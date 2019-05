Mai, Wriedt und Yilmaz sichern den Bayern-Amateuren die Meisterschaft

FC Bayern II siegt gegen Greuther Fürth

von Matthias Horner schließen

Das zweite Etappenziel ist erreicht für die kleinen Bayern. Nach dem Gewinn des renommierten „Premier League International Cup“ in der Vorwoche sicherte sich die zweite Mannschaft des Rekordmeisters am Freitagabend durch einen 3:1-Heimerfolg über die Reserve der SpVgg Greuther Fürth am vorletzten Spieltag den Meistertitel in der Regionalliga Bayern.