„Das Zeug zum Profi“: Beckenbauer-Enkel Luca auf den Spuren seines Opas

Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat lotste Franz Beckenbauers Enkel Luca einst zu Hannover 96. Dort könnte ihm nach dem anstehenden Umbruch der Durchbruch zu den Profis gelingen.

„Sein Name ist eine hohe Bürde“, gesteht Hannovers Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Michael Tarnat der Bild. Angesprochen auf Luca Beckenbauer achtet er darauf, nicht zu viele Vorschusslorbeeren zu verteilen. Dabei gehört der 18-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern in der A-Jugend von 96. Der Enkel des DFB-Ehrenspielführers ist Kapitän an der Leine und steht kurz davor einen Profi-Vertrag zu bekommen.

+ Luca Beckenbauer hier im Trikot von Schalke 04. Auch bei den Knappen trug er schon die Binde am Arm. © Andreas Reimer

In Hannover hat man sich zum 30. Spieltag der Bundesliga längst mit den Gedanken an den Abstieg anfreunden müssen. Ein Umbruch steht ins Haus. Gerade der Nachwuchs könnte für den Neustart im Unterhaus eine tragende Rolle einnehmen. Und Tarnat stellt fest: „Er ist einer von mehreren Spielern in unserer Akademie, die das Zeug dazu haben, Profi zu werden.“

Luca Beckenbauer und Niklas Tarnat: Ein Hauch FC Bayern bei Hannover 96

Ex-Bayer Michael Tarnat leitet die Akademie in der Messestadt, lotste im Winter 2018 seinen Sohn vom Rekordmeister nach Niedersachsen. Ein halbes Jahr darauf verpflichtete er den Enkel Franz Beckenbauers, der davor zwei Jahre lang in der Knappenschmiede von Schalke 04 ausgebildet wurde. Ein bayerisches Zweigestirn mit großem Namen und großer Zukunft sollte sich für die zweite Mannschaft empfehlen und auf lange Sicht den Bundesligakader verstärken. Luca trainierte im vergangenen November immerhin schon bei den Profis. Niklas Tarnat gehört zum Stammpersonal im zweiten Team.

Über einen Lizenzvertrag für Beckenbauer wird derzeit angeblich diskutiert . Hannover-Mäzen Martin Kind äußert sich gegenüber der Bild ebenfalls optimistisch, was die Zukunft des Defensivspezialisten angeht: „Er braucht natürlich noch seine Zeit. Aber perspektivisch wird Luca Beckenbauer so eingeschätzt, dass er für einen Profi-Vertrag infrage kommt.“

Lizenzspieler-Vertrag für Luca Beckenbauer: Hannover ist nicht in Eile

Allerdings will man bei 96 nichts überstürzen, schließlich sicherte Michael Tarnat Franz Beckenbauer vor dem Wechsel seines Enkels zu, „dass 96 ein guter Schritt wäre. Hier kann er sich in Ruhe weiterentwickeln. Luca ist sehr ehrgeizig, er übernimmt als Kapitän Verantwortung und macht seine Sache sehr gut.“ Der Abstieg und die damit einhergehenden Abgänge mancher Profis könnte die Sache in diesem Sommer allerdings beschleunigen. Und auch der Weltmeister-Großvater kann sich den Durchbruch seines Enkels bei Hannover 96 gut vorstellen: „Ich würde mich sehr freuen, wenn es klappt. Luca hatte beim FC Bayern und auf Schalke eine tolle Ausbildung, die ihm sicher helfen wird.“ Zwischen den Zeilen hören wir heraus, dass sich der Kaiser vielleicht sogar ein bisschen mehr erhofft als „nur“ die zweite Bundesliga.