Vidal, Alaba und Co.: So genießen Bayern-Stars die freien Tage

München - Nach dem 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt nutzten die Bayern-Stars ihre freie Zeit zur Zerstreuung. Und diese kann ganz schön unterschiedlich aussehen.

Was die Bayern-Stars nach ihrem 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt und einem neuerdings auf zehn Zählern angewachsenen Vorsprung in der Bundesliga machen? Klare Sache: Kurzurlaub! Carlo Ancelotti hatte seinen Stars das Wochenende und auch den Montag frei gegeben. Kann Carletto ruhig machen, immerhin steht keine Englische Woche an, das nächste Spiel findet am Sonntag (17.30 Uhr) in Gladbach statt. Darum müssen die FCB-Spieler erst heute wieder zum Training an der Säbener Straße antreten. Das ist übrigens öffentlich und findet um 15 Uhr statt.

Ribéry und Alaba im Rap-Fieber

Franck Ribéry und David Alaba. nutzten die Zeit für einen Trip nach Frankreich und besuchten ein Konzert von Rapper Drake in Paris. Begleitet wurden die beiden Musikliebhaber von den Football-Stars Von Miller (Denver Broncos) und Odell Beckham junior (NY Giants).

Papa Thiago

Bei Thiago ging es da schon familiärer zu. Der Spanier und seine Frau Julia Vigas erwarten in den nächsten Monaten ihr erstes Kind. Bub oder Mädchen? Dieses Geheimnis lüftete das Paar nun über die Foto-plattform Instagram. Papa Thiago bekommt einen Sohn. Sein Name steht auch schon fest: Gabriel, Spitzname Gabi – wie die Fotos einer Babyparty beweisen.

Familienmensch Vidal

Ein absoluter Familienmensch ist auch Arturo Vidal. Darum ging es für ihn und seine Liebsten während der freien Tage in den Familienkurzurlaub – natürlich standesgemäß im Privatjet. Gegen Gladbach muss der FCB allerdings auf den Chilenen verzichten. Er sah beim Sieg des Rekordmeisters gegen Frankfurt seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden Saison und ist damit für die nächste Partie gesperrt. Mats Hummels, Javi Martínez und Xabi Alonso gehen mit der Hypothek von vier Verwarnungen in das Spiel gegen Gladbach, ihnen droht bei einer weiteren Gelben Karte ebenfalls eine Sperre.

Entspannter Lewa

Robert Lewandowski muss sich keine Gedanken machen, dass eine mögliche Gelb-Sperre seine Torflut abebben lassen könnte. Der Pole hat erst drei Verwarnungen kassiert. Die nötige Entspannung im Kampf um die Torjäger-Krone hat sich Lewy während der trainingsfreien Tage am Tegernsee geholt. Ob er dabei Manuel Neuer einen Besuch abstattete, der dort Ende vergangenen Jahres sein Haus bezogen hat, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass Lewy am Tegernsee seinen 100. Pflichtspieltreffer im 136. Spiel für den FCB gefeiert hat.

