlerweile noch wichtiger?

+ Vorsicht vor Überzahl des Gegners: Arjen Robben gegen ­Atletico. © imago/DeFodi Matthäus: Lewandowski ist meist auf seine Mitspieler angewiesen. Er wird dann richtig gefährlich, wenn seine Kollegen in die Nähe des Strafraums kommen, Räume finden und ihn bedienen können. Bei aller Klasse muss er sich dafür aber auf andere Stars verlassen, speziell auf Robben, Ribéry und auch Thiago. Auf diese drei kommt es besonders an. Sie sind die Zubringer, sie müssen das Spiel an sich reißen und die entscheidenden Szenen kreieren. Inzwischen weiß man, wie Ancelottis System funktioniert. Um erfolgreich zu sein, sind Robben, Ribéry und Thiago unersetzlich. Wenn diese drei zusammen mit Lewandowski auf dem Platz stehen, ist die Chance auf den CL-Titel wesentlich größer, als wenn er auf einen oder sogar zwei von ihnen verzichten muss. Er hat seine Stammelf für die großen Spiele gefunden. Das ist nichts gegen Thomas Müller. Ich mag ihn und weiß, was er geleistet hat. Nur im System von Ancelotti gibt es bei entscheidenden Spielen keinen Platz für ihn.

Gegen Arsenal haben die Münchner ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Sind sie Ihr Titelfavorit?

Matthäus: Ein dickes Ausrufezeichen haben sie eindeutig gesetzt. Aber das hat Paris auch getan. Es gibt mehrere Mannschaften, die man nicht im Vorbeigehen schlägt, PSG gehört dazu. Ich hatte die Franzosen schon vor der Saison auf dem Zettel, die Truppe hat große Qualität. Ich kenne den Verein, weiß, wie er tickt und was in Paris möglich ist. Und wenn das Team es schafft, die Leistung vom 4:0 gegen Barcelona öfter abzurufen, dann wird es auch für den FC Bayern ganz, ganz schwer, an Paris vorbeizukommen.

Interview: Sven Westerschulze