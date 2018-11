Neuer bricht mit Tradition beim FC Bayern und kassiert Pfiffe: „Wollte etwas psychologisch verändern“

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen - das dachte sich offenbar auch Manuel Neuer beim FC Bayern. Er brach mit einer Tradition beim Rekordmeister.

München - Den Fans des FC Bayern in der Südkurve hat dieser Schachzug überhaupt nicht gefallen, entsprechend schallten am Mittwoch kurz vor dem Beginn der Partie in der Champions League gegen AEK Athen (2:0) vereinzelte, aber deutlich wahrnehmbare Pfiffe von den Rängen in Richtung Manuel Neuer. Was war passiert?

Kapitän Neuer trat wie gewöhnlich mit seinem AEK-Kollegen Petros Mantalos vor dem Anpfiff zur Seitenwahl mit dem Schiedsrichter an, das war am Mittwoch Matej Jug aus Slowenien. Der Nationalkeeper gewann sogar die Seitenwahl, doch anstatt wie gewöhnlich sich die Spielrichtung gen Nordkurve zu sichern, entschied er sich die Seiten zu wechseln. Die Folge: Der FC Bayern stürmte bereits in der ersten Hälfte in Richtung eigener Fankurve im Süden.

Neuer erklärt Schachzug, der beim FC Bayern nur bedingt funktionierte

Damit brach er allerdings mit einer Tradition, ja fast einem ungeschriebenen Gesetz, denn für gewöhnlich spielen Heimmannschaften im zweiten Abschnitt lieber auf die eigenen Fans. Der Grund: Die Motivation, vor den eigenen Anhängern ein Tor zu erzielen, ist höher. Zudem können die Spieler dort nicht von gegnerischen Fans beeinflusst oder abgelenkt werden. Beim FC Bayern ist das nicht anders.

"Ich wollte einfach mal etwas psychologisch verändern“, erklärte Manuel Neuer im Nachhinein seinen Schachzug, wie der Focus berichtet, „das habe ich ganz spontan entschieden.“ Geholfen hat es nur bedingt, immerhin der Elfmetertreffer fiel in der ersten Spielhälfte vor den Fans in der Südkurve. Statistisch gesehen erzielte der FC Bayern in dieser Saison (Stand 9.11.2018) in seinen Heimspielen allerdings nur fünf der elf Tore in Richtung Südkurve - also weniger als die Hälfte.

Am Samstag hat der FC Bayern dann grundlegend andere Voraussetzungen. Beim Gastspiel bei Tabellenführer Borussia Dortmund (wir berichten im Live-Ticker) wartet die Südtribüne des BVB mit 25.000 Anhängern - ob die Roten zunächst diese im Rücken oder vor sich haben wollen?

