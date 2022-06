Salihamidzic mit neuem Millionen-Angebot für Mané: FC Bayern legt nochmal nach

Von: Alexander Kaindl

Ist Sadio Mané schon bald ein Spieler des FC Bayern München? Hasan Salihamidzic hat das bisherige Angebot an den FC Liverpool aufgestockt.

Update vom 14. Juni, 11.55 Uhr: Der FC Bayern zündet die nächste Stufe im Ablöse-Poker um Sadio Mané!

FC Bayern mit neuem Angebot für Sadio Mané

Offenbar haben die Bosse das dritte Angebot für Liverpool abgesegnet, laut Bild sind die Münchner nun dazu bereit, 35 Millionen als Sockelablöse für den Senegalesen zu bezahlen. Mittels Boni könnte die Ablöse noch auf 40 Millionen Euro steigen. Zuvor hatte der FCB samt Bonuszahlungen rund 30 und dann 35 Millionen geboten. Nun folgt also die nächste Aufstockung. Bringt sie den Stürmer nach München?

Gut möglich, denn: Die Reds zahlten für Mané im Jahr 2016 41 Millionen Euro an den FC Southampton. Das neue Bayern-Angebot würde die einstige Ablöse also fast wieder in die Liverpooler Kassen spülen. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und England könnte es noch in dieser Woche zu einer Einigung kommen. Der LFC hat seinen neuen Stürmer in Darwin Nunez schon präsentiert - jetzt hängt eben alles an der Mané-Ablöse.

Der 30-Jährige will nach München, hat seinen Wechselwunsch bei Jürgen Klopp und Co. längst hinterlegt. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic buhlt seit Wochen um Mané und scheint nun endlich kurz vor der Ziellinie zu sein. Nach Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch, der am 13. Juni vorgestellt wurde, wäre es der dritte Sommer-Transfer für die Münchner.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic beschäftigt sich aktuell viel mit Transfers und Vertragsverlängerungen. © Lackovic / Imago

Liverpool kauft 100-Millionen-Euro-Stürmer: Mané-Transfer zum FC Bayern jetzt nur noch Formsache?

Erstmeldung vom 13. Juni, 8.56 Uhr: München - Der Königstransfer des FC Bayern rückt immer näher! Sadio Mané könnte schon in den kommenden Tagen in München aufschlagen, aktuell sollen die Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein drittes Angebot für den FC Liverpool vorbereiten. Die Reds haben ihrerseits schon einmal vorgesorgt und einen neuen Stürmer verpflichtet: Darwin Nunez!

Darwin Gabriel Núñez Ribeiro Geboren: 24. Juni 1999 (Alter: 22 Jahre), Artigas, Uruguay Mittelstürmer Marktwert: 55 Millionen Euro Bisherige Stationen: CD Peñarol, UD Almería, Benfica Lissabon, FC Liverpool

Darwin Nunez wechselt zum FC Liverpool: Sadio Mané vor Sprung zum FC Bayern

Nachdem wochenlang spekuliert wurde, ist der Transfer nun fix. Benfica Lissabon hat sich mit Liverpool geeinigt. Der portugiesische Erstligist teilte am Montag mit, dass der 22-jährige Nationalspieler aus Uruguay für eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro zu Trainer Jürgen Klopp in die Premier League geht. Mit Bonuszahlungen könnte das Transfervolumen auf 100 Millionen Euro anwachsen. Nunez muss seinen Vertrag bei den Reds allerdings noch unterschreiben.

Klopp hat die Lücke, die Mané reißen würde, also schon geschlossen. Und zwar mit ordentlich Qualität. Nunez gilt als neuer Stern am Fußballhimmel, lieferte bei Benfica eine spektakuläre Saison. Die Anfield Road kennt er schon, schließlich spielte er mit den Portugiesen das Champions-League-Viertelfinale gegen Liverpool.

Dank Nunez-Transfer: FC Bayern München vor baldiger Einigung wegen Sadio Mané?

Das Hinspiel hatte man in Lissabon mit 1:3 verloren (Torschütze für Benfica natürlich: Darwin Nunez). Und auch im Rückspiel netzte der Uruguayer wieder, am Ende stand es 3:3. Der 22-Jährige erzielte sogar noch zwei weitere Tore, die aber wegen Abseits nicht zählten. Diese beiden Spiele brannten sich in das Gedächtnis der Liverpool-Bosse und -Fans. Zwei Monate später hat man das Wunderkind nun verpflichtet.

Nunez ist der neue Rekordtransfer des LFC. Am meisten hatte der englische Vizemeister bisher für Abwehrboss Virgil van Dijk mit einer Ablöse von mehr als 84 Millionen Euro ausgegeben. Die Kosten für den Neuzugang wird Liverpool durch den Mané-Transfer nicht ganz abfangen können. Zuletzt forderte man offenbar 45 Millionen Euro von den Bayern, die wiederum nur 35 Millionen Euro inklusive schwer erreichbarer Boni angeboten haben sollen. Letztlich wird man sich wohl bei etwa 40 Millionen Euro treffen.

Jürgen Klopp darf einen prominenten Neuzugang beim FC Liverpool begrüßen. © Shutterstock / Imago

Darwin Nunez: „Unter allen Top-Stürmern vielleicht den größten Schritt gemacht“

Pikant: Nunez war auch auf dem Bayern-Radar! Angesichts der hohen Ablösesumme war jedoch relativ schnell klar, dass die Münchner keine ernsthafte Option darstellten. Denn der Benfica-Stürmer wurde von den ganz Großen in Europa gejagt. Marius Soyke, Experte von transfermarkt.de, ordnete den Angreifer gegenüber tz.de und Merkur.de jüngst wie folgt ein: „Der Uruguayer hat diese Saison unter allen Top-Stürmern vielleicht den größten Schritt gemacht und bietet ein starkes Gesamtpaket aus Alter (22) und Quote.“ Dieses Paket hat sich nun der FC Liverpool gesichert. (akl)