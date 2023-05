Comeback-Plan angeblich enthüllt: Manuel Neuer schon bald zurück im Mannschaftstraining?

Von: Antonio José Riether

Wann kehrt Manuel Neuer auf den Trainingsplatz zurück? Offenbar steht jetzt der Comeback-Plan des FC-des verletzten Torhüters des FC Bayern München.

München - Auch am vergangenen Wochenende war Manuel Neuer wieder auf der Tribüne der Allianz Arena zu sehen. In Begleitung mit seiner Freundin sah sich der Nationalkeeper, der seit Dezember aufgrund seines Unterschenkelbruchs zum Zusehen gezwungen ist, den wichtigen 2:0-Sieg seiner Mannschaft über Hertha BSC an. Wie es aussieht, muss der eigentliche Kapitän des FC Bayern nicht mehr allzu lange warten, bis er wieder zurück auf den Trainingsplatz darf. Sein Comeback-Plan soll bereits stehen.

Manuel Neuer Geboren: 27. März 1986 in Gelsenkirchen Beim FC Bayern seit: Juli 2011 Pflichtspiele für den FC Bayern: 488 Länderspiele: 117 für Deutschland

Manuel Neuer in wenigen Wochen auf dem Trainingsplatz? Tuchel plant wohl fest mit ihm

Im Dezember zog sich Neuer bei einer Skitour die schwere Verletzung zu und läutete die Bayern-Krise zur Winterpause ein. Wie Sky nun berichtet, rückt die Rückkehr des 37-Jährigen immer näher. In der Reha soll er zuletzt wieder Fortschritte gemacht haben, wie sein Trainer Thomas Tuchel kürzlich verriet. „Er will es nochmal wissen“, meinte der Übungsleiter des FC Bayern, der offenbar fest mit Neuer als Nummer eins für die bevorstehende Saison plant.

Dafür muss Neuers Reha-Plan jedoch durchgezogen werden. Nach Informationen von Sky soll der Torhüter schon in zwei bis drei Wochen auf den Trainingsplatz zurückkehren, wo er sich mit ersten torwartspezifischen Übungen sowie lockerem Lauftraining wieder an seinen Arbeitsalltag gewöhnen soll.

Manuel Neuer sah sich auch das letzte Spiel seiner Bayern gegen Hertha BSC im Stadion an. © Bernd Feil/imago

Manuel Neuer pflegt offenbar gutes Verhältnis zu Tapalovic-Nachfolger

Im Juli, wenn die Sommervorbereitung des Bundesliga-Tabellenführers startet, will der Torwart nämlich wieder richtig angreifen und um seinen Posten als Nummer eins kämpfen. Größter Konkurrent ist Yann Sommer, der im Winter als Ersatz für den Weltmeister von 2014 an die Isar gewechselt war. Ein fairer Zweikampf wird erwartet, denn beide Schlussmänner scheinen einander zu respektieren und zu schätzen, wie Sky berichtet.

Auch der neue Torwarttrainer Michael Rechner, der auf Neuers entlassenen Vertrauten und langjährigen Trainer Toni Tapalovic folgte, soll ein gesundes Verhältnis zu Neuer pflegen. Der Ex-Hoffenheimer soll in das Aufbautraining des 117-fachen Nationalspielers integriert sein, aktuell arbeitet der Gelsenkirchener beinahe täglich am Trainingsgelände an der Säbener Straße an seiner Rückkehr.

Zweikampf mit Sommer bahnt sich an: Hat Neuer noch die Chance auf das DFB-Tor?

Sollte die Reha weiter ohne Komplikationen verlaufen, können sich die Bayern in der kommenden Saison auf einen gesunden Zweikampf ums Tor gefasst machen. Besonders die Führungsqualitäten Neuers, die in dieser Spielzeit schmerzlich vermisst werden, könnten dabei neben seinen sportlichen Eigenschaften ein entscheidender Faktor sein.

Mit einem Auge dürfte Neuer bei allen Gedanken über die schwere Rückkehr ins Bayern-Tor auch auf die Nationalmannschaft schielen. Denn im kommenden Jahr findet die Heim-EM in Deutschland statt, bei der er selbstverständlich dabei sein möchte. Sollte der Keeper, der noch bis Juni 2024 bei den Münchnern unter Vertrag steht, wieder zur Nummer eins des FCB werden, dürften seine Chancen auf das DFB-Tor wieder steigen. (ajr)