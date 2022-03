Malik Tillmann: Absage für den US-Verband - das Talent bleibt dem DFB erhalten

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Malik Tillmanns (li.) gab sein Champions-League Debüt für die Profis des FC Bayern München gegen Dynamo Kiew. © Imago/Eibner

DFB statt US-Verband. Das gab der 19-jährige Tillmann bekannt. Das Talent des FC Bayern will den Sprung von der U21 in die A-Nationalelf des DFB schaffen.

München - Malik Tillman hat der US-Nationalmannschaft eine Absage erteilt. Der Spieler des FC Bayern München II soll mehrere Abwerbungsversuche abgelehnt haben. Zurzeit läuft der Angreifer für die Deutsche U21-Nationalmannschaft unter der Leitung von Trainer Di Salvo auf. „Es stimmt, dass sie sich bei mir gemeldet haben. Aber ich bin nicht umsonst hier bei der U21. Ich fühle mich hier wohl und werde das auch weiterhin tun“ berichtet er bei „Sport1“.

Durch die Wurzeln seines Vaters wäre der in Nürnberg geborene Tillmann ist er für beide Verbände spielberechtigt. Auch spielte er mit 14 Jahren schon für die U15 des US-Verbandes. Seit jeher schoss er aber seine Tore für die Jugend-Nationalmannschaften des DFB bis schließlich zur U21. Mit dieser trifft trifft er im Nächsten Spiel der EM-Qualifikation auf Israel (Dienstag, 29.03., 17:00 Uhr).

„Was er mit gesagt hat, ist, dass er für Deutschland spielen möchte“, versichert Di Salvo

Auch Trainer Di Salvo geht fest vom Verbleib seines Torjägers aus, so verkündet er bei Sport1. „Ich hatte mit ihm einige Gespräche. Was er mit gesagt hat, ist, dass er für Deutschland spielen möchte und sich mit uns identifiziert. Er will im Verein und der U21 Fuß fassen, und das ist das, was zählt“ ist sich der Coach sicher.

Anders schaut es auf Vereinsebene aus. Seine Zukunft beim Rekordmeister lässt das Bayern-Juwel noch offen. Sein laufender Vertrag bei den Münchnern endet 2024. Oft kommt Tillmann jedoch nicht bei den Profis zum Einsatz. Zuletzt Anfang Januar beim Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Ob er eine neue Station nach Vertragsende anpeilt oder es vielleicht auch eine Leihe gibt, ist noch unklar. (Sebastian Isbaner)