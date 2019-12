Beendet Neuer seine Karriere nicht beim FC Bayern? Interessantes Geständnis in Interview

Manuel Neuer spricht in einem Interview über ein mögliches Engagement im Ausland und ein mögliches Karriereende. Außerdem bricht er eine Lanze für Trainer Hansi Flick.

Alexander Nübel scheint es im Sommer 2020 zum FC Bayern zu ziehen.

Manuel Neuer spricht nun in einem Interview über seine Zukunft.

Für Hansi Flick macht sich der Kapitän der Bayern ebenfalls stark.

München - Der Vertrag von Manuel Neuer läuft momentan bis 2021. Laut tz-Informationen* soll der Kontrakt jedoch bis 2023 ausgedehnt werden. Nun spricht Neuer in einem Interview über ein Engagement im Ausland. Hat das mit dem vermeintlichen Wechsel von Alexander Nübel zum FC Bayern zu tun?

Momentan denke Neuer noch nicht an ein Karriereende, wie er im Interview mit dem Kicker Preis gibt. Auf die Frage, ob er bei der EM 2024 in Deutschland noch dabei sein werde, sagte er: „Noch bin ich fit und von daher bereit.“

Für Neuer sei die Gesundheit das größte Gut, daher will er auch einen Rücktritt nach einem möglichen Triumph bei der Europameisterschaft 2020 nicht ausschließen. „Das lasse ich mir offen, weil ich auf meine Gesundheit höre und schauen möchte, wie fit ich bin und ob mir alles Spaß macht.“

Neuer oder ter Stegen: „Wurde viel zu viel daraus gemacht“

Angesprochen auf die Torwartdebatte in der deutschen Nationalmannschaft, erklärt er, dass es keine Probleme zwischen ihm und Marc-Andre ter Stegen gebe. „Grundsätzlich wurde viel zu viel daraus gemacht. Wir sitzen beim Frühstück zusammen, unterhalten uns ganz normal, trainieren zusammen - als Teamkollegen, nicht als Konkurrenten“, erzählt Neuer.

Eine freundschaftliche Verbindung außerhalb der Nationalmannschaft scheint es jedoch nicht zu geben. „Wir trainieren bei der Nationalmannschaft zusammen, rufen uns aber nicht an, wenn er mit Barcelona spielt oder ich mit Bayern, und wünschen uns viel Glück.“

Manuel Neuer: „Ausland halte ich mir offen“

Neuer hat seine bisherige Karriere einzig in Deutschland verbracht, lässt sich jedoch nicht in die Karten blicken: „Ich habe nie gesagt, dass ich meine Karriere unbedingt in Deutschland beende. Ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich den FC Bayern verlassen werde.“ Er gab jedoch zu, dass ihn das Ausland reize. „Aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, im Ausland zu spielen; aber bei der Schnelllebigkeit des Geschäfts weiß man nie. Vielleicht packt es mich noch.“

Vorerst soll es beim FC Bayern weiter gehen. „Wenn ich mich gut fühle, wenn ich gebraucht werde und weiß, dass ich Leistung zeigen kann, will ich spielen, solange es Spaß macht. Ich fühle mich bei Bayern wohl und habe mit der Mannschaft Ziele.“

Neuer macht sich für Trainer Hansi Flick stark

Dass es Neuer momentan bei den Bayern gut gefällt, hat auch mit dem neuen Trainer Hansi Flick zu tun. „Er macht es super bisher. Er hat einen tollen Draht zur Mannschaft, spricht die Dinge ganz klar an. Er hat die Chance aktuell auf jeden Fall verdient.“

Für Neuer müsse ein Bayern-Trainer gewisse Voraussetzungen mitbringen, Deutschkenntnisse zählen für ihn jedoch nicht zwingend dazu. „Eine gewisse Erfahrung sollte ein Bayern-Trainer schon mitbringen, er muss mit den Medien umgehen, mit den Spielern sprechen und sie mitnehmen können.“ Ein Trainer müsse für Bayern ein Fußballfachmann sein und die Mannschaft gut erreichen können. Jemand, der den „FC-Bayern-Fußball spielen möchte, der die Philosophie hat, einen Fußball zu spielen, der zum FC Bayern am besten passt.“

Manuel Neuer erklärt seinen Reklamier-Arm als „nicht böswillig“

Man kennt es ja vom Bayern-Torwart: bei beinahe jedem Gegentor, das er kassiert, hebt er unverzüglich seinen Arm, um zu reklamieren. Ob Foulspiel, Abseits oder Ball im Aus ist dabei irrelevant. Darauf angesprochen, ob ihm die Geste, die längst im Internet für Unterhaltung sorgt, bewusst ist, erklärt Neuer im Interview mit dem Kicker: „ Ja, klar. Es gibt sogar Emojis dafür. Ich werde immer alles tun, damit unsere Mannschaft einen Vorteil hat. Es ist aber keine böswillige Aktion, wenn ich nach Gegentoren den Arm hebe. Dass sich Leute darüber lustig machen, ist für mich kein Problem.“

Weihnachten wird im Hause Neuer am Tegernsee übrigens traditionell gefeiert. Im Kreise der Familie wird gefeiert, an Heiligabend gehe Neuer sogar in die Kirche. „Es ist für mich ein besinnliches, ruhiges Fest, ganz normal.“

Auf die Frage, welche Wünsche ein Profi hat, der sich alles leisten kann, hat Manuel Neuer auch eine Antwort: „Ich bin glücklich, wenn ich Fußball spielen kann; ich liebe meinen Beruf. Meine Gesundheit ist für mich das größte Gut, gerade nach dem Pech in den vergangenen zwei Jahren. Deshalb bin ich froh, dass ich wieder gesund bin und meine Leistung zeigen kann. Ich hoffe, es läuft so weiter.“ Vor allem die Zeit, in der er auf Krücken unterwegs und auf die Hilfe anderer angewiesen war, habe ihn bodenständiger gemacht.

tf, glomex

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks