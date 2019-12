FC Bayern offenbar vor spektakulärem Winter-Transfer: Experte veröffentlicht geheime Infos

Dummerweise brauchen wir aber nicht einen neuen Stürmer für 100 Mio, sondern endlich mal eine stabile Abwehr. Bisher hat Brazzo lediglich Geld rausgeschmissen. Das kann jeder - vor allem wenn man sich die hohen Beträge anschaut. Auch die Posse um Flick ist doch komisch. Kovac hat in rund 25 Spielen zwei Niederlagen eingefahren. Das ist viel für Bayern und wurde auch ausreichend kritisiert. Flick hat das in 4 Spielen geschafft und wird immer noch gefeiert. Ich möchte daher weder Kovac, noch Flick in den Himmel loben. Aber man sollte halt einfach mal ordentlich arbeiten - ohne eben die Personen ständig zu glorifizieren, nur um sie dann später doch feuern zu müssen.

na und? wen interessiert das? Sie müssen es ja nicht verstehen, weil Sie nie in dieser Mannschaft sein werden. Außerdemsprechen die jungs alle deutsch miteinander. heulen Sie also bitte weiter, am besten in dresden mit dem faschobusfahrer...